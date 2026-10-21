Canciller confirmó que el papa León XIV visitará Uruguay: médicos dijeron que no hay "dificultades" para la gira de noviembre

El canciller Mario Lubetkin confirmó que la visita del papa León XIV a Uruguay está, por ahora, asegurada , luego de que los médicos señalaran que no existen dificultades para que realice la gira por Sudamérica como tiene previsto a principios de noviembre.

"El equipo de médicos, sobre todo el cirujano jefe italiano que lo operó, señaló que no había dificultades para el viaje del papa a Argentina, Uruguay y Perú . Esa es la información que nosotros recibimos", dijo el canciller en rueda de prensa desde Buenos Aires, ciudad a la que viajó para participar en el lanzamiento del buque China Zorrilla de Buquebus.

Este miércoles el Vaticano informó que el papa no requerirá ningún tratamiento adicional luego de la operación a la que se sometió para que le extirparan un tumor maligno del pulmón que resultó ser un adenocarcinoma. En esa intervención, al papa le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho.

ANEP intervino durante todo el año por las inasistencias de la adolescente de Paysandú encontrada en Argentina

Buquebus inauguró el China Zorrilla en Buenos Aires: Orsi no viajó por un problema de salud pero agradeció a la empresa por seguir conectando ambos países

Lubetkin destacó que el papa haya abandonado la internación antes de lo previsto, producto de un buen estado general de salud.

"Nosotros (...) nunca dejamos de preparar el viaje porque no recibimos ninguna otra comunicación que no fuera trabajar por el viaje y ahora lo hemos acelerado. Estamos trabajando para que el 6, 7 y 8 sea una gran visita del papa en Uruguay", contó el canciller.

León XIV, de 71 años, fue operado el pasado 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma, dos días después de anunciar durante el rezo del ángelus que le habían detectado un nódulo en el pulmón derecho.

Permaneció ingresado hasta el pasado sábado, cuando recibió el alta hospitalaria en condiciones clínicas "absolutamente satisfactorias", según informaron los médicos.

Al día siguiente, reapareció desde la ventana del Palacio Apostólico para presidir el ángelus dominical y anunció que retomaría progresivamente su actividad.

La confirmación del diagnóstico definitivo y de que no necesitará tratamiento complementario coincide con la reanudación de sus tradicionales audiencias generales de los miércoles, suspendidas la semana pasada.

Está previsto que el papa llegue a Montevideo el viernes 6 de noviembre a la tarde y que permanezca en el país hasta el domingo 8, cuando partirá rumbo a Argentina y Perú.

La gira se extenderá, en total, hasta el 17 de noviembre y es la primera que hace el papa a Latinoamérica. Demandará un total de 14 vuelos, más de cuarenta discursos y reuniones, nueve misas multitudinarias, así como la visita a Cusco, una ciudad situada a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar.