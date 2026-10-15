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En una semana especial, INAC destacó el rol fundamental de las carnes como fuente natural de hierro

El INAC informó los beneficios de consumir carnes, por sus aportes nutricionales, en la Semana Internacional del Hierro

15 de octubre de 2026 15:39 hs
INAC y un consejo de máxima importancia: combinar carnes y verduras.

INAC y un consejo de máxima importancia: combinar carnes y verduras.

Fotos: Pexels

Desde el Instituto Nacional de Carnes (INAC) se destacó el rol fundamental que tienen las carnes como fuente natural de hierro de alta biodisponibilidad, promoviendo, como marco, la importancia que tiene el conocimiento de una alimentación equilibrada en todas las etapas de la vida.

Extendió ese concepto en la Semana Internacional del Hierro, del 12 al 18 de octubre, momento del año en el que se promueve en todo el mundo el valor de ese mineral y se visibiliza la importancia que tiene para la salud de los humanos.

Dado que el 30% de la población mundial sufre de deficiencia de hierro, esta iniciativa busca concientizar sobre quiénes están en mayor riesgo y fomentar elecciones alimentarias que optimicen sus niveles en el organismo, se señaló.

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¿Por qué es tan importante el hierro para nuestro cuerpo?

El hierro, indicó el INAC en su informe, cumple tres funciones principales en el organismo.

  • Transporte de oxígeno: facilita la labor de los glóbulos rojos al llevar oxígeno desde los pulmones hacia el resto del cuerpo.
  • Apoyo al sistema inmunológico: refuerza las defensas naturales para combatir infecciones.
  • Producción de energía: permite transformar los nutrientes de los alimentos en la energía necesaria para las actividades diarias.

Además, este mineral es determinante durante los primeros 1.000 días de vida, el embarazo y la infancia, incidiendo de forma directa en el crecimiento, la prevención de la anemia y el desarrollo cognitivo y psicomotriz.

¿Dónde se encuentra el hierro y cómo se absorbe?

No todo el hierro de los alimentos se absorbe de la misma manera, según se detalló.

  • Hierro hemo: proviene de alimentos de origen animal y presenta una mayor biodisponibilidad, siendo absorbido por el organismo en un rango del 15% al 25%. Fuentes principales: carne vacuna, cordero, hígado, cerdo, pollo.
  • Hierro no hemo: presente en alimentos de origen vegetal, su absorción es menor, variando entre el 5% y el 12%. Fuentes principales: vegetales de hojas verdes, legumbres (porotos, lentejas), frutos secos y verduras.

Consejos del INAC

Finalmente, se informaron consejos prácticos para optimizar la ingesta de hierro, para asegurar un aporte adecuado y mejorar su aprovechamiento.

  • Combiná carnes y verduras de hojas verde oscuro: consumir proteínas animales junto con vegetales permite absorber entre dos y tres veces más hierro de las verduras.
  • Priorizá la carne roja magra: la regla práctica indica que cuanto más roja es la carne, mayor es su contenido de hierro hemo. Consumirla hasta tres veces por semana aporta una fuente de fácil absorción.
  • Variedad y equilibrio: mantené una alimentación diversa, basada en alimentos naturales y poco procesados.

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