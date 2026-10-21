Gobernantes y privados en paneles del Foro Forestal Regional para discutir qué forestación quiere la región

La embajadora Valeria Csukasi , subsecretaria de Relaciones Exteriores, y la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry , integran el amplio conjunto de autoridades y referentes que expondrán en el Foro Forestal Regional , una de las instancias de mayor relevancia en la Uruforest 2026 (UF26) , que se desarrolla durante esta semana.

Las actividades de la UF26, en su segunda edición, están programadas para realizarse durante cuatro jornadas, desde el miércoles 21 al sábado 24 de octubre en el predio de exposiciones ubicado en Juan Lacaze, Colonia, con acceso en el km 5 de la ruta 54, próximo a la ruta 1.

El foro propone una discusión de largo plazo sobre qué sector forestal quiere la región para las próximas cuatro décadas y qué decisiones hay que tomar hoy.

Juan Lacaze, esta semana y durante cuatro días, sede de la gran vidriera del Uruguay forestal

Uruguay es un destino estratégico y competitivo para la inversión en el sector forestal

Decenas de referentes, de los sectores público y privado, de Uruguay y de los países vecinos, participarán en las exposiciones y debates del Foro Forestal Regional (FFR).

Uruforest 2026 - Foro Forestal Regional - Exposición de Ignacio Acuña (director de UF26) en la primera edición.

Según se destacó a El Observador desde la organización, se considerarán de mercados, comercio exterior, logística y nuevos usos de la madera, con exposiciones de integrantes del gobierno, del sector productivo y del resto de las empresas del este sector.

La Uruforest, Feria Forestal del Agro y del Ambiente, es considerado el punto de encuentro más relevante de la agroindustria forestal.

Las instancias del foro internacional sucederán durante dos mañanas, las del miércoles 21 y jueves 22 de octubre, y por primera vez, como se indicó, todo ocurrirá dentro del predio de exposiciones de Uruforest (con acceso en el km 5 de la ruta 54).

El programa completo se puede consultar en este enlace.

Bajo el lema "Construyendo los próximos 40 años del desarrollo forestal", la agenda se ordena en cuatro ejes:

Futuro forestal del Cono Sur

Comercio internacional

Tecnología, infraestructura y logística

Construcción con madera

Miércoles 21

La primera jornada abrirá con la mirada regional.

El panel "Tendencias y perspectivas de la industria forestal en el Cono Sur" reunirá en la misma mesa a Giovani Giacomet (BrasPine, Brasil); a Simón Berti, presidente del Colegio de Ingenieros Forestales de Chile; a Ignacio Méndez (Bidcom Agro, Argentina); y por Uruguay a Nelson Ledesma (Senda Forestal), expresidente de la Sociedad de Productores Forestales (SPF). El panel será conducido por Rosario Pou (Academia Nacional de Ingeniería del Uruguay).

Luego el foco pasará al comercio exterior. La embajadora Valeria Csukasi, subsecretaria de Relaciones Exteriores, presentará la agenda de negociaciones comerciales del Uruguay, con comentarios del exembajador Guillermo Valles. Y el cierre de la mañana estará a cargo del brasileño Marcelo Schmid, de Grupo Index.

Jueves 22

En la segunda jornada la discusión se trasladará a la infraestructura.

Carlos Foderé, presidente de Hidrovía del Este, presentará el Proyecto Tacuarí; Juan Opertti, de Katoen Natie, será entrevistado sobre la cadena logística y los desafíos para el crecimiento del país; la ministra Lucía Etcheverry expondrá sobre logística forestal, infraestructura y competitividad; y desde Argentina, Franco Rodríguez Viau, de Satellites on Fire, abordará el uso de inteligencia artificial en el sector.

La construcción en madera tendrá eje propio: el panel "Construir el futuro con madera" reunirá a Carolina Dovat (Dovat Arquitectos); Juan Pablo Latorre (Enkel); y Sebastián Ugarte (Ñandé).

A continuación, el especialista argentino Aldo Grasso expondrá sobre "Argentina: hacia un nuevo modelo foresto industrial"; y Matías Abergo, de Arboreal, cerrará el bloque con una mirada personal en la charla "Del bosque al mundo: una historia de visión, innovación y propósito".

El foro terminará con Silvia Rodríguez, directora de Grupo Ratimar, y la charla "Familia, empresa y legado en los servicios forestales".

Las entradas para el foro y para la feria ya están a la venta en Tickantel.

Más actividades el jueves y viernes

La programación seguirá ese mismo jueves de tarde y el viernes 23 con la Agenda Abierta Uruforest, dedicada al silvopastoreo y la integración con la ganadería, la gestión ambiental y las políticas públicas.

El viernes expondrán, entre otros, el director de la Dirección General Forestal, Gastón Martínez; Julio Ferraz, de la Universidad de San Pablo; y Walter Baethgen, profesor emérito de Columbia University, con "Desarrollo forestal en un clima cambiante".