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"Argentina, ya vamos": el papa confirma que llegará a la región tras su operación

El papa le expresó a unos fieles que viajará, horas antes el canciller uruguayo también lo había confirmado

22 de octubre de 2026 10:44 hs
Papa León XIV

Papa León XIV

AFP

El papa León XIV se sigue recuperando de su operación para extirparle un tumor pulmonar, y en ese sentido participó este jueves en la mañana de una actividad en el Vaticano en la que confirmó a algunos fieles que viajará a Argentina, parte de la gira que también esta prevista por Perú y Uruguay.

"Argentina, ya vamos”, dijo escuetamente el Papa en un video que publicó el medio Aire de Santa Fe.

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"El equipo de médicos, sobre todo el cirujano jefe italiano que lo operó, señaló que no había dificultades para el viaje del papa a Argentina, Uruguay y Perú. Esa es la información que nosotros recibimos", dijo el canciller en rueda de prensa desde Buenos Aires, ciudad a la que viajó para participar en el lanzamiento del buque China Zorrilla de Buquebus.

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