Dos papamóviles, helicóptero del ejercito y monitoreo constante: el país de Sudamérica que prepara "medidas extremas" para recibir al papa León XIV

El equipo organizador de la visita del papa León XIV a Perú reforzará la logística sanitaria para garantizar que el pontífice pueda cumplir con las actividades previstas tras la operación de pulmón a la que fue sometido en Roma .

La visita está programada entre el 11 y el 16 de noviembre, después de su paso por Uruguay y Argentina . Por el momento, no se anunciaron cambios en la agenda. Sin embargo, la reciente intervención quirúrgica llevó a los organizadores a incorporar "medidas especiales" para atender cualquier eventualidad durante la estadía, según informó la revista Semana .

El secretario general para la visita papal en Lima, Juan Bytton , explicó que el objetivo es asegurar que el viaje transcurra "sin inconvenientes" mientras se ultiman los preparativos para recibir al líder de la Iglesia católica .

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Durante un encuentro con la Asociación de Prensa Extranjera en Perú , Bytton confirmó que una de las principales medidas será disponer de un helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) equipado con todos los elementos de una ambulancia. El dispositivo permitirá contar con asistencia sanitaria ante una eventual emergencia durante las actividades del pontífice.

"No tenemos ninguna comunicación oficial de algún cambio, pero tenemos que tener todas las condiciones para que tenga un viaje tranquilo", amplió más tarde el funcionario en diálogo con TV Perú Noticias.

La organización también prevé utilizar dos papamóviles, que llegarán al país en los próximos días. La logística se completará con los preparativos para las celebraciones religiosas, incluida una misa prevista en Lima para el 16 de noviembre.

Según Bytton, representantes del Vaticano viajarán a la capital peruana durante la próxima semana para coordinar los detalles finales de la visita. En paralelo, está previsto que se habiliten las reservas de entradas gratuitas para asistir a la celebración.

Las precauciones se conocen después de que León XIV fuera operado el martes 13 de octubre en el hospital Gemelli de Roma, donde le extirparon parte del pulmón derecho. El pontífice recibió el alta médica el sábado y el domingo reapareció públicamente para rezar el Ángelus desde el Vaticano.

"Tras haber superado esta fase delicada, como saben, ahora retomaré progresivamente mis actividades", expresó el líder de la Iglesia católica.

Por ahora, los equipos organizadores de Perú, Uruguay y Argentina mantienen el cronograma previsto y trabajan para garantizar que el papa pueda desarrollar su agenda en los tres países.

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"Todo sigue como está planificado. Obviamente, veremos en estos días qué cosas se concretarán. Pero es muy importante", enfatizó el arzobispo de Montevideo, el cardenal Daniel Sturla, en diálogo con Radio Oriental. "Todo se está planificando de un modo impresionante. Yo quedo tan contento de ver esta gente que se está moviendo", agregó.

Según la agenda oficial, el papa permanecerá tres días en Uruguay, donde concentrará diversas actividades. Llegará el 6 de noviembre y ese mismo día participará de un acto cívico en la Plaza Independencia, recibirá las llaves de Montevideo y celebrará una ceremonia religiosa en la catedral de la capital.

Al día siguiente viajará a Paysandú, en el norte del país. Por la tarde, recorrerá el barrio periférico de Casavalle, visitará la Universidad Católica del Uruguay y cerrará la jornada con una celebración en el Estadio Centenario. Al día siguiente, viajará a Florida, donde se encuentra el Santuario de la Virgen de los Treinta y Tres.

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"Hay mucha ansiedad por las entradas. Para poder estar en los mejores lugares, hay que anotarse. Quien no se anota podrá estar en la calle, pero seguramente un poquito más lejos", concluyó Sturla.