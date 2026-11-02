Meteorólogo anunció más lluvias y un fuerte descenso de temperatura en Montevideo: cuándo será

El meteorólogo Mario Bidegain compartió un nuevo pronóstico del tiempo para Montevideo , en el que anunció lluvias para varios días de esta semana y un fuerte descenso de las temperaturas durante el sábado 7 de noviembre.

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Según publicó el especialista en su cuenta de X, a partir de los datos de la plataforma meteorológica Meteoblue, las temperaturas máximas aumentarán gradualmente entre este lunes 2 y el viernes 6 de noviembre , pasando de 19 °C a 22 °C.

Sin embargo, el sábado se producirá un marcado descenso de temperatura , con una máxima prevista de apenas 14 °C, ocho grados menos que el día anterior.

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De acuerdo con el pronóstico difundido por Bidegain, las lluvias llegarán el miércoles 4 de noviembre y volverán durante la tarde del viernes 6 y la madrugada del sábado 7.

El meteorólogo señaló que se esperan acumulados de precipitaciones de entre 4 y 10 milímetros durante esos episodios.

El cambio más importante se producirá entre el viernes y el sábado, cuando las precipitaciones estarán acompañadas por una caída de las temperaturas máximas.

Cómo estará el tiempo en Montevideo durante toda la semana

Según los datos de Meteoblue compartidos por Bidegain, las temperaturas previstas para Montevideo son las siguientes:

Lunes 2 de noviembre: mínima de 16 °C y máxima de 19 °C.

Martes 3 de noviembre: mínima de 16 °C y máxima de 21 °C.

Miércoles 4 de noviembre: mínima de 17 °C y máxima de 20 °C, con probabilidad de lluvias.

Jueves 5 de noviembre: mínima de 15 °C y máxima de 21 °C, sin precipitaciones previstas.

Viernes 6 de noviembre: mínima de 14 °C y máxima de 22 °C, con lluvias durante la tarde.

Sábado 7 de noviembre: mínima de 11 °C y máxima de 14 °C, con precipitaciones durante la madrugada.

Domingo 8 de noviembre: mínima de 10 °C y máxima de 15 °C, sin lluvias previstas.

#Pronostico para #Montevideo (URU) según @meteoblue de LUN02 a DOM06nov. Se espera ascenso de temp. máximas 19°, 21°,20°, 21° y 22°C de LUN02 a VIE06. Se esperan lluvias MIE04, VIE06 (tarde) y SAB07nov (madrugada) de 4 a 10 mm, con fuerte descenso temperaturas (Tmax=14°C). pic.twitter.com/6d3nn9RsAr — Mario Bidegain (@mario_bidegain) November 2, 2026

De esta manera, el fin de semana estará marcado por temperaturas sensiblemente más bajas que las registradas durante los días anteriores.

Además, el pronóstico indica que el sábado podrían registrarse vientos de hasta 36 km/h, mientras que el domingo las temperaturas se mantendrán bajas, con una máxima de 15 °C y una mínima de 10 °C.