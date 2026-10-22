"Argentina, ya vamos": el papa confirma que llegará a la región tras su operación

El papa León XIV se sigue recuperando de su operación para extirparle un tumor pulmonar, y en ese sentido participó este jueves en la mañana de una actividad en el Vaticano en la que confirmó a algunos fieles que viajará a Argentina, parte de la gira que también esta prevista por Perú y Uruguay.
"Argentina, ya vamos”, dijo escuetamente el Papa en un video que publicó el medio Aire de Santa Fe.
En esa misma línea, el canciller Mario Lubetkin confirmó que la visita del papa a Uruguay está, por ahora, asegurada, luego de que los médicos señalaran que no existen dificultades para que realice la gira por Sudamérica como tiene previsto a principios de noviembre.
"El equipo de médicos, sobre todo el cirujano jefe italiano que lo operó, señaló que no había dificultades para el viaje del papa a Argentina, Uruguay y Perú. Esa es la información que nosotros recibimos", dijo el canciller en rueda de prensa desde Buenos Aires, ciudad a la que viajó para participar en el lanzamiento del buque China Zorrilla de Buquebus.
Este miércoles el Vaticano informó que el papa no requerirá ningún tratamiento adicional luego de la operación a la que se sometió para que le extirparan un tumor maligno del pulmón que resultó ser un adenocarcinoma. En esa intervención, al papa le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho.