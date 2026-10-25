Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x $ 159
Ahora en: Montevideo
icon
12°C
nubes
Martes:
Mín  12°
Máx  17°

Siguenos en:

/ Nacional / COMUNICACIÓN

"Un amigo": Yamandú Orsi se comunicó con Lula tras su reelección y lo felicitó por el triunfo en Brasil

El presidente uruguayo destacó “la fiesta democrática que representa un proceso electoral” después de que el mandatario brasileño asegurara un cuarto mandato

25 de octubre de 2026 21:59 hs
Yamandú Orsi y Lula Da Silva

Yamandú Orsi y Lula Da Silva

Camilo Dos Santos / Presidencia de la República

“Acabo de comunicarme con el presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, un amigo”, escribió el mandatario uruguayo en su cuenta de X.

Orsi destacó tanto el resultado como la instancia electoral. “Lo felicité por el triunfo y por la fiesta democrática que representa un proceso electoral”, expresó.

Más noticias

Mario Riorda, experto en comunicación política: "Afuera, abajo y al lado de Yamandú Orsi no hay nadie"

Orsi sobre las elecciones en Brasil: "Cualquiera sea el resultado, Uruguay tiene que tener la mejor relación"

Lula revirtió la primera vuelta y consiguió la reelección

El saludo de Orsi llegó después de que el Tribunal Superior Electoral (TSE) confirmara que la elección estaba matemáticamente definida a favor del líder del Partido de los Trabajadores (PT).

Lula consiguió así su cuarto mandato presidencial, tras haber gobernado entre 2003 y 2010 y regresar al poder en enero de 2023.

La victoria se produjo después de una primera vuelta en la que Flávio Bolsonaro había sido el candidato más votado. Las últimas encuestas de Datafolha y Quaest mostraban un empate técnico, con un 51% de los votos válidos para el senador del Partido Liberal y un 49% para el presidente.

El escrutinio del domingo también comenzó ajustado. Bolsonaro llevaba una leve ventaja con el 40% contabilizado, pero Lula pasó al frente cuando el conteo rondaba el 48% y amplió la diferencia a medida que avanzó la noche.

Tras la confirmación de la reelección, sus simpatizantes comenzaron a concentrarse en la avenida Paulista, en San Pablo.

Una jornada marcada por problemas de transporte y una prórroga

La votación estuvo atravesada por denuncias de dificultades para llegar a los centros electorales en transporte público, entre ellas reducciones de las flotas de ómnibus en San Pablo y Salvador.

Las campañas de ambos candidatos solicitaron ampliar el horario de votación, aunque con distintos alcances y argumentos. El PT pidió una extensión nacional por los problemas de transporte, mientras que el PL la solicitó para municipios de tres estados afectados por lluvias e inundaciones.

El magistrado Cristiano Zanin, del Supremo Tribunal Federal, dispuso una prórroga hasta las 19:00. Luego aclaró que la medida regía únicamente en los locales donde la votación seguía abierta y que las urnas cerradas no podían reabrir.

Las más leídas

EN VIVO | Elecciones en Brasil: Tribunal Superior Electoral confirmó que reelección de Lula está "matemáticamente definida"

Resultados de elecciones en Brasil: la participación, los votos en blanco y los anulados, según cifras oficiales

Barcelona vs Real Madrid: a qué hora juega hoy y dónde ver a Federico Valverde por el clásico de LaLiga de España

El frío vuelve en plena primavera: Metsul prevé mínimas de menos de 5 °C en zonas fronterizas con Uruguay

Temas

Yamandú Orsi Lula Brasil

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos