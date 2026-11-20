Los buenos resultados económicos inyectan ánimo en los productores del rubro ovino : se están colocando corderos con facilidad y a precios récord, hay más intención de encarnerar ovejas y se están haciendo muy buenos negocios por las lanas, afirmó José Ignacio Aguerre, encargado del Centro de Investigación y Capacitación Ovina Mario Azzarini (Cicoma) en Salto.

“En la actual zafra se hicieron numerosos negocios por lana encima de los US$ 10 y US$ 11 por kilo, incluso a US$ 13 por kilo en algún caso muy puntual”, indicó Aguerre, técnico del Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) que gestiona el Cicoma.

Quienes solían vender vientres están recomponiendo su stock por lo que hay poca oferta y muchas solicitudes para fines reproductivos, hasta por US$ 150 en los vientres de punta.

La tonelada de carne ovina exportada marcó un récord de US$ 8.261 en los últimos 30 días móviles

Ingresos por exportaciones del rubro ovino cerca de ser el mejor registro en los últimos cinco años

En el remate de Lote 21 de esta semana hubo mucho interés en las ovejas de cría, que subieron 8,3% hasta un precio promedio de US$ 101,7 por cabeza.

La “revancha del ovino” también se expresó en las Carpetas Verdes del Insituto Plan Agropecuario que presentó el miércoles los resultados del ejercicio 2025-26.

Mostraron un pequeño aumento interanual de productores que tienen ovinos de 67% a 69%, una fuerte suba en la intención de cría y un mayor dinamismo en la comercialización de lana “lo que también incide en la parte financiera” señaló el técnico Marcelo Ghelfi.

En abril de este año, 20% de los productores respondió que iba a encarnerar una mayor cantidad de ovejas y 55% la misma cantidad que el año pasado. El 50% de los productores había vendido en octubre su lana, frente a 30% en 2024 y solo 23% en 2023, cuando muchos productores tenían dos o tres zafras guardadas en los galpones.

Otro dato positivo fue la caída de la incidencia de la bichera.

Solo 9% de los productores dijo tener ovinos con bichera en el último año frente a 13% el año anterior y 20% en 2024.

Se consolida la faena de ovinos

En la última semana se consolidó la faena de lanares que creció 10% a un nuevo máximo para 2026, con 22.891 cabezas.

Hubo 10 frigoríficos activos, de los cuales seis faenaron más de 1.000 lanares, lo que refleja una mayor dispersión entre plantas y menor concentración de la operativa en plena zafra estacional.

Unión Comercial —ex Bamidal, en Paso de los Toros— faenó 2.771 ovinos y, en la semana de su regreso, se colocó en tercer lugar en volumen, por detrás de Frigocerro y San Jacinto.

El total semanal de faena fue 22% inferior al de un año atrás. La participación de los corderos aumentó hasta el 73% del total.

En el acumulado anual la faena de lanares se ubica 34,8% por detrás de 2025.

Aun con entradas algo más largas, los valores de la hacienda ovina siguen en ascenso: rondan los US$ 6,60 para el cordero y los US$ 5,50 para la oveja.

“La colocación es ágil y los precios son buenos, dos cosas que los productores reclamaban y el mercado ha mantenido una firmeza constante desde 2024, lo que entusiasma muchísimo”, destacó Aguerre.

Exportación de carne ovina

El precio de exportación de carne ovina tuvo una leve baja frente al récord alcanzado la semana pasada, con un promedio de 30 días móviles de US$ 7.945 por tonelada.

En la última semana se exportaron 214 toneladas a US$ 7.726. Los principales mercados en lo que va de noviembre son Israel, la Unión Europea, Kuwait, China y Brasil.

En el acumulado de 2026 se llevan exportadas 6.763 toneladas a un promedio de US$ 6.922, lo que implica un descenso de 34% en volumen y una escalada de 28% en valor. La dinámica exportadora ha ido de más a menos: los embarques desde julio son 52% inferiores a los de un año atrás.

Precios de lanas suben en australianos y bajan en dólares

Por segunda semana las referencias de precios en el mercado lanero australiano subieron en moneda local aunque el avance no se reflejó en la cotización en dólares por el tipo de cambio.

El indicador IME bajó 1,4% a US$ 11,69 por kilo base limpia mientras que en dólares australianos subió 0.9%.

En el mercado local se concretaron negocios puntuales, que volvieron a alcanzar los US$ 10 por kilo en el caso de un lote de lana Merino de 2 mil kilos y 18,5 micras con certificación RWS.

Un lote Merino de 19 micras son grifa verde y sin certificación fue colocado a US$ 8,70 por kilo vellón.

En lanas Ideal se registraron negocios destacados: un lote de 7 mil kilos y 20,4 micras, con grifa verde y certificación RWS, fue comercializado en US$ 9 por kilo bases sucia, mientras que otro lote de 12 mil kilos y 21,8 micras de diámetro también con certificación se vendió US$ 8 por kilo vellón.

Finalmente, un tercer lote Ideal de 6 mil kilos acondicionado con grifa verde y 22,5 micras alcanzó un precio de US$ US$ 6,25 por kilo vellón.