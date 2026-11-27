El Instituto Nacional de la Leche (INALE) destacó que se sostiene el crecimiento en la remisión de leche desde los sistemas productivos a los complejos industriales , aludiendo a un aumento que se da tanto en el volumen de ese alimento como en los sólidos que lo integran, es decir grasa y proteína.

En lo que va de 2026 -enero a octubre- la remisión creció 7,2% en litros (alcanzó los 1.925 millones de litros) y 9,1% en sólidos (llegó a 153 millones de kilos).

Durante octubre, se añadió, hubo un incremento interanual de 1,2% en litros (238,29 millones de litros) y de 3,2% en sólidos (18,57 millones de kilo), respecto al mismo mes del año anterior.

En el acumulado de los últimos 12 meses alcanzó un volumen total de 2.344 millones de litros (con un aumento de 7,8%) y la remisión en sólidos alcanzó un volumen de 185 millones de kilos (con alza de 9,6%).

Se destacó, desde el INALE, que el crecimiento acumulado de la remisión en kilos de sólidos es mayor que el crecimiento de los litros remitidos, asociado a un aumento continuado de los contenidos de grasa y proteína.

Contexto

Los 238,29 millones de litros de leche de remisión en octubre marcaron un récord para ese mes. Fue, además, el mejor registro en lo que va de 2026. Se descuenta que este año también cerrará con un récord tras el logrado en 2025 con 2.215 millones de litros. El acumulado en el último año móvil (2.344 millones de litros) también es una marca nunca antes lograda.

Los precios de la leche

En materia de precios, durante octubre se registraron descensos interanuales de 4% en pesos y dólares por litro, y de 6% por kilogramo de sólidos.

En la comparación mensual, los precios por litro también registraron variaciones negativas: 0,8% en pesos y 0,7% en dólares, mientras que el precio por kilogramo de sólidos se mantuvo prácticamente estable, con una variación de -0,3%.

En conjunto, los datos muestran que la remisión mantiene una evolución positiva durante 2026, con un crecimiento más marcado en sólidos que en volumen, aunque en un contexto de menores precios de la leche respecto al año anterior.

Lo que pasa en los mercados

En los últimos 12 meses, Brasil y Argelia se mantuvieron como los principales destinos de las exportaciones lácteas de Uruguay, concentrando el 31% y el 26% del total, respectivamente. China también constituye un mercado relevante para el comercio internacional de lácteos, no obstante en los últimos años ha perdido relevancia como destino de Uruguay: entre el 2020 y 2023 fue el tercer mercado de leche en polvo entera (LPE) de Uruguay.

En Argelia, las compras disminuyeron 25% entre enero y setiembre de 2026, aunque la caída fue de 3% en los últimos 12 meses. La demanda continúa concentrada en LPE (53%) y LPD (28%) con caídas en todos los productos, excepto las fórmulas infantiles. Uruguay mantiene una posición destacada como proveedor de LPE, con el 40% del mercado, seguido por Nueva Zelanda (39%).

En Brasil, las importaciones aumentaron 11% en los últimos 12 meses y 17% entre enero-octubre. La LPE continúa liderando las compras (47%), seguida por quesos (27%) y LPD (13%). Prácticamente aumentaron las compras de todos los productos: LPE (+22%), LPD (+23%), suero (+8%) y caseína y caseinatos (+19%). Por su parte, cayeron las compras de manteca (-2%).

China presentó una evolución estable, con una caída de 1,1% en enero-octubre y de 0,3% en los últimos 12 meses. Las fórmulas infantiles lideraron las importaciones (36%), seguidas por LPE (15%). Se destacó el crecimiento de las compras de manteca (+12%), leche en polvo entera (+5%) y quesos (+7%).