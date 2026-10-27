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Visita del papa León XIV a Florida: alquilan balcones que dan a la plaza donde dará misa por hasta US$ 400

La visita por el día del sumo pontífice a la capital departamental generó el alquiler de 300 casas en la zona de donde se realizará la misa

27 de octubre de 2026 11:40 hs
Papa León XIV
Alberto PIZZOLI / AFP

El intendente de Florida Carlos Enciso contó que hay propietarios que alquilan balcones que dan a la plaza donde el papa León XIV dará misa por hasta US$ 400.

El sumo pontífice visitará la capital departamental el domingo 8 de noviembre y allí transcurrirá sobre la mañana el evento religioso en la plaza frente a la Catedral Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres.

El intendente floridense dijo este martes que en los balcones circundantes están alquilados aunque todavía hay algunos que mantienen la puja por el precio. "En algunos casos han llegado a 300 o 400 dólares la persona que ingresa a la casa con un balcón privilegiado en la plaza", contó Enciso entrevistado en Arriba Gente de Canal 10.

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Además, el jefe comunal contó que por la llegada del papa se han alquilado unas 300 casas en la zona. "Más de 300 se pusieron en un listado para tratar de suplir la falencia de alojamiento", agregó el floridense.

Los alojamientos en hoteles "quedaron colmados cuando se anunció (la visita papal) hace unos meses, prácticamente colapsó en pocos días", dijo y puntualizó que "igualmente Florida tiene poca capacidad hotelera".

La misa papal será a las 10:30 y su acceso es con entrada. Desde las 06:30 está habilitado el ingreso a la zona de la plaza y a las 09:30 "se corta el ingreso" al lugar, adelantó Enciso. La llegada de León XIV "ha movido todo un mercado de alquiler", que va desde brasileños y uruguayos de Montevideo y el interior, aseguró el intendente.

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