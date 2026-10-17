El Papa León XIV fue dado de alta y regresa este sábado al Vaticano tras una operación por cáncer de pulmón

El papa León XIV saldrá este sábado del hospital Gemelli de Roma y regresará al Vaticano , después de que los médicos lo consideraran "apto" para recibir el alta, indicó la Santa Sede.

El pontífice de 71 años está ingresado desde el martes en el hospital romano donde fue operado para extirparle parte de un pulmón afectado por un adenocarcinoma , un tipo de cáncer, y su evolución transcurre con "normalidad".

"A tenor de los análisis de sangre, la radiografía de tórax realizada esta mañana y la evaluación del cuadro clínico, el Santo Padre es considerado apto para recibir el alta" del hospital, escribieron sus médicos, Luigi Carbone y Stefano Margaritora, en una nota transmitida por el Vaticano.

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"Abandonará el hospital a comienzos de la tarde, y volverá al Vaticano. Mañana rezará el Ángelus desde la ventana del apartamento papal", añadió.

Habitualmente, los papas dirigen la oración del Ángelus desde una de las ventanas del Palacio Apostólico, mirando hacia la plaza San Pedro del Vaticano. En años pasados, los pontífices Juan Pablo II y Francisco lo rezaron desde la ventana del hospital Gemelli cuando estuvieron allí ingresados.

La operación tuvo lugar a pocas semanas de la visita prevista a Uruguay como parte de un viaje a Sudamérica en el que también está previsto que visite Argentina y Perú.

Días atrás el cardenal y secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, dijo que "hay que esperar" a conocer la evolución del papa León XIV tras su operación de pulmón para saber sus planes de futuro.

Sobre el viaje del pontífice a Sudamérica, del 6 al 17 de noviembre, el Parolin sostuvo que "dependerá de cómo van las cosas", al ser preguntado por los medios al margen de un acto en la embajada de Irak en Roma.

Por el momento, el pontífice ha cancelado sus audiencias hasta el 20 de octubre.

Actividad desde el hospital

Desde el policlínico romano, el santo padre tuvo el viernes una conversación telefónica con el presidente ruso Vladimir Putin, en la que le pidió una tregua humanitaria en Oleshki, una ciudad del sur de Ucrania atrapada entre los dos ejércitos beligerantes, según detalló el Vaticano.

La Santa Sede publicó también el viernes las primeras imágenes de León desde su ingreso. En una de ellas se le ve frente a un altar improvisado en una habitación del décimo piso del hospital Gemelli. Se ve al papa de pie, con casulla verde y sotana blanca, y aspecto relajado. En una se encuentra junto a su secretario personal, Edgard Rimaycuna, un sacerdote peruano.

Los médicos indicaron que la recuperación de León avanzaba con normalidad, aunque están a la espera de otras pruebas para saber si el cáncer ha podido eventualmente extenderse, y qué tratamiento adoptar.

El propio pontífice anunció su intervención, el pasado domingo durante el rezo del Ángelus, revelando que un examen médico rutinario había identificado la existencia de un nódulo en un pulmón, que convenía retirar.

Con información de AFP