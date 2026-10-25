"Un amigo": Yamandú Orsi se comunicó con Lula tras su reelección y lo felicitó por el triunfo en Brasil

El presidente de la República, Yamandú Orsi, se comunicó con Luiz Inácio Lula da Silva para felicitarlo por su reelección en Brasil , tras su victoria frente a Flávio Bolsonaro en el balotaje de este domingo.

“Acabo de comunicarme con el presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, un amigo ”, escribió el mandatario uruguayo en su cuenta de X.

Orsi destacó tanto el resultado como la instancia electoral. “ Lo felicité por el triunfo y por la fiesta democrática que representa un proceso electoral ”, expresó.

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El saludo de Orsi llegó después de que el Tribunal Superior Electoral (TSE) confirmara que la elección estaba matemáticamente definida a favor del líder del Partido de los Trabajadores (PT).

Acabo de comunicarme con el presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, un amigo. Lo felicité por el triunfo y por la fiesta democrática que representa un proceso electoral.

Lula consiguió así su cuarto mandato presidencial, tras haber gobernado entre 2003 y 2010 y regresar al poder en enero de 2023.

La victoria se produjo después de una primera vuelta en la que Flávio Bolsonaro había sido el candidato más votado. Las últimas encuestas de Datafolha y Quaest mostraban un empate técnico, con un 51% de los votos válidos para el senador del Partido Liberal y un 49% para el presidente.

El escrutinio del domingo también comenzó ajustado. Bolsonaro llevaba una leve ventaja con el 40% contabilizado, pero Lula pasó al frente cuando el conteo rondaba el 48% y amplió la diferencia a medida que avanzó la noche.

Tras la confirmación de la reelección, sus simpatizantes comenzaron a concentrarse en la avenida Paulista, en San Pablo.

Una jornada marcada por problemas de transporte y una prórroga

La votación estuvo atravesada por denuncias de dificultades para llegar a los centros electorales en transporte público, entre ellas reducciones de las flotas de ómnibus en San Pablo y Salvador.

Las campañas de ambos candidatos solicitaron ampliar el horario de votación, aunque con distintos alcances y argumentos. El PT pidió una extensión nacional por los problemas de transporte, mientras que el PL la solicitó para municipios de tres estados afectados por lluvias e inundaciones.

El magistrado Cristiano Zanin, del Supremo Tribunal Federal, dispuso una prórroga hasta las 19:00. Luego aclaró que la medida regía únicamente en los locales donde la votación seguía abierta y que las urnas cerradas no podían reabrir.