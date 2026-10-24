El propósito que mueve a Montes del Plata: forjar un legado positivo para las próximas generaciones

"Nuestro propósito: forjar un legado positivo para las próximas generaciones. Eso nos mueve". Ese mensaje se exhibió, de modo destacado, en una de la paredes del stand que Montes del Plata presentó en la Uruforest 2026 , la mayor exposición de la agroindustria forestal de Uruguay, realizada en Juan Lacaze, Colonia, durante esta semana.

En una de las cuatro jornadas, luego de un almuerzo que la empresa brindó para disfrutar de un momento distendido con autoridades, empresarios, profesionales y otros referentes del sector, Carolina Moreira -Gerente Senior de Sostenibilidad y Comunicaciones de Montes del Plata- concedió una entrevista a El Observador.

En la charla, que se puede ver completa a continuación, Moreira consideró varios temas, entre ellos la relevancia de ser parte de la Uruforest, el por qué de cada contenido en el stand de Montes del Plata y cómo se están desarrollando la empresa y el sector.

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Pero, además, como se podrá leer tras el video en YouTube, puso el foco en un desarrollo joven y trascendente en la empresa: el Reporte de Sostenibilidad.

Reporte de Sostenibilidad de Montes del Plata

Otro desarrollo de alto valor para la empresa, explicado en detalle por Carolina Moreira, es el reporte de sostenibilidad, un esfuerzo de comunicación y de transparencia que Montes del Plata genera cada año, desde que en 2020 se emitió el primero de ellos (correspondiente a los ejercicios 2019 y 2020).

“A partir de ese año no paramos de editar anualmente el reporte, es un informe que aplica una metodología internacionalmente reconocida, como lo es el GRI (Global Reporting Initiative), y lo que hace es hablar sobre todos los indicadores relevantes para la sostenibilidad de nuestro sector”, explicó.

Añadió que, además de ser una herramienta de comunicación, el reporte de sostenibilidad es una herramienta de gestión: “Si tengo en este indicador este número… ¿qué voy a hacer para mejorarlo, o para mantenerlo si estoy muy bien?”.

Aprovechando esa actitud de convertir una herramienta de comunicación a una herramienta de gestión, “hace unos años, otra vez participativamente, entre todos, nos fuimos desafiando en qué metas nos íbamos a poner para el año 2030 en cada uno de estos indicadores clave que estamos reportando en este informe, y la verdad que venimos avanzando muy bien”.

El reporte, detalló, “abarca todo tipo de indicadores ambientales, de nuestras personas, por ejemplo temas de género, qué participación de mujeres queremos tener y atrás de eso vienen las acciones proactivas para lograrlo, temas de agua, de biodiversidad, de residuos y de reciclaje, temas también que tienen que ver con las comunidades, con inversión en las comunidades, temas de relacionamiento con las partes interesadas, la verdad es algo que nos motiva mucho a todos y que tiene una enorme utilidad”.

“Realmente abarca de punta a punta la empresa”, afirmó.

El último reporte está disponible en montesdelplata.com.uy y, en el stand de la empresa, durante la Uruforest 2026, se distribuyó un resumen con las principales cifras de cuál fue el desempeño correspondiente al año 2025.

De la madera a la celulosa, cada etapa exhibida en el stand de Montes del Plata, con la posibilidad de tocar el producto en cada fase del proceso. Foto: Joaquín Ormando

La presencia de jóvenes fue constante en el sitio de Montes del Plata en la Uruforest 2026. Foto: Joaquín Ormando

Los datos informados en el stand

Impacto social y económico

Montes del Plata representa el 1,3% del PBI de Uruguay; es responsable del 6,9% de las exportaciones de bienes del país (promedio de los últimos tres años); genera más de 6.000 empleos en la cadena de valor; y trabaja junto a más de 2.100 empresas proveedoras (el 81% uruguayas).

Hay 608 colaboradores directos (el 99% uruguayos y el 93% radicados en el interior); más de 3.100 trabajadores contratistas; y hubo más de 3.000 personas trabajando durante la parada de mantenimiento de la planta en 2025.

Compromiso ambiental

El 66% de los residuos industriales fueron reciclados; se incorporó la 9ª Área de Alto Valor de Conservación; se celebraron los 25 años del Bioparque M'Bopicuá; se alcanzó una reducción de 8% de emisiones hacia la meta de 2030; y se impulsó la economía circular con Ecocal, corrector de pH para suelos agrícolas patentado en Uruguay.

Personas, formación y cultura

Una encuesta de clima tuvo un 90% de participación y un 83% de favorabilidad en la encuesta de clima interno.

Se brindaron más de 160.000 horas de formación a colaboradores, contratistas y comunidad y, en la Academia Montes del Plata, más de 87.000 horas de formación SYSO.

El 33% de los colaboradores son mujeres; cinco jóvenes realizaron su primera experiencia laboral en la empresa; y 16 personas culminaron educación media básica con el programa Rebrote.

Durante 2025 "Yo Sigo" acompañó a 344 estudiantes de Conchillas, Ombúes de Lavalle y Guichón, y hubo un 37% de incremento en el acceso a niveles terciarios.

En "inglés para todos" participaron 27 alumnos.

Comunidad y desarrollo local

Se realizaron 220 aportes comunitarios; se participó en más de 40 eventos locales; se recibieron más de 8.600 visitantes en las operaciones de la empresa; 1.010 estudiantes participaron en charlas educativas; y se visitó a más de 800 vecinos y referentes a través del programa Buen Vecino.

En Conchillas, a 15 años de la instalación de la empresa, se registró más de un 15% de crecimiento poblacional; creció más de 47% la proporción de personas con educación media o superior; hubo un 15% de aumento en el empleo formal; y más del 70% considera que mejoró la situación económica.

Producción y operación industrial

Se produjeron más de 1,55 mm de toneladas de celulosa prime.

La energía utilizada es 100% limpia y renovable.

La empresa genera el 7,6% de la energía del Uruguay.

El sistema logístico bimodal permitió evitar 23,4 millones de kms de tránsito en rutas.

Se cosecharon más de 4,6 mm de m3 de madera.

Hubo inversiones de US$ 1,95 mm en caminería vecinal y de US$ 2,77 mm en prevención de incendios.

Gestión forestal y producción sostenible

Se produjeron 22,6 mm de plantines; se plantaron 15.635 hectáreas en 2025; se mantuvieron más 100.000 hectáreas de áreas naturales y se trabajó con 330 productores asociados que integran la forestación en sus campos.

Más de 280 productores manejan 36.000 cabezas de ganado en los campos de Montes del Plata.

Más de 6.000 colmenas producen miel en predios de la empresa y, además, en esos espacios forestados hay 450 familias que recolectan hongos.