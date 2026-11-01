Visita del papa León XIV: qué calles estarán cortadas en Montevideo y qué desvíos de ómnibus habrá durante toda la semana

La Intendencia de Montevideo (IM) anunció los cortes de tránsito y desvíos del transporte público que afectarán a la ciudad a razón de la visita del papa León XIV a Uruguay , prevista entre el viernes 6 y el domingo 8 de noviembre. Las afectaciones comenzarán antes de la llegada del pontífice, debido al armado de escenarios y a los preparativos de las actividades, y se extenderán durante los tres días de su estadía.

Según informó la IM, los principales puntos afectados serán la rambla, el Centro, Ciudad Vieja, Casavalle, La Blanqueada, Parque Batlle y Pocitos . Algunas restricciones estarán vigentes desde el lunes 2 de noviembre y otras comenzarán el viernes, cuando León XIV arribe al aeropuerto Internacional de Carrasco, sobre las 16:30.

Desde el lunes 2 y hasta el martes 10 de noviembre permanecerán cortadas las intersecciones de plaza Independencia y Juncal , y de Ciudadela y San José , debido al armado del escenario para el encuentro del papa con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático, previsto para el viernes.

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La restricción afectará a los ómnibus que circulan por Buenos Aires y por plaza Independencia, que deberán desviar por Liniers hacia San José.

También ya se encuentra cortada la calle Dr. Martirené, entre Leandro Gómez y Aparicio Saravia, en Casavalle. La medida rige desde el martes 27 de octubre y se mantendrá hasta el 10 de noviembre, en el marco de los preparativos para la visita del pontífice al barrio.

Viernes 6: cortes en la rambla, el Centro y Ciudad Vieja

El viernes será la primera jornada de actividades de León XIV en Montevideo. El pontífice llegará al Aeropuerto de Carrasco a las 16:30 y partirá hacia el Centro a las 17:00. El recorrido previsto será por avenida de las Américas, Rafael Barradas, la rambla por la senda sur, Paraguay y 18 de Julio, hasta plaza Independencia.

Por ese desplazamiento, la IM informó que entre las 15:00 y las 19:00, aproximadamente, la rambla estará cortada hacia el este desde Julio Herrera y Obes hasta Barradas. En sentido hacia el Centro, el corte se extenderá desde Carlos María Morales hasta Paraguay. La recomendación de la intendencia, para quienes deban trasladarse hacia el este, es utilizar avenida Rivera o avenida Italia.

Además, desde las 8:00 del viernes estará prohibido estacionar en todo el recorrido previsto para el traslado del papa y en la calle Paraguay, desde la rambla hasta 18 de Julio. Los inspectores de tránsito retirarán los vehículos que permanezcan estacionados en esos tramos y los trasladarán a lugares cercanos.

Luego de la ceremonia de bienvenida en plaza Independencia, el encuentro con las autoridades y la reunión con el presidente Yamandú Orsi, León XIV visitará el Cabildo y encabezará una celebración religiosa en la Catedral. Para esa instancia, Ciudad Vieja quedará cerrada a la circulación en el área comprendida entre las calles Treinta y Tres y Paraguay, y entre 25 de Mayo y la rambla. Las líneas de transporte público circularán por las calles paralelas ubicadas al norte de 18 de Julio.

La jornada también tendrá afectaciones en los alrededores de la Nunciatura Apostólica, donde se alojará el pontífice durante su estadía en Montevideo. Después de las 19:00 quedará cortada la circulación en bulevar Artigas, entre Charrúa y Chaná, en sentido hacia el norte. El tránsito será desviado por avenida Luis Ponce.

Sábado 7: restricciones en Casavalle, la Universidad Católica del Uruguay y el estadio Centenario

El sábado 7 de noviembre, León XIV tendrá una jornada con actividades en distintos puntos de la ciudad. Después de viajar a Paysandú durante la mañana para celebrar una misa, regresará a Montevideo y visitará Casavalle, la Universidad Católica del Uruguay (UCU) y el estadio Centenario.

La actividad en Casavalle está prevista para la tarde, en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. Como parte de los preparativos, se mantiene el corte de la calle Dr. Martirené entre Leandro Gómez y Aparicio Saravia.

La restricción también modifica los recorridos de varias líneas de ómnibus. En sentido hacia el Centro, las líneas 149 y 158 desviarán por avenida San Martín, Orsini Bertani, Enrique Claveaux, Víctor Escardó y Anaya, Justo Montes Pareja, Benigno Varela Fuentes, Orsini Bertani y nuevamente avenida San Martín. Por su parte, las líneas 328 y 396 circularán por Martirené, Leandro Gómez y San Martín.

Más tarde, el papa visitará la sede de la UCU. Para esa actividad se cortará la circulación en 8 de Octubre, entre bulevar Artigas y avenida Centenario, desde las 17:00.

El cierre de la jornada será en el estadio Centenario, donde León XIV encabezará una vigilia de oración a partir de las 19:00. Para llegar al estadio desde la UCU, el recorrido previsto será por Manuel Albo y avenida Italia. En torno a esa actividad, el Ministerio del Interior dispondrá una zona de exclusión desde avenida Ricaldoni hasta Cataluña, que regirá el sábado entre las 8:00 y las 23:00.

Ante la cantidad de actividades previstas y los desplazamientos entre distintos puntos de Montevideo, la Intendencia recomendó evitar durante la tarde del viernes las zonas de la rambla, el Centro y Ciudad Vieja.

La visita del papa continuará el domingo 8 de noviembre con una misa en la plaza de la Catedral Basílica de Florida, antes de la ceremonia de despedida en el aeropuerto Internacional de Carrasco, prevista para las 15:10. Ese día León XIV partirá hacia Buenos Aires, donde continuará su viaje apostólico.