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Visita del papa León XIV a Uruguay: este viernes habilitan las entradas, que son gratuitas pero hay que registrarse

El registro se habilita a las 11:00 para las celebraciones previstas en Paysandú, el estadio Centenario y Florida durante el 7 y 8 de noviembre

23 de octubre de 2026 9:57 hs
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Las entradas para participar de las actividades públicas del papa León XIV en Uruguay estarán disponibles desde este viernes 23 de octubre a las 11:00. Serán gratuitas, pero será necesario registrarse previamente.

El obispo de Maldonado, Milton Tróccoli, explicó que habrá tres celebraciones abiertas al público durante el sábado 7 y el domingo 8 de noviembre.

La primera será una misa en el Parque París Londres de Paysandú, el sábado a las 10:00. Ese mismo día, a las 19:00, se realizará una vigilia de oración en el estadio Centenario, en Montevideo.

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La última actividad será el domingo 8 a las 10:30 en Florida, frente a la catedral basílica, en el marco de la fiesta de la Virgen de los Treinta y Tres.

"Queremos que sea una culminación de la visita donde realmente el papa pueda sentir muy de cerca el cariño, la cercanía, el calor de hogar que le queremos brindar aquí en Uruguay y donde pueda ser ese momento culmen, de alegría, de festejo y de ponernos todos bajo el amparo de la Virgen", expresó Tróccoli sobre la celebración en Florida.

Cómo registrarse para las actividades del papa en Uruguay

Quienes quieran asistir deberán ingresar al sitio www.papaleonuruguay.uy a partir de las 11:00 de este viernes y realizar el registro previo para obtener las entradas gratuitas.

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