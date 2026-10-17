El cirujano que operó al papa León XIV habló sobre su viaje a Sudamérica: "No hay motivos clínicos para no realizarlo"

El cirujano que operó al papa León XIV , el profesor Stefano Margaritora , afirmó que no existen impedimentos clínicos para que el pontífice realice su próximo viaje a Sudamérica , previsto para noviembre.

En una entrevista con Vatican News , el director de la unidad en la Fundación Policlínico Universitario Agostino Gemelli, explicó que la evolución del Papa es favorable y estimó que necesitará unos diez días más para completar su recuperación física.

"Diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar este viaje", remarcó Margaritora. La declaración se conoció después de que León XIV recibiera el alta este sábado, donde permaneció internado durante cinco días.

El Papa León XIV fue dado de alta y regresa este sábado al Vaticano tras una operación por cáncer de pulmón

Margaritora sostuvo que la intervención se desarrolló sin complicaciones. "Fue una intervención rutinaria", señaló, al explicar que en casos de este tipo suele ser necesario extirpar el lóbulo pulmonar donde se encuentra el tumor.

El cirujano también precisó que el adenocarcinoma pulmonar se detectó de manera fortuita durante unos estudios abdominales de rutina, que permitieron observar una pequeña mancha en las bases de los pulmones. El Papa no presentaba síntomas respiratorios cuando se descubrió la lesión.

"La intervención del Santo Padre fue una operación rutinaria, en el sentido de que, en casos similares, cuando se trata de un tumor pulmonar de cierto tamaño, hay que extirpar todo el lóbulo en el que se encuentra. En el caso del Santo Padre, el lóbulo inferior del pulmón derecho. Así pues, desde este punto de vista, fue una intervención rutinaria", repasó.

Al referirse a la evolución posterior, indicó que, al momento del alta, los análisis de sangre estaban dentro de los valores normales y la función cardíaca se encontraba en orden.

"La reexpansión del pulmón después de la intervención está siguiendo los plazos previstos habitualmente. Por tanto, en términos generales, su estado es bueno", continuó Margaritora.

Stefano Margaritora

El especialista destacó la disposición del Pontífice durante la internación y lo describió como un "paciente ideal". Según relató, siguió las indicaciones médicas, cumplió con la fisioterapia respiratoria y mantuvo una actitud activa durante el proceso de recuperación. Incluso recordó que, al segundo día de la operación, lo encontró acomodando las sillas de la capilla del hospital.

Sobre el viaje a América Latina, consideró que el tiempo previsto hasta el comienzo de la gira permitiría completar la recuperación física. "Diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar este viaje", cerró en la entrevista con el medio vaticano.

¿Cómo sigue la agenda del papa León XIV?

La agenda del papa León XIV continuará este domingo 18 con el rezo del Ángelus desde la ventana de su estudio, en el Palacio Apostólico del Vaticano. Será su primera aparición pública tras recibir el alta del Policlínico Gemelli.

Luego, el Pontífice deberá retomar sus actividades de manera progresiva, mientras continúa con la recuperación y los controles médicos posteriores a la intervención.

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En paralelo, el Vaticano mantiene los preparativos para la gira apostólica por Uruguay, Argentina y Perú, prevista del 6 al 17 de noviembre.