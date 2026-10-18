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Por primera vez tras su operación por cáncer, el papa León XIV saludó a la multitud en el Vaticano y dijo que retomará el trabajo "progresivamente"

"Me gustaría agradecerle a toda la gente que ha estado rezando por mí estos días", dijo el líder de 1.400 millones de católicos, ante la multitud

18 de octubre de 2026 8:55 hs
Papa León XIV

Papa León XIV

Foto por TIZIANA FABI / AFP

El papa, de 71 años, fue operado el martes en el hospital Gemelli de Roma, donde le extirparon parte del pulmón derecho, y fue dado de alta el sábado.

"Me gustaría agradecerle a toda la gente que ha estado rezando por mí estos días", dijo el líder de 1.400 millones de católicos, ante la multitud.

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"Tras haber superado esta fase delicada, como saben, ahora retomaré progresivamente mis actividades", afirmó el papa, que tenía buen aspecto y hablaba con normalidad.

Cuando apareció en la ventana del Palacio Apostólico para la tradicional oración del Ángelus, por toda la plaza resonaron vítores de "Viva il papa!" (¡Viva el papa!).

Christopher Butler, un párroco de la ciudad inglesa de Leeds, de 68 años, consideró que León XIV es "un gran pastor para la Iglesia católica".

"Me preocupa que necesite tomarse un tiempo para recuperarse por completo, pero es evidente que es un hombre muy resistente y deseoso de volver al trabajo, de dirigir la Iglesia y de ser un líder mundial", apuntó el británico.

Soledad Espinosa, una ecuatoriana de 59 años, se declaró contenta al saber que los médicos dejarán que el santo padre visite América Latina el mes que viene.

"Todos esperamos su recuperación y que haya superado bien esta situación. Sabemos que está bien y eso nos alegra", afirmó.

Por su parte, la argentina Norma Grasso, de 76 años, aseguró: "Lo estamos esperando".

Tras la operación, surgieron dudas sobre si el pontífice podría mantener su viaje, previsto del 6 al 17 de noviembre y que lo llevará a Uruguay, Argentina y Perú, donde León XIV pasó dos décadas como misionero.

Pero su cirujano, Stefano Margaritora, declaró al medio Vatican News que "no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar" el viaje.

"Condiciones satisfactorias"

Según el médico, León XIV se encuentra en "unas condiciones absolutamente satisfactorias" y calculó que necesitará otros diez días para recuperarse por completo.

El cirujano explicó a Vatican News que el tumor se había descubierto por casualidad, durante una radiografía abdominal rutinaria en la que se detectó la "pequeña mancha" en la base del pulmón derecho del papa.

Aunque dijo que se había tratado de una operación "rutinaria", elogió la implicación del santo padre en su recuperación. "Se ha implicado en cuerpo y alma", afirmó, como "los pacientes más motivados".

Los resultados de las pruebas para determinar si el cáncer se ha extendido aún están pendientes.

El papa ha retomado parte de sus actividades y el viernes mantuvo una conversación telefónica con el presidente ruso, Vladimir Putin, en la que le pidió una tregua humanitaria en Oleshki, una ciudad del sur de Ucrania atrapada entre los dos ejércitos beligerantes, según detalló el Vaticano.

Los médicos indicaron que la recuperación de León XIV avanzaba con normalidad, aunque están a la espera de otras pruebas para saber si el cáncer ha podido eventualmente extenderse, y qué tratamiento adoptar.

AFP

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