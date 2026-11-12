INAC intensificó en China la promoción de las virtudes de un "tesoro de origen": las carnes uruguayas

Intensificando la difusión de los múltiples atributos de las carnes uruguayas , en mercados abastecidos y otros que se proyecta atender, el Instituto Nacional de Carnes (INAC) ha desarrollado en estos primeros días de noviembre varias actividades que incluyen gestiones a todo nivel, con respaldo diplomático y empresarial , en un mercado clave desde hace ya varios lustros, como lo es China.

Se han realizado degustaciones de varios cortes, en ámbitos privados y para el público en general, primero en la Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE) y ahora en la Food & Hospitality China (FHC) , en ambos casos en Shanghái .

También, se informó desde el instituto en sendos reportes remitidos a El Observador, una delegación estuvo en Changsha, Hunan, para conocer otra región de China donde existe una relevante demanda de carne bovina .

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En el caso de la CIIE, organizada por el Ministerio de Comercio de China (MOFCOM), INAC recibió un reconocimiento por haber estado siempre desde el estreno de esa feria en 2018 , incluso en los desafiantes años donde sucedió la pandemia mundial por covid.

Conexto

China explica US$ 817,7 millones del total de US$ 2.690,5 millones que ingresaron a Uruguay por exportaciones de carnes en lo que va de 2026 (enero-noviembre), año en el cual nuevamente la agroindustria cárnica lidera en la generación de divisas por exportaciones de bienes. La inversión china, que es por lo tanto el 30% del total, creció 3,2% con relación al mismo lapso de 2025.

Uruguay en la Food & Hospitality en China

Este martes 10 el INAC inauguró su stand en la Food & Hospitality China (FHC), reafirmando su compromiso con la promoción y el posicionamiento de las carnes uruguayas en el mercado chino.

Sucedió en el comienzo una nueva edición de la feria que se desarrolla del 10 al 12 de noviembre en el predio Shanghai New International Expo Centre (SNIEC), en Shanghái.

El instituto participa en esta feria de manera ininterrumpida desde 2023, consolidando su presencia en uno de los eventos comerciales del sector alimentario en China, con un perfil especialmente orientado a los canales de food service y retail.

INAC cuenta con un stand de 60 m², donde los visitantes tienen la oportunidad de descubrir y degustar la calidad de las carnes uruguayas a través de preparaciones de lomo y bife ancho bovino.

La propuesta gastronómica se desarrolla bajo la modalidad de degustación al paso, con tres turnos diarios, permitiendo acercar el producto uruguayo a los profesionales y visitantes de la feria.

La primera jornada estuvo marcada por una importante afluencia de público, que se reflejó tanto en la concurrencia al stand como en la elevada demanda por degustar las carnes uruguayas, poniendo de manifiesto el interés que despierta el producto nacional entre los visitantes.

Durante la jornada, el stand recibió la visita del cónsul general de Uruguay en Shanghái, Marcelo Magnou, quien acompañó a la delegación de INAC, integrada por Andrés Angulo, jefe de marca, y Martina Litta, experta en promoción, en la inauguración oficial del espacio, dando así inicio a las actividades de promoción previstas para esta edición.

Como parte de su participación en FHC, Andrés Angulo, de la Gerencia de Marketing, realizó una presentación en el FHC International Meat Summit, conferencia dirigida a profesionales del sector, en la que se presentaron los atributos de las carnes uruguayas y la estrategia de posicionamiento de Uruguay Meats en China, bajo el concepto "Tesoro de Origen".

Este año, y en línea con el perfil de la feria, INAC incorpora en su stand una activación especial vinculada a la campaña que Uruguay Meats mantiene activa en China, bajo el concepto "A Delicacy on the Tongue. A Treasure of Origin".

La propuesta traslada al espacio ferial uno de los elementos centrales de la campaña: un cofre que representa la campaña en China y simboliza que el tesoro viene desde Uruguay: así invita a los visitantes a descubrir de primera mano el valor de las carnes uruguayas como un producto de alta calidad.

Hunan: mercado con demanda relevante

Antes, una delegación del INAC estuvo el 7 y el 8 de noviembre en Changsha, Hunan, para conocer otra región de China donde existe una relevante demanda de carne bovina.

En esta ciudad viven 10 millones de personas y en la provincia son casi 65 millones: según autoridades provinciales, si Hunan fuera un país, sería la vigésima mayor economía del mundo.

Se encuentra en el centro sur del país, siendo, además de un gran mercado, un nodo logístico relevante en el comercio hacia otras provincias que se encuentran lejos de los puerto.

Cuenta además con un valor simbólico particular al ser la provincia natal de Mao Ze Dong y eso la transforma en un foco de turismo interno.

Esta delegación estuvo compuesta por el embajador de Uruguay en China, Aníbal Cabral; el consul general, Matías Benítez; el presidente de INAC, Gastón Scayola; los representantes de Junta, Guillermo Pigurina y Fernando Gómez; la gerente de la oficina de INAC en Asia, Victoria Cai; el gerente de acceso a mercados, Álvaro Pereira; y la jefa de promoción, Cecilia Shaw.

En términos institucionales la reunión más significativa fue con la Oficina de Asuntos Exteriores de la provincia, donde la directoria Guo Ning recibió a la delegación, encuentro en el que se delinearon líneas de cooperación futuras.

También se visitaron empresas importantes de la ciudad: en la mañana se conoció al Grupo de Importación y Exportación de Cereales y Aceites de Hunan, empresa es estatal y una de las principales importadoras de carne bovina de la provincia; y en la tarde la delegación fue recibida por la principal cadena de supermercados de la provincia: Bubugao (BBG), grupo empresarial que tiene carne uruguaya en sus góndolas: se evaluaron mecanismos para profundizar la relación, particularmente en marketing.

Adicionalmente se visitaron varios puntos de venta, tanto de BBG como de otras cadenas de supermercados de alcance nacional.

INAC en feria organizada por el Ministerio de Comercio de China

Desde el INAC se destacó también que del 5 al 10 de noviembre el instituto participó en una nueva edición de la Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE), en el Centro Nacional de Exposiciones y Convenciones de Shanghái, feria organizada por el Ministerio de Comercio de China (MOFCOM).

La presencia de Uruguay contó con la participación del embajador de Uruguay en China, Aníbal Cabral; el presidente de INAC, Gastón Scayola; los integrantes de la Junta Guillermo Pigurina y Fernando Gómez; y representantes de los equipos de Gerencia de Mercado, Acceso a Mercados y de la Oficina de INAC para Asia.

La edición de 2026 fue la novena y Uruguay participa ininterrumpidamente desde su lanzamiento.

Desde el área técnica integran el equipo operativo los funcionarios Victoria Cai, Luna Wu, Álvaro Pereira, Andrés Angulo, Cecilia Shaw y Martina Litta.

La delegación comenzó su actividad visitando la calle peatonal de la ciudad: Nanjing Road, principal arteria comercial, que conecta lujosos barrios y puntos turísticos de la ciudad. En esa recorrida la delegación pudo ver en directo el despliegue de la campaña de marketing en vía pública, donde se proyectan contenidos promocionales sobre la carne uruguaya en esta calle en horario central. La jornada terminó en un restaurant de la cadena de alta gastronomía MUSE, donde se pudo apreciar carne uruguaya exhibida en menú y heladeras. La delegación fue acompañada por el embajador de Uruguay en la República Popular China, Aníbal Cabral; el Consul General de Uruguay en Shanghai, Marcelo Magnou ;y por empresarios del grupo gastronómico.

La primera jornada de la feria estuvo marcada por una reunión con Michael Ross, vicepresidente Senior de CP Group, el mayor conglomerado privado de Tailandia y uno de los mayores del mundo: cuenta con casi 500 mil empleados y opera en decenas de países e históricamente, tiene una relación muy profunda con China, siendo la primera empresa extranjera que obtuvo una licencia para operar en la República Popular.

En esa instancia se evaluaron oportunidades de cooperación, se informó.

El stand del INAC registró una elevada afluencia de visitantes y contó con intensa actividad en un espacio de 250 m² con la participación de cinco empresas exportadoras.

Como en ediciones anteriores, el stand dispuso de un restaurante privado donde clientes y compradores de carne pudieron degustar lomo y bife ancho bovino, mondongo y costillar ovino.

Asimismo, se ofrecieron degustaciones al paso para los visitantes, organizadas en tres turnos diarios.

La propuesta se complementó con un área de promoción en la que el público pudo participar en una trivia para conocer más sobre la producción y las carnes uruguayas.

INAC también realizó una recepción para 200 personas en el Hotel Anandi Spa, dirigida a compradores de carne, distribuidores y representantes del sector retail, que permitió disfrutar de carnes y vinos uruguayos y conocer las características del sistema productivo del país.

El evento comenzó con una bienvenida del embajador de Uruguay en China, Aníbal Cabral; palabras del presidente de INAC, Gastón Scayola; y el gerente de Acceso a Mercados, Álvaro Pereira, realizó la presentación «Uruguay. Un tesoro de origen», en la que explicó las características de la producción ganadera uruguaya y la sostenibilidad.

La propuesta gastronómica incluyó diversos cortes bovinos y ovinos, elaborados con distintas preparaciones y técnicas de cocción oriental y occidental, con vinos uruguayos, y el menú permitió apreciar la calidad y versatilidad de las carnes del país.

Reconocimiento por estar desde el comienzo y siempre

En otra de las recientes instancias destacadas, INAC recibió una placa de reconocimiento por parte de la organización de la feria CIIE, por su compromiso y trayectoria de participación ininterrumpida en la exposición desde su primera edición, en 2018, manteniendo su presencia incluso durante los años de la pandemia.

Además de las actividades promocionales para importadores, distribuidores y público en general, INAC participó del Congreso de Carnes, organizado en el marco de esta feria por Cámara China de Comercio de Alimentos y Productos de origen animal (China Chamber of Commerce of Import and Export of Foodstuff, Native Produce and Animal By-Products - CFNA).

El evento contó con participantes especializados: oficiales chinos del Ministerio de Comercio, de la Agencia de promoción Comercial de China y de aduanas portuarias.

Adicionalmente participaron institutos extranjeros que promueven la exportación a China, participando como oradores representantes de Australia, Canadá, Brasil, Estados Unidos, Países Bajos, Reino Unido, Dinamarca y Uruguay.

Uruguay fue distinguido con varias intervenciones.

El embajador, Aníbal Cabral, enmarcó el positivo estado de situación de la relación entre ambos países.

El presidente de INAC, Gastón Scayola, destacó los principales atributos de la cadena cárnica uruguaya, haciendo foco en la institucionalidad y la confianza.

Finalmente, el gerente de Acceso a Mercados, Álvaro Pereira, presentó información sobre las exportaciones de Uruguay en general y del comercio con China en particular.