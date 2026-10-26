Confirmado: la selección uruguaya que dirige Diego Forlán despedirá el año con sus hinchas el 17 de noviembre en Maldonado frente a República Dominicana

La selección uruguaya que dirige en forma interina Diego Forlán se volverá a reencontrar con su público en el último partido del año, que fue fijado para el martes 17 de noviembre en el estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado frente a República Dominicana .

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Desde la AUF confirmaron a Referí que el partido se jugará en el estadio de Maldonado debido a que el Estadio Centenario ya estará a disposición de Conmebol para la final de la Copa Libertadores del sábado 28 de noviembre, que jugarán Palmeiras y Estudiantes de la Plata.

Tras un año muy difícil para el fútbol uruguayo, por el fracaso en el Mundial 2026 bajo la gestión del entrenador argentino Marcelo Bielsa , la llegada de Forlán en agosto como entrenador de la sub 20 y en forma interina de la mayor renovó el espíritu de la selección.

Uruguay jugó tres partidos en las fechas FIFA de setiembre y octubre ante Japón (1-3), Corea del Sur (3-1) e India (6-1), con un cambio de imagen con relación a lo que expresó en el Mundial de FIFA. Ese nuevo escenario fue valorado por los futbolistas y por el técnico.

En la previa del partido ante la selección uruguaya, está encaminada la renovación de Lionel Scaloni en Argentina

Diego Forlán dio la lista de reservados para la Fecha FIFA de noviembre en la que la selección uruguaya se enfrentara a Argentina

Diego Forlán en el amistoso entre India y Uruguay Foto: AUF

Para el cierre del año, la selección tendrá dos amistosos en noviembre en la fecha FIFA que se inicia el lunes 9 y finaliza el martes 17.

El viernes 13 enfrentará a Argentina en Buenos Aires, en el primer partido de la selección dirigida por Lionel Scaloni, tras el retiro de Lionel Messi.

El martes 17 jugará ante República Dominicana en el Campus de Maldonado, que con capacidad para 27.000 espectadores permitirá a los hinchas volver a ver en vivo a los futbolistas de la selección en un partido amistoso después de más de tres años.

El último partido de la selección de local en fechas FIFA ocurrió en junio de 2023, en la presentación de Bielsa el frente de la selección.

Después de ese encuentro, la selección volvió a competir por Eliminatorias, pero nunca en ventanas de amistosos. Incluso, el combinado no tuvo un partido de despedida con su público previo al Mundial de junio-julio.

Este partido del 17 de noviembre representará para los jugadores la oportunidad de reencontrarse con los hinchas, de los que se habían distanciado en los 40 meses que Bielsa estuvo en la selección.

El entrenador anunció el viernes la lista de reservados con 42 futbolistas. De esa nómina convocará a 26 para los dos amistosos.

Arqueros: Santiago Mele (Independiente-ARG), Cristopher Fiermarín (Atlético Bucaramanga-COL), Ignacio de Arruabarrena (Arouca-POR), Sebastián Jaume (Albion), Thiago Cardozo (Belgrano-ARG).

Santiago Mouriño y Maximiliano Araújo reconociendo el Estadio KYVB de Calcuta antes de enfrentar a India Foto: AUF

Defensores: Kevin Amaro (Genk-BEL), Guillermo Varela (Flamengo-BRA), Nahitan Nández (Al-Qadisiya-KSA), Santiago Mouriño (Villarreal-ESP), Nicolás Marichal (Dinamo Moscú-RUS), Ronald Araujo (Liverpool-GBR), Alexander Barboza (Palmeiras-BRA), José María Giménez (Deportivo de La Coruña-ESP), Juan Rodríguez (Cagliari-ITA), Santiago Bueno (América-MEX), Sebastián Cáceres (Celta-ESP), Mathías Olivera (Nápoles-ITA), Joaquín Piquerez (Palmeiras-BRA), Lucas Olaza (Krasnodar-RUS), Marcelo Saracchi (Houston Dynamo-USA), Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake-USA) y Federico Pereira (Toluca-MEX).

Centrocampistas: Nicolás Fonseca (Coritiba-BRA), Emiliano Martínez (Palmeiras-BRA), Lucas Torreira (Galatasaray-TUR), Rodrigo Bentancur (Tottenham-GBR), Facundo Bernal (Betis-ESP), Nicolás de la Cruz (Flamengo-BRA), Federico Valverde (Real Madrid-ESP), Agustín Canobbio (Fluminense-BRA), Facundo Pellistri (Panathinaikos-GRE), Maximiliano Araújo (Sporting-POR), Brian Rodríguez (América-MEX), Rodrigo Zalazar (Sporting-POR), Diego Rossi (Monterrey-MEX), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo-BRA).

Atacantes: Martín Satriano (Getafe-BRA), Bruno Damiani (Philadelphia Union-USA), Rodrigo Aguirre (Tigres-MEX), Federico Viñas (Toluca-MEX), Miguel Merentiel (Boca Juniors-ARG), Darwin Núñez (Diriyah-KSA) y Álvaro Rodríguez (Bournemouth-GBR).