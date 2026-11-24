Desde el Observatorio Granjero se informó la vigencia de una nueva Lista Inteligente , con frutas y verduras de compra y consumo especialmente recomendada , en un buen escenario para los demandantes dado que a nivel mayorista -lo que siempre termina incidiendo en el mercado minorista- 16 rubros tuvieron bajas de precios y apenas hubo subas en tres .

Esta hortaliza de fruto pertenece a la familia de las cucurbitáceas. A pesar de su similitud con el zapallito de tronco, tiene mayor parentesco con el tradicional zapallo criollo. En cuanto a la selección, a la hora de comprar recomendamos seleccionar las piezas que no presenten golpes ni heridas, color brillante que indique frescura, firmeza, cuanto más pequeños generalmente son más tiernos, la semilla debe estar apenas comenzando a formarse en el interior del fruto. Se conserva por períodos muy cortos en heladera por pocos días. Períodos más largos de conservación a bajas temperaturas pueden generar daño por frío.

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El contexto

¿Cuál es el objetivo?

Se trata de una promoción que tiene como objetivo que esos productos sean adquiridos por consumidores en cualquier sitio y en todo el país, por ejemplo en locales del Mercado Polivalente de la UAM, en puestos del Mercado Agrícola Montevideo (MAM), en las ferias, en almacenes, en autoservicios y también en grandes superficies.

¿De qué modo se define qué es la Lista Inteligente?

Es un conjunto de alimentos producidos en sistemas granjeros, en casos puntuales con aportes de la importación, cuyo consumo es recomendado por el Observatorio Granjero, emprendimiento ejecutado por un convenio entre Digegra del MGAP y la UAM.

¿Cuáles son los precios de referencia de los productos de esta nueva lista?

Zucchini $ 45 el kilo

Albahaca $ 70 la bolsita

Remolacha $ 65 el atado

Perejil $ 30 el atado

Berenjena $ 65 el kilo

Durazno $ 65 el kilo

Chaucha $ 140 el kilo

Frutilla $ 150 el kilo

Cebolla $ 65 el kilo

Nota: precios de este martes 24 de noviembre

Fuente: La Feria de la UAM en el Mercado Polivalente.

¿Por qué conviene comprar esos productos?

Porque tienen presencia abundante en el mercado –la mayoría son de producción estacional–; se los obtiene a un precio conveniente para el consumidor; el incremento en su ingesta es un beneficio de alta importancia dada la inclusión en la dieta de más porciones de alimentos sanos y nutritivos; y es un factor de apoyo a los productores, quienes dada una mayor demanda estarían colocando en forma más fluida sus productos, aspecto valioso sobre todo en rubros en los que se ha obtenido de las quintas mucho volumen y cuya comercialización cuesta más.

¿Se pueden obtener datos sobre las propiedades de esos nueve rubros y consejos sobre cómo conservarlos del modo adecuado?

Sí, en este enlace se accede a esos consejos, haciendo click sobre cada foto de producto.

Puntos de vista desde la UAM

El Observatorio Granjero, en su último boletín de precios con referencias de valores mayoristas para frutas y hortalizas (al inicio de este lunes 23), informó que “la semana comenzó con una afluencia de compradores similar a la pasada, aunque con un leve enlentecimiento en la colocación de mercadería, debido a la llegada de la última semana del mes, según mencionan informantes calificados”.

“Se constató un incremento en los valores de espinaca, frutilla y limones y, respecto al último relevamiento, se observó un descenso en los precios de morrones, pepino, tomates, zapallito, zucchini, cebolla Roja, berenjenas, acelga, nabo, lechugas, boniatos, arveja, durazno, melón, sandía y chauchas”, se informó.

Como novedad, se registró el ingreso de los primeros zapallos Kabutiá del litoral norte.

Martín Gutiérrez, de La Feria de la UAM, expresó a El Observador que “en esta última semana del mes se observa una caída en el consumo, pero es bueno saber que hay baja de precios en varios productos, como tomate, morrón, zapallito y durazno”.

“Se aproxima una buena temporada para el consumo de frutas y verduras, además el público en general tiene más información de los beneficios del consumo de estos alimentos”, destacó.

¿Cómo sigue?

La próxima Lista Inteligente se informará el martes 8 de diciembre.