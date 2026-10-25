Posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual luego de la victoria de Liverpool sobre Nacional en el Parque

Liverpool le ganó tres puntos de oro a Nacional en el cierre de la fecha 12 del Torneo Clausura. Una semana después de vencer a Peñarol en el Parque Viera, los negriazules se plantaron en el Gran Parque Central y derrotaron 1-0 a los tricolores que estaban invictos desde que Daniel Carreño llegó a la conducción técnica del equipo en la fecha 3 del Clausura.

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Con el triunfo, Liverpool se afirmó cómo único puntero del Torneo Clausura, con 27 puntos .

El equipo de Jorge Fossati se sacó de encima a un rival directo sacándole cuatro puntos de ventaja cuando quedan nueve por disputar.

Ahora el único escolta es Montevideo City Torque que le ganó este domingo 3-1 a Cerro.

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Peñarol quedó muy lejos, a seis puntos, igual cantidad que Deportivo Maldonado.

En la Tabla Anual, Peñarol sigue líder pero cada vez con menos ventaja. Tiene 64 puntos y Deportivo Maldonado 62. City Torque recuperó chances y tiene 60.

Lo único positivo para Peñarol, que el viernes empató 1-1 con Peñarol, fue que Nacional perdió y no le quedó respirando en la nuca en la Anual. Los tricolores suman 58 puntos.

La tabla del descenso

Progreso, con 1,042 de promedio, Danubio con 1,056 y Central Español con 1,118 son los tres que están en zona de descenso. Wanderers con 1,141 y Cerro con 1,155 son los que tienen más a mano para alcanzarlos.