Los productores forestales y la necesidad de resolver deberes en un mundo cada vez más complejo para exportar

El sector forestal , en su etapa de producción en los campos y en la fase industrial, "ha ganado en eficiencia en estos 40 años" , no obstante hace falta avanzar más y para eso es fundamental hacer ciertos deberes , destacó a El Observador Nelson Ledesma, directivo y expresidente de la Sociedad de Productores Forestales (SPF) .

"Hay deberes para hacer, para mejorar la competitividad, para aumentar la colocación de nuestros productos en el mundo", afirmó, apoyándose en que se trata de un sector que genera mucho empleo, ingreso de divisas y aportes a las arcas del Estado, por lo tanto un derramador de beneficios en muchas comunidades, pero siendo muy dependiente de la actividad exportadora dada la realidad del mercado interno.

Ledesma fue uno de los expositores en la jornada inaugural del Foro Forestal Regional (FFR) , componente relevante en la estructura de contenidos de la Uruforest 2026 , la gran vidriera del sector agroindustrial forestal en Uruguay, que se desarrolla desde el miércoles 21 de octubre al sábado 24, en Juan Lacaze, Colonia.

Ledesma representó a Uruguay en el panel "Tendencias y perspectivas de la industria forestal en el Cono Sur", donde expusieron además Giovani Giacomet (BrasPine, Brasil); Simón Berti, presidente del Colegio de Ingenieros Forestales de Chile; e Ignacio Méndez (Bidcom Agro, Argentina), con la moderación de Rosario Pou (Academia Nacional de Ingeniería del Uruguay).

El valor de la Uruforest 2026

Consultado sobre la importancia que la SPF le otorga a la realización de la Uruforest, ya en su segunda edición tras innovar en 2024 con su instancia inicial, dijo: "Es ideal para el momento del sector forestal, el sector está casi madurando, diría yo, desde el punto de vista de las posibilidades que tiene, estamos en un proceso de maduración interesante y me parece que una exposición de este tipo, que nos reúne a todos los forestales, donde vienen colegas de otros países y uno puede ver la realidad de la región, permite aprender de lo bueno y tratar de aprender también de lo malo, de lo que no se debe hacer".

Explicó que, "como hemos visto en las exposiciones, algunos países tienen mucho potencial, pero la realidad institucional, las políticas, etcétera, no han permitido pasar de ese potencial a la realidad y uno siempre aprende de todo eso".

Además, "reconforta encontrarse con amigos, seguir aprendiendo, intercambiar sobre las distintas realidades", agregó sobre la trasncendencia de la exposición.

"Tenemos que hacer algunos deberes"

Sobre si en el caso de Uruguay están dadas las condiciones para que el sector, que elogió viene madurando, exprese todo su potencial a corto o mediano plazo, respondió: "Para lo que se plantó, tenemos que hacer algunos deberes, tenemos un mercado interno que no puede consumir prácticamente nada de lo que produce el país, estamos acostumbrados a exportar y exportar cada vez está más difícil, por los procesos de guerra, por el costo del petróleo, logísticamente eso hace que nos alejemos más, porque suben mucho los costos".

"El sector ha ganado en eficiencia en estos 40 años, lo hemos vivido, en Uruguay, lo sabemos y en todas las actividades, se tiene que ser eficiente, eficiente y eficiente, pero hay deberes para mejorar la competitividad, para poder aumentar la colocación de nuestros productos en el mundo, para que tengamos costos y beneficios adecuados y sostenter y hacer incluso crecer a un sector tan importante para tanta gente".

Los números de un motor clave en la economía

En el stand de la SPF en la Uruforest 2026, a pocos metros del auditorio del FFR, hay varias propuestas que hacen docendia sobre el sector forestal y, en un panel, datos que marcan su importancia:

Un millón de bosques implantados

US$ 3.000 millones en exportaciones anuales

46.000 empleos directos, indirectos e inducidos

US$ 75 millones en impuestos y aportes a la seguridad social

13% de la energía volcada a la red de UTE proviene de biomasa forestal

90% de las plantaciones cuentan con certificación de sostenibilidad (FSC y PEFC)

El sector forestal: "Estratégico para el mundo"

Lo positivo, destacó el expresidente de la sociedad que integra la Asociación Rural del Uruguay (ARU), es que "cuando uno mira en los próximos 50 años, 60 años, el sector forestal es estratégico para el mundo, por la cantidad de productos que puede suministrarle a una población que sigue creciendo, que sigue aumentando su poder adquisitivo en países con desarrollo, hoy Simón Berti (expositor chileno en el panel del Foro Forestal Regional) presentó como 16 productos diferentes derivados de la lignina, de componentes de la madera como la celulosa, se va generando la oportunidad de sustituir productos derivados de la industria petroquímica, lo cual tiene un efecto ambiental interesante".

A esas oportunidades se añade, mencionó especialmente, "lo que el sector forestal desde el punto de vista ambiental ofrece, por todo lo que es la captura de carbono, la disminución de gases de efecto invernadero y por lo que genera el desarrollo forestal para toda la sociedad: cuando uno ve los números, en 40 años (desde la Ley Forestal instaurada en 1987 en Uruguay), lo que ha genera el sector para la sociedad, el nivel de calidad de trabajo, las remuneraciones como vimos por encima del promedio de salarios del país... creo que todo eso hace que estemos en un sector privilegiado", reflexionó.

No obstante, apuntó, "dependerá de que estemos convencidos de eso, todo el país, o sea aquellos que tienen la decisión de políticas públicas y los que estamos involucrados de alguna forma con inversión, para seguir creciendo y aprovechar esas oportunidades en el mundo de las que hablamos".

El valor de solucionar adversidades

Sobre uno de los logros que el sector ha permitido con todo el derrame que significa, los US$ 3.000 millones por exportaciones anuales, Ledesma sobre deberes pendientes comentó: "En lo que es el mercado que más conozco, la exportación de madera para celulosa, si nosotros en un mercado difícil como está hoy, que lo venimos viviendo desde hace dos o tres años por las condiciones del mundo actuales, pudiéramos bajar 10% el precio FOB seguramente duplicaríamos o triplicaríamos el volumen de exportación de madera para celulosa".

Para avanzar un camino a recorrer es mejorar en la eficiencia y, dentro mismo del sector, "seguimos plantando especies de mejor rendimiento, para una mayor productividad, ya hemos logrado un salto importante", mencionó.

Hay deberes que, agregó, corresponde sean asumidos por otros actores: "Cuando vamos la logística, podemos ver el tritren, la posibilidad de cargar más en un camión y no todos los corredores están habilitados en Uruguay, viabilizar el tritren para todo el país nos significaría por lo menos un 15% de ahorro en el transporte y ya en lugar de un 10% tendríamos que bahar un 5% o un 6%... está el tema del dragado del puerto, por suerte se ha dragado y se ven los beneficios, cuando el puerto no se draga llega un barco para cargar y hay que contratar estructuras especiales para separar el barco del muelle para que no toque en el fondo y eso cuesta plata".

Costos adicionales relacionados con la documentación de fitosanitarios aplicados es otro deber pendiente, señaló.

Uruguay un ejemplo y el tema mitos

Ledesma también puso el foco, tras una consulta, en otro tema relevante, la evolución que logró el sector en el cuidado de los recursos: "Me gusta ser honesto, hemos evolucionado en estos 35 años de forma imponente en lo que es el cuidado de los recursos naturales, en el diseño de las plantaciones, en el cuidado del ambiente, hemos aprendido mucho, los procesos de certificación nos han enseñado y ayudado a ordenar y hoy somos un ejemplo en el mundo", expresó.

Admitió la existencia de "una cantidad de mitos que el país debe de alguna manera sacarlos, con ciencia, viendo los informes, hablo del tema del agua, del suelo, de la biodiversidad, para de alguna forma desmitificar eso porque eso nos está poniendo una barrera, digamos, cultural, de parte de quien no conoce, de quien no está informado, eso si no se atiende, como lo venimos haciendo, genera suspicacia y desconfianza en el sector y no ayuda para nada", expresó en el final de la charla con El Observador.