"No se trata de vestirse de Robin Hood y quitarle a un sector recursos que le pertenecen para transferírselos a otro" , afirmó Conrado Ferber Artagaveytia , expresidente del Instituto Nacional de Carnes (INAC), sobre decisiones de legislación que están encaminándose , relacionadas con la financiación del Instituto Nacional de la Leche (INALE) .

"Nadie discute que hay que financiar al INALE. Las gremiales lecheras lo piden y es su derecho. La discusión es otra: ¿por qué con plata de la carne?", expuso Ferber en un editorial que publicó en el sitio Átomo Rural .

En el análisis, titulado "¿Por qué la carne debe financiar a la lechería?", el productor y también exdirectivo de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) trasladó otro interrogante y una respuesta: "¿Resulta lógico financiar al INALE sin exigir ningún esfuerzo adicional a la propia cadena lechera? Estamos hablando de un sector que mueve más de US$ 1.500 millones al año entre exportaciones y mercado interno".

El miércoles 18 de noviembre se aprobó, en la Cámara de Senadores y con votos de legisladores de todos los partidos políticos, una reasignación tributaria por la cual el INALE (desde el 1º de enero de 2027) recibirá el 25% del impuesto que grava las exportaciones de lácteos y, además, un aporte económico extra de $ 21,5 millones por año a cargo del INAC. Esta propuesta será considerada en los próximos días en la Cámara de Representantes.

Ferber, entre otras consideraciones, marcó una diferencia relevante: en Uruguay la cadena de la carne financia sus instituciones con aportes que gravan las comercializaciones para las exportaciones (0,6%) como para el mercado interno (0,7%), mientras la lechería aporta 0,2% y solo por las exportaciones.

Resulta difícil comprender por qué, cuando faltan recursos para financiar instituciones vinculadas a otros sectores, la mirada termina una y otra vez sobre la caja de la carne Resulta difícil comprender por qué, cuando faltan recursos para financiar instituciones vinculadas a otros sectores, la mirada termina una y otra vez sobre la caja de la carne

Además de trasladar a modo de sugerencia alternativas para una solución, destacó que "lo que no resulta aceptable son las transferencias de montos fijos o recursos generales desde una cadena productiva hacia otra".

"Siempre aparecen candidatos para gastar lo recaudado por la carne. Cuando falta dinero en otros sectores, rara vez se plantea que hagan el mismo esfuerzo que se le exige a la cadena cárnica. No es solidaridad sectorial. Es financiarse con plata ajena", concluyó.