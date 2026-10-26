Cuándo termina la Liga AUF Uruguaya y cómo se define el campeón de la temporada 2026

La Liga Uruguaya de fútbol 2026 está a seis jornadas del final, con seis equipos aún en carrera por el título, y con fecha de finalización de la temporada futbolística para el domingo 6 de diciembre.
Tras el empate de Peñarol frente a Juventud el viernes, la derrota de Nacional ante Liverpool el domingo y las victorias de Deportivo Maldonado y Montevideo City Torque, son seis clubes los que están en carrera para conquistar la Liga.
Racing está clasificado a la semifinal como campeón del Apertura. Jugará ante el ganador del Clausura.
Liverpool, Montevideo City Torque, Nacional, Deportivo Maldonado y Peñarol tienen posibilidades de ganar el Clausura, son casi nulas las chances para los fernandinos y aurinegros en este torneo, y reducidas para los tricolores.
Los seis equipos tienen posibilidades matemáticas de ganar la Tabla Anual, aunque parece un mano a mano entre Peñarol y Depor Maldonado, con Torque expectante. Así están las tablas:
La AUF confirmó que la temporada 2026 finalizará el domingo 6 de diciembre con la segunda final de la Liga.
Las finales tendrán un máximo de tres partidos, una semifinal entre los ganadores del Apertura y del Clausura y una final con el ganador de ese partido y el primero de la Tabla Anual.
Estas son las fechas previstas para el cierre de la temporada:
|INSTANCIA
| DÍA
|Fecha 13 del Clausura
|sábado 31/10 y domingo 1/11
| Fecha 14 del Clausura
|sábado 14/11 y domingo 15/11
| Fecha 15 del Clausura
|sábado 21/11 y domingo 22/11
| Semifinal de la Liga
|miércoles 25/11
| Primera final de la Liga
|domingo 29/11
| Segunda final de la Liga
|domingo 6/12
No habrá actividad el fin de semana del 7 y 8 de noviembre debido a que estará en Uruguay el Papa León XIV.
Los partidos que le quedan a los candidatos a definir el título de la temporada 2026:
|EQUIPO
| FECHA 13
| FECHA 14
| FECHA 15
|Peñarol
|Wanderers
|Defensor Sporting
|Cerro Largo
| Montevideo City Torque
|Boston River
|Racing
|Progreso
| Deportivo Maldonado
|Albion
|Cerro
|Boston River
| Liverpool
|Juventud
|Danubio
|Wanderers
| Nacional
|Danubio
|Albion
|Cerro
| Racing
|Cerro Largo
|Montevideo City Torque
|Central Español