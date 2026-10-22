Jefe del Esmade dijo que militares reciben insultos por ser "injustos herederos" de lo ocurrido en dictadura

El jefe del Estado Mayor de la Defensa (Esmade), Rodolfo Pereyra , dijo que los militares en actividad sufren insultos y provocaciones por la participación que tuvieron con anterioridad otros oficiales en la última dictadura .

"Nunca imaginé lo que tendría que padecer durante toda esta carrera que amo profundamente. Solo por formar parte de las Fuerzas Armadas, portar un uniforme que nos identifica, y ser injustos herederos de una historia en la que no participamos ", dijo Pereyra en relación a la última dictadura (1973-1985) .

En un evento que contó con el presidente Yamandú Orsi , el jefe del Esmade dijo que los militares han recibido "de cierta parte de la ciudadanía insultos provocaciones, expresiones de repudio , exclusión social", entre otras situaciones.

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Durante su discurso, resaltó que es "el más antiguo de los militares en actividad" y que inició su carrera "con el regreso de la democracia" . Además dijo que junto a sus pares velan "para proteger y defender la soberanía nacional" y al "sistema democrático de gobierno" .

"Deseo que los integrantes de las Fuerzas Armadas sean reconocidos y respetados por todos los ciudadanos de nuestro país como sus hermanos protectores, que lucharán al extremo de ofrecer su vida para resguardarlos de toda amenaza que ponga en riesgo la integridad de nuestra nación", sentenció Pereyra.

El presidente Orsi participó este jueves del 16.° aniversario del Esmade, junto a otras autoridades. Este organismo es el órgano de asesoramiento del Ministerio de Defensa en materia de planificación y coordinación de las actividades de las Fuerzas Armadas.

En las instalaciones del Esmade, Orsi estuvo en el Comando de Operaciones Conjuntas. Este centro integra el operativo que garantizará la seguridad durante la misión oficial del papa León XIV en Uruguay.