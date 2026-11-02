Abrieron inscripciones para becas estudiantiles de hasta $14.400 mensuales en 2027: requisitos y cómo anotarse

El Fondo de Solidaridad abrió las inscripciones para las Becas 2027 , un programa de apoyo económico dirigido a estudiantes que quieran comenzar o continuar sus estudios terciarios en la Universidad de la República (Udelar), la Universidad Tecnológica (UTEC) o la Dirección General de Educación Técnico-Profesional (UTU).

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El beneficio consiste en una partida mensual equivalente a dos Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC), cuyo monto se estima en unos $ 14.400 para 2027 , aunque el valor definitivo dependerá del ajuste de la BPC para el próximo año.

Las postulaciones para quienes solicitan la beca por primera vez comenzaron el domingo 1.º de noviembre y permanecerán abiertas hasta el 28 de febrero de 2027.

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El programa está dirigido tanto a estudiantes que estén terminando la educación media como a quienes ya cursan una carrera terciaria y necesitan apoyo económico para continuar sus estudios.

Para acceder al beneficio, los postulantes deben cumplir con determinados requisitos:

Estudios: estar cursando el último año de educación media, incluso con asignaturas pendientes, o encontrarse estudiando una carrera terciaria en Udelar, UTEC o UTU.

Situación socioeconómica: el Fondo evalúa las condiciones económicas del hogar para determinar si corresponde otorgar la beca.

Edad máxima: hasta 25 años para quienes ingresan por primera vez y hasta 28 años para estudiantes que ya están cursando.

Escolaridad: se solicita únicamente a quienes ya están realizando estudios terciarios.

La evaluación socioeconómica es uno de los principales criterios para determinar la adjudicación del beneficio.

Cómo inscribirse a las Becas 2027 del Fondo de Solidaridad

Las inscripciones se realizan exclusivamente por internet, a través del Portal de Autogestión del Fondo de Solidaridad.

Los plazos establecidos son los siguientes:

Nuevas solicitudes: desde el 1.º de noviembre de 2026 hasta el 28 de febrero de 2027.

Renovaciones: desde el 2 de enero hasta el 28 de febrero de 2027.

Para inscribirse a las Becas 2027 del Fondo de Solidaridad es necesario ingresar al portal oficial de Autogestión para nuevas solicitudes y renovaciones.

Fondo de Solidaridad otorgó una cifra récord de becas en 2026

Durante 2026, el Fondo de Solidaridad entregó 11.168 becas, la mayor cantidad registrada en la historia de la institución.

El presidente del organismo, Gabriel Errandonea, destacó que el crecimiento de las solicitudes está relacionado con las políticas que promueven la finalización de la educación media y el acceso a estudios superiores.

También señaló que aumentó la cantidad de estudiantes que solicita renovar el beneficio, lo que contribuye no solamente al ingreso a la educación terciaria, sino también a la permanencia y culminación de las carreras.

Según los datos difundidos por el organismo, más del 85% de los becarios son la primera generación de sus familias en acceder a la educación terciaria.

Además, casi siete de cada diez estudiantes beneficiarios cursan sus estudios fuera de su departamento de origen, mientras que la mitad proviene de hogares con jefatura exclusivamente femenina.

El Fondo también informó que uno de cada cinco egresados de la educación terciaria pública recibió una beca durante su formación.

Desde su creación, el organismo ha otorgado más de 196.000 becas, destinadas a facilitar el acceso y la continuidad de los estudios superiores en Uruguay.