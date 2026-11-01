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El presente de Diego Aguirre en Peñarol: cena este lunes con los campeones de la Copa Libertadores 1987, y al otro día se concentra en el interior del país

El técnico carbonero se reunirá con sus viejos compañeros y al mismo tiempo, vive la encrucijada de este mal momento de su equipo que tiene dos partidos clave en la definición de la Liga AUF Uruguaya

1 de noviembre de 2026 12:18 hs
Un encuentro de los tantos con los campeones de 1987: el Canario Hernández, quien estaba en la lista de la Copa, Diego Aguirre, Óscar Ferro, Miguel Santos, Jorge Goncalves, Juan Carlos Paz y Jorge Cabrera; abajo aparecen José Herrera, Eduardo Pereira y Marcelo Rotti

Un encuentro de los tantos con los campeones de 1987: el Canario Hernández, quien estaba en la lista de la Copa, Diego Aguirre, Óscar Ferro, Miguel Santos, Jorge Goncalves, Juan Carlos Paz y Jorge Cabrera; abajo aparecen José Herrera, Eduardo Pereira y Marcelo Rotti

Pocas veces el fútbol expone contrastes tan brutales en cuestión de horas. Diego Aguirre vive días de emociones cruzadas: según pudo saber Referí, este lunes celebrará junto a sus compañeros del plantel de 1987 un nuevo aniversario de la conquista de la quinta Copa Libertadores de Peñarol, para luego, apenas unas horas después, armar las valijas y encerrarse en Solanas a intentar rescatar a un equipo actual en caída libre.

Este sábado se cumplieron exactamente 39 años de aquella noche mágica en Santiago de Chile, cuando un agónico zurdazo de Aguirre en el último suspiro del alargue desató la locura y grabó su nombre para siempre en el olimpo aurinegro.

Este lunes, el reencuentro con los héroes de 1987 servirá para brindar por aquella hazaña inigualable.

Ahora que sobran las preguntas, llegó el momento de que Diego Aguirre encuentre las respuestas

Peñarol 1-1 Wanderers por el Torneo Clausura: el equipo de Diego Aguirre jugó otra vez muy mal y Luis Angulo rescató un empate en el final

Por eso, el martes cambiará las copas del recuerdo por el aislamiento en Maldonado.

Junto a Ignacio Ruglio, Aguirre resolvió concentrar cinco días a todo el plantel en Solanas.

El objetivo es cortar la rutina, recuperar la memoria colectiva y sanar la fractura anímica antes de las finales ante Defensor y Cerro Largo.

Aguirre viaja entre dos mundos: la mística imborrable de su juventud y la urgencia desesperada de salvar 2026.

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