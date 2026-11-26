El mecanismo de sorteo para otorgar permisos de importación de carne aviar permitió ampliar significativamente la cantidad de actores involucrados , no obstante una parte importante de las adjudicaciones quedó en manos de empresas sin antecedentes en la actividad importadora de proteínas , mientras que operadores experientes perdieron participación en la asignación de cupos .

Ese análisis fue trasladado a El Observador por fuentes de la Asociación de Distribuidores e Importadores de Carne del Uruguay (ADICU) , consultadas a pocos meses de la implementación del mencionado sistema por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) .

Para ADICU la clave está en ver si el mecanismo vigente logra que el volumen autorizado de importación se traduzca efectivamente en más oferta, más competencia y mejores precios para los hogares uruguayos.

Mientras la normativa permite importaciones equivalentes al 5% del consumo nacional, según cálculos de la gremial en 2026 se utilizará entre un 55% y un 65% de dicho potencial, importándose menos de 3.000 toneladas frente a un objetivo de 4.270 toneladas. Bajo el régimen anterior, en 2025, las importaciones alcanzaron 4.216 toneladas, casi el máximo permitido por el MGAP.

Desde ADICU se expuso también que parte de los permisos adjudicados en los primeros sorteos no fueron utilizados, incluyendo empresas que obtuvieron cupos pero no registraron importaciones de pollo durante el año, lo que sugiere que la adjudicación mediante sorteo no siempre termina traduciéndose en importaciones efectivas.

Incertidumbre operativa y desaliento de inversiones

Además, se destacó, la creciente cantidad de participantes reduce las probabilidades de obtener permisos y genera una importante incertidumbre operativa: las empresas desconocen si podrán acceder a cupos en los sorteos, lo que dificulta la programación de compras internacionales, la negociación de contratos de largo plazo con proveedores, la planificación logística y la organización comercial.

La asociación que nuclea a empresarios dedicados a la importación y distribución de carnes añadió que esa falta de previsibilidad desalienta las inversiones permanentes y favorece esquemas de actuación ocasional o de corto plazo.

También que la incertidumbre afecta la competencia, dado que los operadores profesionales que sostienen estructuras comerciales y logísticas permanentes deben asumir costos fijos sin tener certeza sobre la obtención de permisos, mientras que participantes ocasionales enfrentan riesgos significativamente menores, realidad que perjudica el desarrollo de operadores especializados y limita la eficiencia de la cadena de abastecimiento.

Proteína animal accesible para la población

Las fuentes señalaron el interés constante de ADICU de promover mercados abiertos, transparentes y previsibles que permitan una competencia genuina en beneficio de los consumidores, considerando la relevancia de la carne aviar como proteína animal accesible para la población, por lo cual la gremial se encuentra a disposición de las autoridades para aportar su conocimiento en la búsqueda de la mejor forma de asegurar el producto para las próximas fiestas tradicionales.