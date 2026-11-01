El presente de Diego Aguirre en Peñarol: cena este lunes con los campeones de la Copa Libertadores 1987, y al otro día se concentra en el interior del país

Pocas veces el fútbol expone contrastes tan brutales en cuestión de horas. Diego Aguirre vive días de emociones cruzadas: según pudo saber Referí, este lunes celebrará junto a sus compañeros del plantel de 1987 un nuevo aniversario de la conquista de la quinta Copa Libertadores de Peñarol , para luego, apenas unas horas después, armar las valijas y encerrarse en Solanas a intentar rescatar a un equipo actual en caída libre.

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Este sábado se cumplieron exactamente 39 años de aquella noche mágica en Santiago de Chile, cuando un agónico zurdazo de Aguirre en el último suspiro del alargue desató la locura y grabó su nombre para siempre en el olimpo aurinegro.

Este lunes, el reencuentro con los héroes de 1987 servirá para brindar por aquella hazaña inigualable.

Sin embargo, el presente le devuelve una mueca feroz. Lejos del brillo continental, Diego Aguirre enfrenta un clima espeso: su equipo lleva cinco encuentros sin ganar, muestra un nivel preocupante y viene de un opaco empate ante Wanderers 1-1 y en la hora con gol de Luis Angulo.

Peñarol 1-1 Wanderers por el Torneo Clausura: el equipo de Diego Aguirre jugó otra vez muy mal y Luis Angulo rescató un empate en el final

Ahora que sobran las preguntas, llegó el momento de que Diego Aguirre encuentre las respuestas

Por eso, el martes cambiará las copas del recuerdo por el aislamiento en Maldonado.

Junto a Ignacio Ruglio, Aguirre resolvió concentrar cinco días a todo el plantel en Solanas.

El objetivo es cortar la rutina, recuperar la memoria colectiva y sanar la fractura anímica antes de las finales ante Defensor y Cerro Largo.

Aguirre viaja entre dos mundos: la mística imborrable de su juventud y la urgencia desesperada de salvar 2026.