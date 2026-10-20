Juan Lacaze, esta semanda y durante cuatro días, sede de la gran vidriera del Uruguay Forestal

Desde este miércoles 21 y hasta el sábado 24 se va a desarrollar, en Juan Lacaze, la segunda edición de Uruforest , exposición considerada como el punto de encuentro más relevante del sector foresto industrial local y regional , que considera un variado programa de actividades cada día a partir de la hora 18.

El predio de exposiciones se encuentra en el km 5 de la ruta 54, en Juan Lacaza, Colonia.

Ignacio Acuña, codirector de Uruforest junto con Juan Pedro Raffo, informó que entre varias innovaciones para esta exposición destaca que se profundizará todo lo relacionado con el vínculo de la forestación con otras producciones, principalmente la ganadería.

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También, subrayó, se han tomado decisiones sobre contenidos y emprendimientos tendientes a elevar el nivel del debate sobre la relevancia de la actividad forestal, tanto a campo como industrial, buscando despejar mitos que ya está claro no son realidad, con base en el trabajo que se genera y el valor de las exportaciones.

En ese sentido, la participación de distintos modos de productores, empresas, gremiales, instituciones y gobernantes nacionales y departamentales, incluso jerarcas y autoridades del extranjero, es considerada muy valiosa.

Para adquirir entradas, a un costo de $ 250, hay que utilizar en este enlace, útil además para adquirir el pase para asistir al Foro Forestal Regional.

Se trata, además, de una exposición internacional que ha generado interés especial en los países vecinos.

Con el expositor en el centro, se destacó desde la organización, Uruforest 2026 (UF26) tiene como objetivo que todos ellos participen encuentren el espacio y el momento para dar a conocerse, en un espacio que reúne a los principales actores de la cadena agroindustrial forestal, una plataforma única para descubrir nuevas tecnologías, concretar negocios y proyectar el futuro de una industria que no deja de crecer.

Uruforest 2026 se diseñó para ser más técnica, más internacional, más innovadora y más vinculante entre todos los sectores y todos sus actores Uruforest 2026 se diseñó para ser más técnica, más internacional, más innovadora y más vinculante entre todos los sectores y todos sus actores

El dato

En la primera edición de la mayor vidriera del Uruguay forestal y todas las actividades vinculadas al sector, realizada en 2024, participaron más de 120 empresas expositoras y hubo más de 12.000 visitantes, 7.000 de ellos profesionales de más de 20 países. El predio de actividades se extiende sobre 75 hectáreas y 40 de ellas están forestadas.

Foro Forestal Regional en Juan Lacaze

Declarada de interés por Presidencia de la República, seis ministerios y la Intendencia de Colonia, con El Observador como media partner, UF26 tiene como componente diferencial esta vez la realización en el mismo predio del Foro Forestal Regional (FFR), un encuentro fundamental para visualizar el posicionamiento de la región como polo forestal, conocer sobre nuevos proyectos e inversiones, las perspectivas sobre los desafíos logísticos y oportunidades comerciales, con el enfoque empresarial de referentes internacionales en distintas áreas.