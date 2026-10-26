Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x $ 159

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / LIGA URUGUAYA

Cuándo termina la Liga AUF Uruguaya y cómo se define el campeón de la temporada 2026

El 6 de diciembre finalizará la Liga Uruguaya 2026: qué le falta a los candidatos y cuándo se jugarán las últimas tres fechas del Clausura y las finales

26 de octubre de 2026 15:04 hs
Santiago Laquidain y Santiago Strasorier

Santiago Laquidain y Santiago Strasorier

Foto: Dante Fernández/Focouy

La Liga Uruguaya de fútbol 2026 está a seis jornadas del final, con seis equipos aún en carrera por el título, y con fecha de finalización de la temporada futbolística para el domingo 6 de diciembre.

Racing está clasificado a la semifinal como campeón del Apertura. Jugará ante el ganador del Clausura.

Liverpool, Montevideo City Torque, Nacional, Deportivo Maldonado y Peñarol tienen posibilidades de ganar el Clausura, son casi nulas las chances para los fernandinos y aurinegros en este torneo, y reducidas para los tricolores.

Nacional le ganó por penales a Peñarol y después de ocho años de reinado aurinegro vuelve a ser campeón de fútbol sala en mujeres

Posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual luego de la victoria de Liverpool sobre Nacional en el Parque

Los seis equipos tienen posibilidades matemáticas de ganar la Tabla Anual, aunque parece un mano a mano entre Peñarol y Depor Maldonado, con Torque expectante. Así están las tablas:

La AUF confirmó que la temporada 2026 finalizará el domingo 6 de diciembre con la segunda final de la Liga.

Las finales tendrán un máximo de tres partidos, una semifinal entre los ganadores del Apertura y del Clausura y una final con el ganador de ese partido y el primero de la Tabla Anual.

Estas son las fechas previstas para el cierre de la temporada:

INSTANCIA DÍA
Fecha 13 del Clausura sábado 31/10 y domingo 1/11
Fecha 14 del Clausura sábado 14/11 y domingo 15/11
Fecha 15 del Clausura sábado 21/11 y domingo 22/11
Semifinal de la Liga miércoles 25/11
Primera final de la Liga domingo 29/11
Segunda final de la Liga domingo 6/12

No habrá actividad el fin de semana del 7 y 8 de noviembre debido a que estará en Uruguay el Papa León XIV.

Los partidos que le quedan a los candidatos a definir el título de la temporada 2026:

EQUIPO FECHA 13 FECHA 14 FECHA 15
Peñarol Wanderers Defensor Sporting Cerro Largo
Montevideo City Torque Boston River Racing Progreso
Deportivo Maldonado Albion Cerro Boston River
Liverpool Juventud Danubio Wanderers
Nacional Danubio Albion Cerro
Racing Cerro Largo Montevideo City Torque Central Español

Las más leídas

Posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual luego de la victoria de Liverpool sobre Nacional en el Parque

Barcelona vs Real Madrid: a qué hora juega hoy y dónde ver a Federico Valverde por el clásico de LaLiga de España

Nacional 0-1 Liverpool por el Torneo Clausura: con personalidad, buen juego, aplomo y jerarquía, el negriazul ganó en el Gran Parque Central

"Me afilio a seguir abrazados con dos damas: la humildad y la autocrítica": lo que dijo Jorge Fossati tras el triunfo de Liverpool ante Nacional y la definición del Clausura

Temas

Liga AUF Uruguaya

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos