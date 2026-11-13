La tonelada de carne ovina exportada marcó un récord de US$ 8.261 en los últimos 30 días móviles y, a la vez, siguen trepando los precios de los corderos con una faena que acelera . La lana, en tanto, busca un equilibrio con repunte en el mercado australiano que por la presión del tipo no se trasladó a precios en dólares.

Con el regreso del mercado de Israel el precio de la carne ovina dio un salto y promedió US$ 9.727 por tonelada exportada en la última semana y por primera vez cruzó los US$ 8 mil en el promedio de 30 días de acuerdo al Instituto Nacional de Carnes (INAC).

Israel fue el principal destino en la primera semana de noviembre seguido por Brasil, Jordania y Kuwait.

Récord de precio en la carne vacuna de exportación e intento de ajuste para el valor del ganado gordo

El volumen exportado en 2026 se redujo en 35% y cerrará el año por debajo de las 10 mil toneladas, una reducción que se explica por el menor tamaño de la majada y la retención de vientres. Brasil es el destino mayoritario en el acumulado anual.

Faena de ovinos cruza las 20.000 cabezas

La faena semanal de lanares agregó unas 1.200 cabezas y superó los 20 mil animales por primera vez este año.

Fueron 20.811con un incremento de 6%, incluso en una semana que tuvo un día feriado (laborable) el lunes 2 de noviembre en el que la actividad fue más reducida.

El ritmo de la industria se afirma ya instalada la zafra de ovinos de fin de año, pero aun así la faena fue casi 30% inferior a la de la misma semana de 2025.

Los corderos siguen dominando la actividad con el 61% de los animales entre el 1 y el 7 de noviembre, y sumando los borregos son casi tres de cada cuatro animales. Las ovejas continúan teniendo una baja participación: el 17%.

La mayor oferta de hacienda dinamiza la actividad. En lanares para faena se registran negocios por arriba de las referencias de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) en los corderos, que subieron subió 1% a US$ 6,58 y por debajo de ACG en el caso de la oveja que bajó 2,3% a US$ 5,49 por kilo según el relevamiento semanal de INAC.

A partir de esta semana, a las cuatro plantas que concentran la faena se suma Unión Comercial, la planta ex Bamidal en Paso de los Toros.

En el acumulado de 2026 la faena va retrocediendo en 200 mil cabezas, desde 566 mil hasta el 7 de noviembre de 2025 a 366 mil a la misma fecha de este año

Lanas: dejan de bajar en Australia

Una mayor competencia entre los compradores y un tipo de cambio más bajo del dólar australiano contribuyeron a que el mercado australiano de la lana registrara importantes ganancias esta semana en moneda local, poniendo fin a una racha de cuatro semanas consecutivas de pérdidas.

El Indicador de Mercados del Este (IME) subió 24 centavos para cerrar en AU 17,22 por kilo base limpia, aunque en términos de dólares estadounidenses bajó cayó siete centavos a US$ 11,84 por kilo.

La referencia se mantiene 24,5% por encima de la misma semana de la zafra pasada.

La operativa se dinamizó en Australia y solo 6,9% de la oferta no se vendió, en función del cambio de tendencia de los valores. En la temporada 2026/27 la cantidad de fardos colocados va bajando 13%.

El mercado local de lanas busca cierta estabilidad para juntar las puntas y que los negocios se concreten después de varias semanas de ajustes a la baja, que se han moderado.

“El año pasado en estas fechas pasó lo mismo; la lana venía de un pico de precios y tuvo cierta baja para volver a subir sobre fin de año”, señaló un operador.

La zafra actual tendrá un volumen inferior al del año anterior, reflejando la baja del stock de lanares.

Hay demanda para todos los tipos de lana, certificada y sin certificar, y los exportadores han ido comprando y haciendo stocks en adelante en espera de un repunte de los valores, especialmente para las lanas Merino certificadas de mayor finura.