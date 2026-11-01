Pocas veces el fútbol expone contrastes tan brutales en cuestión de horas. Diego Aguirre vive días de emociones cruzadas: según pudo saber Referí, este lunes celebrará junto a sus compañeros del plantel de 1987 un nuevo aniversario de la conquista de la quinta Copa Libertadores de Peñarol, para luego, apenas unas horas después, armar las valijas y encerrarse en Solanas a intentar rescatar a un equipo actual en caída libre.
El presente de Diego Aguirre en Peñarol: cena este lunes con los campeones de la Copa Libertadores 1987, y al otro día se concentra en el interior del país
El técnico carbonero se reunirá con sus viejos compañeros y al mismo tiempo, vive la encrucijada de este mal momento de su equipo que tiene dos partidos clave en la definición de la Liga AUF Uruguaya