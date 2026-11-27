El presidente del Banco República ( BROU ), Álvaro García , defendió que los depósitos de los organismos públicos continúen concentrados en la institución estatal y se manifestó en contra de habilitar a los bancos privados a captar esos fondos.

Consultado sobre el tema en el programa Quién es Quién, de Diamante FM y Canal 5, a partir de lo ocurrido en Paraguay con el banco privado Ueno , García señaló que le parece importante que, si existe un banco público del tamaño del BROU, el dinero del Estado pueda permanecer en una institución estatal. "No soy fundamentalista en esto, pero me parece importante", dijo.

Durante la entrevista se planteó que, en Paraguay, se cuestionó que el Estado desviara fondos de entidades públicas hacia el banco privado Ueno —que entró en proceso de resolución tras problemas de solvencia y cuestionamientos por operaciones con empresas vinculadas—, aparentemente por instrucciones del entonces presidente Santiago Peña . En Uruguay, en cambio, los depósitos de los organismos públicos deben realizarse obligatoriamente en el Banco República .

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El jerarca también señaló que los depósitos de los organismos públicos tienen un encaje del 100% . Esto significa que los bancos deben mantener reservas equivalentes a la totalidad de esos depósitos, por lo que no pueden destinar esos recursos a otorgar préstamos. "Muchos de los depósitos de los organismos públicos son muy volátiles porque se necesitan los dineros. Son volúmenes altos", señaló.

El tema había vuelto a estar sobre la mesa en agosto, cuando la Asociación de Bancos Privados del Uruguay (ABPU) planteó ante el Parlamento que se habilitara a estas instituciones a captar depósitos de organismos públicos. La gremial cuestionó las diferencias que existen entre la banca pública y la privada y sostuvo que acceder a esos recursos permitiría ampliar el crédito en moneda nacional.

Actualmente, la normativa establece que los fondos de los organismos públicos deben depositarse en bancos del Estado. Si bien el Poder Ejecutivo puede autorizar excepciones en instituciones financieras privadas cuando existan razones debidamente fundadas, la regla general mantiene esos recursos en la banca pública. El planteo de los bancos privados apunta a modificar ese esquema y permitirles competir por esos depósitos, algo a lo que García se opuso para preservar esos fondos en el Banco República.

Consultado sobre las lecciones que deja el episodio de Ueno Bank para Uruguay, García sostuvo que lo primero es lamentar lo ocurrido en un país cercano y, en segundo lugar, valorar las herramientas que el país construyó después de la crisis de 2002. En ese sentido, destacó la reducción de vulnerabilidades, la diversificación del comercio exterior y el desarrollo de mecanismos de regulación y control del sistema financiero, entre ellos el fondo de garantía de depósitos de las personas.

El presidente del BROU también señaló que Uruguay cuenta con controles sobre la concentración del crédito por empresa y por grupo económico. Como referencia sobre la situación del banco, indicó que la morosidad global se ubica en 2,3%, uno de los niveles más bajos de la última década.

Consultado sobre la posibilidad de que ocurra en Uruguay una crisis como la de Paraguay, respondió: "Nunca digas nunca", aunque aclaró que no lo ve "ni de horizonte ni de cerca" y manifestó tranquilidad por los controles y la regulación vigentes.

En la misma línea, el presidente del Banco Central (BCU), Guillermo Tolosa, había señalado a El Observador que los episodios de inestabilidad como el de Paraguay permiten dimensionar las fortalezas del sistema financiero uruguayo. "En Uruguay dormimos muy tranquilos, que no va a haber una pérdida de depósitos", afirmó. También sostuvo que la institucionalidad y la supervisión local hacen inviable que un banco se dedique a servir a empresas vinculadas y destacó las exigencias que deben cumplir las instituciones para ingresar al mercado uruguayo.