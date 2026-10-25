Daniel Carreño, del "mazazo" de la derrota de Nacional a su particular mirada al triunfo de Liverpool: "En ningún momento del partido nos inquietaron"

El entrenador de Nacional , Daniel Carreño, confesó que la derrota ante Liverpool fue un "mazazo" y que las chances de su equipo de ser campeón de la Liga AUF Uruguaya son "durísimas", pero también opinó que su equipo no mereció la derrota este domingo.

"Fue un mazazo, la verdad que duele mucho esta derrota. Una derrota que no merecimos, por lo que pasó adentro de la cancha, no merecimos perder. Pero no encontramos la manera de empatar del partido, lo cual nos iba a dar un envión. Pero eso no sucedió. Duele mucho esta derrota", expresó Carreño en conferencia de prensa.

Consultado sobre quién fue el que adoptó la decisión de que Luciano Rodríguez siguiera en el campo de juego, en la acción que terminó en el gol de Federico Martínez, Carreño contestó: "Él". Y luego explicó la situación que terminó en la sustitución del juvenil defensor por Agustín Rogel.

"Dijo que podía aguantar, que iba a estar bien. Se lo pregunté. Me dijo que sí. 'Bueno, dale, cualquier cosa me avisás'. Demoró la entrada, ellos justo atacan por donde estoy yo, en el lado derecho del ataque de Liverpool. Dejamos levantar ese centro, cosa que pudimos haber evitado. Y la pelota cae donde normalmente estaba Lucho Rodríguez. Martirena hizo un relevo, pero Martínez saltó muy bien por detrás de él y metió el gol. Hasta ese momento no nos habían inquietado. Creo que en ningún momento del partido nos inquietaron. Sí en algún momento con pelota, pero no dentro del área. En el segundo tiempo, Nacional hizo todos los méritos para empatar el partido. Pero no se dio. La decisión es un poco tomada por el jugador y por mí".

Sobre las chances de Nacional respondió: "Durísimas, durísimas. La verdad que está bien duro. La vamos a intentar hasta el último momento, sin dudas. Acá hay muchos objetivos: luchar hasta el último minuto que se pueda, la Copa Libertadores y la Copa Uruguay. Mirá todos los objetivos que tenemos para solo un mes. Acá no está permitido bajar la cabeza. El que quiera darse ese lujo no va a estar entre nosotros. Acá vamos a tener que luchar por la gente que alienta, porel club que representamos y porque nos tenemos fe, hasta el último minuto".

"Fue un partido muy luchado, muy de mitad de campo, muy de segundo balón. No hubo mucha claridad. Quizás ellos pusieron un poquito más claridad en algún momento en mitad de cancha. Me voy a tomar un tiempo para hacer un análisis mejor, pero creo que no merecimos perder este partido. Creo que merecimos un gol. Mínimo. Y ese gol hubiera cambiado mucho".

La autocrítica de Daniel Carreño

"La autocrítica mía, fua... Yo me castigo mucho, demasiado. Inclusivo creo que hasta yo perdí el partido. Voy a analizarlo un poco más, más tranquilo, mirarlo más. No creo que nos hayan ganado desde el punto de vista táctico. Liverpool no hizo tanto, tanto para hacer un gol. Y nosotros hicimos mucho más para hacer un gol. Pero ellos lo hicieron y nosotros no, ahí está el análisis. Estaba convencido de que íbamos a empatar este partido, por la actitud que habíamos tenido en el segundo tiempo, con la entrada de Maxi Silvera, porque no pasamos problemas desde el punto de vista defensivo, nuestro arquero tuvo que reaccionar en ninguna jugada, estábamos en cancha de ellos, con mucho empuje, mucho entusiasmo. Pensamos que íbamos a encontrar el gol, pero eso no sucedió. La autocrítica que voy a hacer es grande, quedate tranquilo, y siento que podía hacer un poco más".

"Sin dudas que no hay nada que reprochar, desde el punto de vista de la intensidad, del corazón, de lo anímico. Cero para reprochar. Por supuesto que hay cosas para mejorar: estar un poco más tranquilos con balón, buscar por afuera, mil cosas más para hacer, seguro, por algo perdimos. Pero desde el punto de vista de la actitud, la gente nos agradece, por eso llena el estadio y se siente identificada con este equipo. Pero no nos podemos quedar con eso. Tenemos que hacer una autocrítica muy grande, hicimos todo para ganar el partido, pero no pudimos. ¿En qué fallamos? Tenemos que encontrar esa autocrítica y luego pensar en Danubio, Copa Uruguay, Albion. Son los objetivos que tenemos. Hoy vemos un poco gris la cosa, quizás mañana la veremos mejor".

"De Liverpool teníamos muy claro dónde son sus fuertes, dónde podían estar sus errores, pero creo que Nacional no fue menos que Liverpool. No creo que sea igual al partido que tú nombraste (Liverpool 1-0 Peñarol). Nos faltó eso, el gol del empate, fundamentalmente hubo cosas que pudimos hacer mejor, sobre todo con balón. El equipo luchó, mereció el empate y después del empate iba a ser todo a favor. Liverpool con la semana que hace, primero del Clausura, está haciendo muchos méritos para estar primero".

"Con los jugadores hablé lo que hablo siempre después de los partidos, hicimos una autocrítica medio rápida, había mucha tristeza y desazón. Le di un abrazo a cada uno. Les dije que tenemos cosas importantes por delante. En este club no hay descanso, vamos a encarar todo lo que viene con mucha energía. Tengo mucha tristeza en este momento. No hay hinchada mejor que esta, nos apoya en todo momento con una energía increíble. La sentimos, pero no estuvimos claros para aprovecharla".

"Al poner a Maxi y terminamos jugando con tres defensores, cuatro volantes, Maxi y Tiziano más adelantados y Maxi Gómez referenciando al líbero de ellos. íbamos a tener tres defensas para tres atacantes, fijarlos, hacerlos retroceder un poco, cosa que logramos, no pudieron salir de su campo, los tuvimos cerca de su área. Buscamos iniciar por dentro para terminar por fuera. No nos salió ni con Gastón ni con Camilo. Si uno juega con línea de tres y carrileros es para llegar al fondo, abrirla y aprovechar, pero no lo hicimos. Jugamos mucho por dentro, ellos se cerraron bien. Después vino el cabezazo de Tiziano que pasó por la línea del arco, algún remate de afuera muy claro, no estuvimos precisos. Lo que teníamos pensado salió, pero no lo ejecutamos muy bien", concluyó.

Carreño perdió su invicto con Nacional luego de 13 partidos. Asumió en la fecha 3 del Torneo Clausura, ganó el clásico en el Campeón del Siglo y a fuerza de triunfos, metió al tricolor en la pelea del Clausura.