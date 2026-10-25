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Posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual luego de la victoria de Liverpool sobre Nacional en el Parque

Mirá cómo quedó la tabla de posiciones al cabo de la fecha 12 del Torneo Clausura con el resonante triunfo de Liverpool sobre Nacional

25 de octubre de 2026 21:46 hs
Lucas Acosta y Luciano González

Lucas Acosta y Luciano González

Foto: Dante Fernández/Focouy

Liverpool le ganó tres puntos de oro a Nacional en el cierre de la fecha 12 del Torneo Clausura. Una semana después de vencer a Peñarol en el Parque Viera, los negriazules se plantaron en el Gran Parque Central y derrotaron 1-0 a los tricolores que estaban invictos desde que Daniel Carreño llegó a la conducción técnica del equipo en la fecha 3 del Clausura.

Con el triunfo, Liverpool se afirmó cómo único puntero del Torneo Clausura, con 27 puntos.

El equipo de Jorge Fossati se sacó de encima a un rival directo sacándole cuatro puntos de ventaja cuando quedan nueve por disputar.

Ahora el único escolta es Montevideo City Torque que le ganó este domingo 3-1 a Cerro.

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Peñarol quedó muy lejos, a seis puntos, igual cantidad que Deportivo Maldonado.

En la Tabla Anual, Peñarol sigue líder pero cada vez con menos ventaja. Tiene 64 puntos y Deportivo Maldonado 62. City Torque recuperó chances y tiene 60.

Lo único positivo para Peñarol, que el viernes empató 1-1 con Peñarol, fue que Nacional perdió y no le quedó respirando en la nuca en la Anual. Los tricolores suman 58 puntos.

La tabla del descenso

Progreso, con 1,042 de promedio, Danubio con 1,056 y Central Español con 1,118 son los tres que están en zona de descenso. Wanderers con 1,141 y Cerro con 1,155 son los que tienen más a mano para alcanzarlos.

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