El papa León XIV confirmó su viaje a Sudamérica y expresó su alegría por volver al continente donde vivió "tantos momentos"

La Santa Sede confirmó este lunes que el papa León XIV visitará Uruguay del 6 al 8 de noviembre , de acuerdo con el programa previsto, después de que los últimos controles médicos ratificaran su recuperación favorable tras una operación pulmonar.

La confirmación fue comunicada por la Oficina de Prensa del Vaticano a través del Boletín N.º 0842 , que señala que la gira por Uruguay, Argentina y Perú, del 6 al 17 de noviembre , se desarrollará según lo anunciado.

El comunicado recoge la valoración del doctor Luigi Carbone , quien confirmó la evolución posoperatoria del pontífice y su favorable condición clínica.

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“Teniendo en cuenta su situación clínica actual, así como los resultados de las pruebas diagnósticas y los análisis de laboratorio realizados, no existen contraindicaciones que le impidan emprender, tal como estaba previsto, su próximo viaje apostólico a América Latina”, indica el texto.

El mensaje de León XIV antes de su llegada a Uruguay

El papa también expresó en su cuenta de X su entusiasmo por regresar al continente, en una publicación acompañada por las etiquetas de Uruguay, Argentina y Perú.

“Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida”, escribió. “Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría”, agregó.

Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida. Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el… — Papa León XIV (@Pontifex_es) October 26, 2026

La Santa Sede señaló que el pontífice espera el viaje con “gran alegría y entusiasmo” y que buscará fortalecer los vínculos con las Iglesias locales y transmitir un mensaje de fe, esperanza y paz.

La recuperación tras la operación

La confirmación llega dos semanas después de la intervención quirúrgica a la que fue sometido León XIV. Según el comunicado, la operación se realizó con éxito y sin complicaciones, y los estudios posteriores confirmaron que la enfermedad estaba localizada y que no necesita tratamiento oncológico adicional.

Desde su regreso al Vaticano, el papa retomó gradualmente sus actividades, con una agenda adaptada en consulta con sus médicos y períodos de descanso para priorizar su recuperación.

El pontífice agradeció las oraciones y las muestras de afecto recibidas, así como la atención de los profesionales sanitarios que lo acompañaron.

Había cancelado un viaje a Asís por recomendación médica

La evolución de su salud había generado atención sobre la gira después de que cancelara su visita a Asís, prevista para este martes 27 de octubre, por recomendación médica.

En aquel momento, los especialistas consideraron que era prematuro realizar el traslado en helicóptero por el poco tiempo transcurrido desde la cirugía.

Con los nuevos controles, el Vaticano ratificó que la visita a Uruguay y las siguientes etapas del viaje se mantienen conforme al programa publicado.