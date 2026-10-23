Orsi visitó la Uruforest, elogió al sector forestal y dijo estar a favor de su expansión, "con reglas claras"

" No dejo de sorprenderme por cómo se invierte en tecnología, cómo se mejoran las condiciones de trabajo de la gente que está en la producción y cómo las empresas nacionales e incluso otras que no son nacionales colaboran siempre para que a la población se le pueda mostrar esta producción", expresó Yamandú Orsi, presidente de la República, durante su visita a la Uruforest 2026 .

Cuando puso en pausa su recorrida por el predio de exposiciones ubicado en Juan Lacaze, para aprovechar una picada de asado, chorizo y ensalada rusa, invitado por la organización, Orsi en rueda de prensa añadió: "Esta exposición lo que tiene es mucho de futuro, hay toda una historia atrás, pero hay mucho desafío de futuro y mucha oportunidad, el tema es que el país todo logre conocer eso y es uno de los desafíos que tengo como presidente, que el país se pueda conocer a sí mismo".

La felicidad del alcalde de Juan Lacaze por ser sede de la Uruforest y el recuerdo de un emblema: Fanapel

Más de 100 empresas unidas para proteger a los bosques del fuego mediante el O-PAIF

La segunda edición de la mayor feria de la agroindustria forestal en Uruguay , evento estrenado en 2024, se realiza nuevamente en el campo ferial ubicado sobre el km 5 de la ruta 54 (a 2,5 kms de la ruta 1), un predio de 70 hectáreas con forestación, área de stands comerciales, carpas de conferencias y zonas de actividades dinámicas para demostraciones de maquinaria, herramientas y otras tecnologías forestales y para el vínculo de la forestación con sistemas de ganadería, lechería, agricultura, granja y otros. Comenzó el miércoles 21 y concluirá este sábado 24. La entrada tiene un costo de $ 350. Participan más de 120 empresas expositoras y se proyecta la visita de 12.000 personas, según informó Presidencia de la República.

Orsi acompañado, a cada lado, por Ignacio Acuña y Juan Pedro Raffo, directores de la Uruforest. Foto: Joaquín Ormando

El mensaje del presidente Orsi

Orsi, se indicó, tras llegar al mediodía y permanecer en el predio unas dos horas, destacó los 19.000 empleos directos que genera la actividad forestal, el nivel de innovación tecnológica incorporado por el sector y la importancia de que se expanda en equilibrio con los demás sectores productivos.

Orsi, quien fue parte del auditorio en dos de las conferencias del Foro Forestal Regional (FFR) -uno de los componentes clave en el programa de actividades-, destacó el aporte de la producción forestal al desarrollo nacional y valoró el alto nivel de innovación incorporado en todo el proceso.

Consultado sobre la presencia en la exposición de estudiantes que buscan orientación laboral en el sector, señaló que la exposición representa una gran oportunidad.

También reconoció el compromiso de las empresas, tanto nacionales como internacionales, por exhibir y dar a conocer el potencial productivo del país.

El presidente Orsi se detuvo en varios stands para hablar con empresarios, profesionales y otros trabajadores del sector forestal. Foto: Joaquín Ormando

Al referirse a las perspectivas del rubro, el jefe de Estado afirmó que la muestra refleja grandes oportunidades de crecimiento.

Uno de los principales objetivos de la administración es lograr que el país tome dimensión de sus capacidades productivas, señaló.

Orsi, acompañado por Lucía Etcheverry, ministra de Transporte y Obras Públicas, fue asesorado durante la recorrida por los directores de Uruforest, por referentes del sector y por el director forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Gastón Martínez.

La expansión del área con forestación

Orsi fue consultado sobre la posibilidad de ampliar la superficie dedicada a la forestación.

Recientemente, en el Desayuno Forestal, la Sociedad de Productores Forestales (SPF) reiteró la importancia de sumar 500 mil hectáreas a la superficie que hoy apenas supera el millón de hectáreas, detallando un conjunto de beneficios para el sector y el país.

El presidente indicó que el tema se está analizando, remarcó la importancia de que la actividad se expanda de forma armónica con los demás rubros productivos y marcó que eso debe suceder siempre y cuando se mantengan reglas de juego claras.

Es un tema que está a estudio, hay necesidad de hacerlo, la región está explotando, Brasil, mismo Paraguay, Argentina también, necesitamos que la actividad forestal conviva lo mejor posible y que pueda extenderse en esa armonía a la que el Uruguay nos tiene acostumbrados, en la medida que se hace con las reglas de juego claras, esto tiene que continuar Es un tema que está a estudio, hay necesidad de hacerlo, la región está explotando, Brasil, mismo Paraguay, Argentina también, necesitamos que la actividad forestal conviva lo mejor posible y que pueda extenderse en esa armonía a la que el Uruguay nos tiene acostumbrados, en la medida que se hace con las reglas de juego claras, esto tiene que continuar

Orsi visitó también la zona de exposición de emprendedores artesanales. Foto: Joaquín Ormando

En el stand de los productores forestales Orsi fue obsequiado con miel elaborada por apicultores que trabajan en áreas con forestación para uso industrial. Foto: Joaquín Ormando

Una curiosidad, en el stand institucional de la Intendencia de Colonia, un queso con nombre Yamandú. Foto: Joaquín Ormando

Orsi expresó su reconocimiento a quienes impulsan y sostienen la inversión productiva en el territorio y manifestó su gratitud con quienes trabajan y confían en el país.

Al cierre de la charla con los periodistas, que fue breve y solo consideró temas relacionados con el eje temático de la Uruforest, Orsi fue consultado sobre su estado de salud, dado que el día previo debió cancelar actividades: "Un poco de dolor de cabeza, parte de la lógica y de la dinámica diaria, arriba", fue lo que expresó para luego almorzar y continuar con la recorrida por el área comercial de la exposición.

La visita al stand donde se presentaron desarrollos tecnológicos generados por el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA). Foto: Joaquín Ormando