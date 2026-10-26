Cuándo termina la Liga AUF Uruguaya y cómo se define el campeón de la temporada 2026

La Liga Uruguaya de fútbol 2026 está a seis jornadas del final, con seis equipos aún en carrera por el título, y con fecha de finalización de la temporada futbolística para el domingo 6 de diciembre .

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Tras el empate de Peñarol frente a Juventud el viernes, la derrota de Nacional ante Liverpool el domingo y las victorias de Deportivo Maldonado y Montevideo City Torque , son seis clubes los que están en carrera para conquistar la Liga .

Racing está clasificado a la semifinal como campeón del Apertura. Jugará ante el ganador del Clausura.

Liverpool, Montevideo City Torque, Nacional, Deportivo Maldonado y Peñarol tienen posibilidades de ganar el Clausura, son casi nulas las chances para los fernandinos y aurinegros en este torneo, y reducidas para los tricolores.

Posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual luego de la victoria de Liverpool sobre Nacional en el Parque

Nacional le ganó por penales a Peñarol y después de ocho años de reinado aurinegro vuelve a ser campeón de fútbol sala en mujeres

Los seis equipos tienen posibilidades matemáticas de ganar la Tabla Anual, aunque parece un mano a mano entre Peñarol y Depor Maldonado, con Torque expectante. Así están las tablas:

La AUF confirmó que la temporada 2026 finalizará el domingo 6 de diciembre con la segunda final de la Liga.

Las finales tendrán un máximo de tres partidos, una semifinal entre los ganadores del Apertura y del Clausura y una final con el ganador de ese partido y el primero de la Tabla Anual.

Estas son las fechas previstas para el cierre de la temporada:

INSTANCIA DÍA Fecha 13 del Clausura sábado 31/10 y domingo 1/11 Fecha 14 del Clausura sábado 14/11 y domingo 15/11 Fecha 15 del Clausura sábado 21/11 y domingo 22/11 Semifinal de la Liga miércoles 25/11 Primera final de la Liga domingo 29/11 Segunda final de la Liga domingo 6/12

No habrá actividad el fin de semana del 7 y 8 de noviembre debido a que estará en Uruguay el Papa León XIV.

Los partidos que le quedan a los candidatos a definir el título de la temporada 2026: