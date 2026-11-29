A principios de este año, un joven que acababa de cumplir la mayoría de edad egresó del INAU y volvió a vivir con su madre. Fue la única opción que tuvo: no tenía a nadie más que pudiera recibirlo. En los meses siguientes, la convivencia se volvió conflictiva y violenta, hasta que los dos terminaron lastimados.

El joven tenía planes de independizarse no bien cobrara el peculio , el dinero que el INAU guarda a su nombre y que le corresponde al egresar, y seguir estudiando en UTU para aprender un oficio. Así se lo había dicho al servicio de orientación de su municipio. Pero el peculio se demoró tanto que todavía no lo cobró. El equipo técnico que lo atiende lo ve desanimado y retraído, y ya no percibe en él capacidad de pensar en un futuro autónomo.

Como él y su madre son adultos, quedan fuera de buena parte de los programas pensados para adolescentes o para familias con niños. El equipo municipal no encontró dentro del Estado a quién derivarlo y terminó pidiendo orientación a una organización de la sociedad civil. Le preguntó qué apoyo podía ofrecer en vivienda, formación, trabajo y acompañamiento psicosocial, y ante qué organismo había que reclamar el peculio pendiente.

Entre 2020 y el primer semestre de 2026 egresaron de las residencias de 24 horas del INAU 3.056 jóvenes de 18 años o más , según datos del Área de Evaluación, Monitoreo y Gestión de la Información del instituto, obtenidos por El Observador a través de un pedido de acceso a la información pública . Son entre 400 y 550 por año: 493 en 2025 y 240 entre enero y junio de este año. En el informe que acompaña esos datos, el propio INAU reconoce que la distancia entre las necesidades de estos jóvenes y los apoyos disponibles es "el desafío central" que enfrenta.

Los que la tienen peor

Detrás de esos números hay jóvenes que quedan afuera del cascarón con mínimas herramientas para enfrentar el mundo adulto. El Observador tomó conocimiento de cuatro jóvenes que, al salir de la protección del INAU, quedaron, de una forma u otra, a la deriva.

Un joven con discapacidad intelectual que egresa de un hogar del interior después de firmar su propia desvinculación, aunque sin capacidad para vivir solo, termina en Montevideo robando chocolates en quioscos. Después de la intervención de la Fiscalía, va a parar un mes a un hospital psiquiátrico: no hay otro lugar donde ubicarlo.

Otro joven pasa de hogares comunes del INAU a clínicas psiquiátricas a los 12 años y egresa a los 18. Se va a vivir con una hermana, también egresada del INAU, que no puede sostenerlo. Hace más de un año queda en manos del Mides y después, en la calle. Desde febrero esperaba un lugar en un refugio especializado en salud mental, y el cupo recién llegó en noviembre. Tiene episodios de persecución: cree que alguien lo mira y reacciona con violencia contra esa persona y contra lo que tenga alrededor.

Otra joven egresa embarazada. Había tenido un proyecto de autonomía, pero no tuvo más prórroga. En pleno trabajo de parto, en el hospital le dijeron que se fuera; cuando contestó que no tenía plata para el boleto, le sugirieron que llamara a la Policía para que la llevara. Un mes después del parto empezó con un dolor abdominal que la llevó varias veces a emergencia, sin diagnóstico. El servicio de emergencia al que llamaron respondió que no iba si no había riesgo de vida. Cuando finalmente la internaron, tenía una peritonitis. Hoy vive en casas de amigas, donde encuentra puertas abiertas, pero con la incertidumbre de cómo será su vida si no consigue rápido un trabajo que le permita mantenerse a sí misma y a su bebé.

Quiénes salen y de dónde

La mayoría de los egresos del INAU se produce entre los 18 y los 20 años, la etapa inmediatamente posterior a la mayoría de edad. El INAU solo tiene información sistematizada desde 2020; para los años anteriores no hay series comparables.

De los 493 jóvenes que egresaron en 2025, 270 salieron de centros de atención integral de 24 horas y 95 de Centros de Acogimiento y Fortalecimiento Familiar (CAFF). El resto lo hizo desde residencias especializadas, donde los apoyos que se necesitan son mayores: 54 de residencias de salud mental, 29 de consumo problemático, 18 de situación de calle, 13 de madres adolescentes, 12 de discapacidad y 2 de violencia.

La demanda que viene es grande. Un relevamiento del INAU del 5 de noviembre registró 699 adolescentes y jóvenes de 17 años o más en sus residencias de 24 horas, incluidos los que tienen prórroga: 351 en Montevideo y 348 en el interior. Para 278 de ellos, los equipos proyectan un egreso autónomo, es decir, que salgan a vivir por su cuenta. Solo 86 tienen hoy una beca laboral. Según Karina Piedrahita, directora de la División Promoción Ciudadana y Egreso del INAU, otros 168 adolescentes cumplirán 18 antes del 31 de diciembre.

La prórroga y sus límites

Cumplir 18 no es, por sí solo, motivo de egreso. Los equipos que siguen de cerca a estos adolescentes pueden pedir una prórroga de atención, fundada en el proyecto de cada uno, con dos meses de anticipación a la mayoría de edad. Se otorga por un año y se puede renovar.

—No es que cumple los 18 y deja de atenderlo —dijo en entrevista con El Observador Piedrahita.

En 2025, el INAU otorgó prórrogas a 1.375 adolescentes y jóvenes, y entre enero y octubre de este año a 1.315. Esas cifras incluyen tanto a quienes viven en hogares como a quienes están en cuidado familiar. De los jóvenes que egresaron en 2025, 220 habían tenido una prórroga; en el primer semestre de 2026, 92. El instituto advierte que los números muestran cuánto se usa la herramienta, pero que no deben leerse como proporciones, porque cada serie mide un universo distinto.

El INAU parte de un diagnóstico que llama "autonomía anticipada": a los jóvenes del sistema de protección se les exige emanciparse en plazos mucho más cortos que a los de otros sectores sociales, donde el tránsito a la adultez se prolonga. Por eso, el trabajo para la salida debe empezar a los 16 años. Así lo establece la Guía para el trabajo de preegreso y egreso, aprobada en noviembre de 2024. El actual directorio la revisó en 2025 y la presentó a los equipos de los 19 departamentos entre octubre de 2025 y abril de 2026.

En la práctica, sin embargo, la prórroga tiene límites. Depende de que el joven quiera quedarse, y a esa edad muchos lo que quieren es irse. Cuando el adolescente rechaza seguir en el sistema y el equipo considera que no está preparado para vivir solo, el procedimiento solo exige dejar constancia de cómo se abordó la situación y cómo se relevó su voluntad. El Poder Judicial, además, puede archivar el caso cuando el joven cumple la mayoría de edad.

Y los planes de egreso suelen ser endebles. Un ejemplo que se repite: el plan indica que el joven se irá a vivir con su madre, a la misma casa de donde la Justicia lo sacó. A veces ni siquiera hay tiempo para planificar, porque a los hogares también ingresan adolescentes que están a días de cumplir 18.

Ninguna ley ni decreto regula qué pasa con un joven cuando deja el sistema de protección. Fuera del INAU no hay un puente: el Mides no tiene una atribución específica sobre estos jóvenes, y nadie hace el contacto para que, al día siguiente de salir del hogar, pasen a ser atendidos. Mientras tanto, rotan por casas de amigos, vuelven con familiares de los que fueron separados o terminan en refugios. Para quienes quedan fuera de la prórroga, el problema tiene un único dueño: el novel mayor de edad.

Lo que sí y lo que todavía no

La División Promoción Ciudadana y Egreso organiza los apoyos para el egreso en seis soportes. Cuatro funcionan: las becas educativo-laborales; un apoyo económico de hasta una BPC por joven (unos $ 6.864), que se paga a través de convenios con organizaciones de la sociedad civil; el peculio, y la formación en UTU e Inefop. Los otros dos, clave para la vivienda, todavía no: el convenio con el Ministerio de Vivienda y el INJU está en renovación, y el de Mevir, en proceso.

La vivienda es el punto más débil. A agosto, el INAU había otorgado 27 subsidios de alquiler a jóvenes en egreso, y otras ocho solicitudes esperaban la evaluación del ministerio. El propio informe concluye que la oferta habitacional para el egreso todavía no está consolidada.

En trabajo, 400 adolescentes y jóvenes participan en becas, pasantías y en el programa Yo Estudio y Trabajo, y hay 136 cupos más en gestión. Hasta ahora hay un convenio firmado con UTE, por 30 cupos; los de Vivienda, por 20 puestos, y Mevir, por seis, siguen en trámite. El INAU tiene además 165 becas propias, de las que 39 estaban sin ocupar, la mayoría con expedientes en trámite.

Los proyectos específicos de egreso están en Montevideo. Son tres: La Barca y Apoyo a Procesos de Autonomía y Protagonismo de Adolescentes y Jóvenes (APAP), que funcionan por convenio, e Inclusión y Ciudadanía, de gestión directa. A lo largo de 2025 atendieron a 177 jóvenes: 98, 62 y 17, respectivamente. Al 1º de noviembre tenían 107: 54, 45 y 8. De los 493 jóvenes que egresaron en 2025, 65 habían pasado por uno de estos proyectos. El INAU aclara que no son su única herramienta, porque la salida también se trabaja en los hogares.

En el interior no hay proyectos específicos de este tipo. Y en algunos hogares ni siquiera saben cómo pedir un lugar en Montevideo. El INAU diseña dispositivos de transición a la vida autónoma en Paysandú, Florida, San José y Montevideo, donde prepara uno para 25 varones junto con la Intendencia. Piedrahita insiste en que prorrogar la estadía en el hogar no alcanza:

—Si realmente querés construir un proceso de vida autónomo, tenés que darle otras posibilidades, no seguir dentro del hogar.

También pesa el tipo de hogar. Los hogares por convenio reciben dinero del INAU y pueden acompañar al joven como decidan. En los hogares de gestión directa, en cambio, la salida ha sido un proyecto de autonomía o la calle. Piedrahita admite esa asimetría y afirma que el directorio resolvió empezar a transferir dinero a los jóvenes de esos hogares, para que puedan pagar un alquiler o un curso.

Los más frágiles, al final de la fila

En el papel, el INAU prevé diseños de egreso específicos para personas con discapacidad, con problemas de salud mental, para víctimas de explotación sexual y para adolescentes con hijos. En la práctica, son los que más difícil la tienen.

En 2025 egresaron 54 jóvenes de residencias de salud mental. De ellos, 16 se fueron por límite de edad, 17 por reintegro a su familia o grupo de convivencia, 10 porque terminaron el tratamiento y 7 por desvinculación acordada o voluntaria. En el primer semestre de 2026 fueron 24, ocho de ellos por límite de edad. Las cifras no incluyen a los jóvenes con tratamiento de salud mental que viven en otro tipo de hogares, porque el INAU no tiene esa información.

Las clínicas que alojan a estos adolescentes no tienen acceso a los cupos de La Barca o APAP, y dicen no estar en condiciones de acompañar la salida por su cuenta. Según supo El Observador, una clínica de Montevideo, por ejemplo, ya pidió ayuda a una organización social por cuatro jóvenes que tenía bajo su cuidado; entre ellas, tres chicas a punto de egresar, una con depresión y dos con cuadros de persecución. Mientras son menores, estos jóvenes no manejan su propia medicación. Al egresar, sin atención de cerca, la abandonan, la pierden o la venden.

Las adolescentes embarazadas son otro ejemplo. De las residencias para madres adolescentes egresaron 13 jóvenes en 2025: tres por límite de edad, tres por reintegro y siete por desvinculación acordada. Pero el INAU no puede decir cuántas egresan embarazadas. Sus registros no identifican la gestación ni permiten ubicar a las adolescentes embarazadas que viven en otros hogares, y el instituto incluye esa mejora entre sus desafíos pendientes. El mismo instituto que separa a niños de familias en extrema vulnerabilidad puede dejar ir a una joven que está por parir y no tiene claro cómo criará a su hijo.

El peculio, una plata que atrae

El INAU incluye el peculio entre los soportes que funcionan. Es el dinero que el instituto guarda a nombre de cada niño mientras está bajo su protección. Se forma con las asignaciones familiares que cobra desde el ingreso, porque la familia pierde el derecho a cobrarlas, y en algunos casos incluye pensiones, por discapacidad o por fallecimiento de un padre. Se deposita en el Banco Hipotecario en unidades indexadas. Después de varios años no alcanza para comprar una casa, pero es una suma importante para alguien que sale sin recursos.

El joven es el titular, pero el cobro puede demorar varios meses después del egreso. En ese intervalo no tiene con qué vivir, y ahí aparecen personas que saben que ese dinero existe. La escena se repite: un familiar —una madre, un padre, un tío— le ofrece una pieza a cambio de la plata y, una vez que se acaba el dinero, se desentiende. En varios casos, el joven pierde al menos una parte del peculio de esa forma.

Las falencias reconocidas

En enero, el INAU publicó un relevamiento sobre adolescentes en el sistema de protección, con trabajo de campo de 2023. Obtuvo información de 1.126 de 1.598 adolescentes: el 63,2% cursaba educación formal, el 36,8% no lo hacía y el 25,2% participaba en programas de inserción laboral. Los equipos señalaron como principales debilidades la escasez de empleo y de vivienda y la insuficiente capacitación del personal. El instituto planea repetir ese relevamiento cada año.

En su respuesta a El Observador, el INAU enumera los desafíos que siguen abiertos: contar con personal formado para acompañar la salida, una oferta de empleo y vivienda que todavía es inferior a la necesidad, ocupar todas las becas, registrar los embarazos y seguir mejorando la información para decidir con datos en tiempo real. Su Plan Estratégico 2025-2030 prevé programas integrales de egreso para jóvenes de 15 a 24 años, con subsidios de vivienda, formación dual con Inefop, cupos laborales en el Estado y acompañamiento psicosocial durante y después de la salida. El informe también califica de "insumo legítimo" las críticas de las organizaciones de egresados.

En la Cámara de Diputados, el colorado Carlos Rydstrom presentó un proyecto de ley que retoma una iniciativa de la exsenadora Carmen Sanguinetti y propone una prestación mensual para los jóvenes que egresan del INAU.

El instituto admite que la tarea lo excede. Un joven que deja un hogar al cumplir la mayoría de edad necesita, al mismo tiempo, un lugar donde vivir, un ingreso, estudio o trabajo, atención de salud y personas de referencia, y ninguna de esas respuestas depende solo del INAU. Mientras esos soportes se completan, el acompañamiento depende del cupo que haya, del hogar del que se salga y del departamento donde se viva.