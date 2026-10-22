"Argentina, ya vamos": el papa confirma que llegará a la región tras su operación

El papa León XIV se sigue recuperando de su operación para extirparle un tumor pulmonar, y en ese sentido participó este jueves en la mañana de una actividad en el Vaticano en la que confirmó a algunos fieles que viajará a Argentina, parte de la gira que también esta prevista por Perú y Uruguay.

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"Argentina, ya vamos”, dijo escuetamente el Papa en un video que publicó el medio Aire de Santa Fe.

"El equipo de médicos, sobre todo el cirujano jefe italiano que lo operó, señaló que no había dificultades para el viaje del papa a Argentina, Uruguay y Perú. Esa es la información que nosotros recibimos", dijo el canciller en rueda de prensa desde Buenos Aires, ciudad a la que viajó para participar en el lanzamiento del buque China Zorrilla de Buquebus.