Uruforest 2026: los ejes temáticos y la lista de referentes que debatirán sobre el futuro forestal

Decenas de referentes , de los sectores público y privado, de Uruguay y de los países vecinos, participarán en las exposiciones y debates que habrá durante el Foro Forestal Regional de la Uruforest (UF26), cuya segunda edición se desarrollará del miércoles 21 al sábado 24 de octubre de este año, en Juan Lacaze, Colonia .

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A dos semanas del comienzo de las actividades de la UF26 se divulgó el programa del Foro Forestal Regional 2026, instancia que se realizará esta vez en el predio de exposiciones de la Uruforest y que, se anunció a El Observador, considerará temas relevantes, como mercados, comercio exterior, logística y nuevos usos de la madera, con voces del gobierno, las empresas y la región.

La Uruforest, Feria Forestal del Agro y del Ambiente, es considerado el punto de encuentro más relevante del sector foresto industrial.

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Las instancias del foro internacional sucederán durante dos mañanas, las del miércoles 21 y jueves 22 de octubre, y por primera vez, como se indicó, todo ocurrirá dentro del predio de exposiciones de Uruforest (con acceso en el km 5 de la ruta 54).

El programa completo se puede consultar en este enlace.

Construyendo los próximos 40 años del desarrollo de la forestación

Bajo el lema "Construyendo los próximos 40 años del desarrollo forestal", la agenda se ordena en cuatro ejes:

Futuro forestal del Cono Sur

Comercio internacional

Tecnología, infraestructura y logística

Construcción con madera

Miércoles 21

La primera jornada abrirá con la mirada regional.

El panel "Tendencias y perspectivas de la industria forestal en el Cono Sur" reunirá en la misma mesa a Giovani Giacomet (BrasPine, Brasil); a Simón Berti, presidente del Colegio de Ingenieros Forestales de Chile; a Ignacio Méndez (Bidcom Agro, Argentina); y al uruguayo Nelson Ledesma (Senda Forestal), expresidente de la Sociedad de Productores Forestales (SPF).

Luego el foco pasará al comercio exterior. La embajadora Valeria Csukasi, subsecretaria de Relaciones Exteriores, presentará la agenda de negociaciones comerciales del Uruguay, con comentarios del exembajador Guillermo Valles.

El cierre de la mañana estará a cargo del brasileño Marcelo Schmid, de Grupo Index.

Jueves 22

En la segunda jornada la discusión se trasladará a la infraestructura.

Carlos Foderé, presidente de Hidrovía del Este, presentará el Proyecto Tacuarí; Juan Opertti, de Katoen Natie, será entrevistado sobre la cadena logística y los desafíos para el crecimiento del país; la ministra Lucía Etcheverry expondrá sobre logística forestal, infraestructura y competitividad; y desde Argentina, Franco Rodríguez Viau, de Satellites on Fire, abordará el uso de inteligencia artificial en el sector.

La construcción en madera tendrá eje propio: el panel "Construir el futuro con madera" reunirá a Carolina Dovat (Dovat Arquitectos); Juan Pablo Latorre (Enkel); y Sebastián Ugarte (Ñandé).

A continuación, el especialista argentino Aldo Grasso expondrá sobre "Argentina: hacia un nuevo modelo foresto industrial"; y Matías Abergo, de Arboreal, cerrará el bloque con una mirada personal en la charla "Del bosque al mundo: una historia de visión, innovación y propósito".

El foro terminará con Silvia Rodríguez, directora de Grupo Ratimar, y la charla "Familia, empresa y legado en los servicios forestales".

Más actividades

La programación seguirá ese mismo jueves de tarde y el viernes 23 con la Agenda Abierta Uruforest, dedicada al silvopastoreo y la integración con la ganadería, la gestión ambiental y las políticas públicas.

El viernes expondrán, entre otros, el director de la Dirección General Forestal, Gastón Martínez; Julio Ferraz, de la Universidad de San Pablo; y Walter Baethgen, profesor emérito de Columbia University, con "Desarrollo forestal en un clima cambiante".

Lucía Basso, presidenta de la SPF, durante el foro de la primera Uruforest.

Las entradas para el foro y para la feria ya están a la venta en Tickantel.

El foro propone una discusión de largo plazo: qué sector forestal quiere la región para las próximas cuatro décadas y qué decisiones hay que tomar hoy para llegar.