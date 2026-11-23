La compañía Montes del Plata , con base en una inversión anual que supera los US$ 4.000.000 , lanzó recientemente su campaña de prevención, detección y respuesta ante incendios forestales para la temporada 2026-2027, se informó a El Observador desde la empresa.

Este emprendimiento se desarrolla durante el período de prohibición de fuegos y quemas al aire libre en todo el territorio nacional , vigente desde el 1° de noviembre y hasta el 30 de abril de 2027, según establece el Decreto Nº 245/025.

La empresa cuenta con vigilancia satelital sobre el 100% de sus áreas forestales, las 24 horas del día y el sistema se complementa con 65 cámaras con inteligencia artificial, operadas junto a la Sociedad de Productores Forestales (SPF), que permiten detectar humo o fuego en tiempo real, y con rutas aéreas de observación que suman una segunda instancia de supervisión sobre la superficie protegida.

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Entre las herramientas operativas se encuentra el simulador Fire Spread, desarrollado por la firma alemana OroraTech, que combina información sobre topografía, tipo de vegetación, viento y humedad para anticipar en un minuto el comportamiento del fuego hasta 12 horas hacia adelante.

Montes del Plata es la única empresa en Uruguay que cuenta con esta tecnología, una herramienta permite priorizar recursos, emitir alertas tempranas a las comunidades y resguardar la seguridad de las brigadas de combate.

Las operaciones de combate cuentan con un dron térmico, que detecta puntos calientes con visión nocturna y en condiciones de humo que ayudan en la extinción de los incendios.

Además, se aplica un retardante que reduce la velocidad de propagación del fuego y permite controlar los incendios con mayor seguridad.

Este año se incorporó un encapsulador que baja rápidamente la temperatura del fuego.

Capacitación y trabajo con comunidades

Montes del Plata, se informó, realizó seis charlas en comunidades de su zona de influencia, en las que participaron más de 150 personas.

El plan incluye también la capacitación de los equipos de Montes del Plata y de las empresas contratistas.

Durante el último año, más de 1.000 personas participaron en instancias de formación sobre prevención y respuesta ante incendios.

La empresa mantiene en condiciones más de 15.000 kms de cortafuegos y 1.500 fuentes de agua acondicionadas para el abastecimiento de los medios terrestres y aéreos.

La línea de contacto para reportes o alertas de fuego continúa disponible a través de WhatsApp al 091 623 300.

“En la prevención de incendios se trabaja todo el año, mucho antes de que empiece la temporada. Mantenemos los cortafuegos y las fuentes de agua, realizamos podas en nuestras plantaciones, capacitamos a nuestros equipos y a los de las empresas contratistas, y usamos tecnología que nos ayuda a detectar antes y a decidir mejor. Todo ese trabajo nos permite cuidar nuestros bosques, a las comunidades y el entorno”, destacó Diego Rodriguez, gerente de Cosecha, Silvicultura Propia e Incendios de Montes del Plata.

El valor de los vecinos

Y agregó: “En este trabajo también participamos a los vecinos. En las charlas compartimos cómo funciona el plan y qué hacer ante un foco de incendio, porque muchas veces son ellos quienes lo ven primero. Cuanto antes llega el aviso, más rápido podemos evaluar y decidir la estrategia a utilizar”.

Acerca de Montes del Plata