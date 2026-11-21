La multinacional uruguaya de servicios logísticos Grupo RAS inauguró en las últimas horas un nuevo servicio ferroviario de carga en Uruguay , en una operación que se desarrollará por etapas y que supone una inversión total de US$ 102 millones entre material rodante y terminales de transferencia.

El proyecto incorpora siete locomotoras de la compañía estadounidense Wabtec y busca ampliar las alternativas de transporte de mercadería en el país, además de captar cargas provenientes de Argentina, Brasil y Paraguay para trasladarlas hasta el puerto de Montevideo . De esta manera, el grupo busca integrar este servicio de forma eficiente con el transporte carretero y los servicios portuarios. La combinación, aseguraron, permitirá reducir los costos de traslado de la carga y mejorar los tiempos de servicio, así como consolidar una logística más competitiva y más oportunidades para quienes producen en el país.

Según explicó a El Observador el presidente del grupo, Ruben Azar , en una primera etapa el servicio conectará el puerto de Montevideo con el parque industrial que la compañía tiene en el país, mediante el traslado de contenedores. Una vez que el gobierno finalice las obras que está realizando en el puente sobre el río Negro, la operativa podrá extenderse hacia Tacuarembó, donde la empresa apunta a captar cargas de compañías vinculadas a la manufactura de madera. Más adelante, el objetivo es llegar a Rivera y operar carga brasileña.

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“Es un proyecto que va a ir en fases y tiene una visión nacional. Lo que va a hacer es agregarle competitividad a varias de las cadenas agroexportadoras del Urugua y. Pero además tiene una visión regional con el epicentro del puerto de Montevideo ahora conectado por vía férrea y con un operador con la capacidad de poder aprovechar todo lo bueno que tiene el Puerto de Montevideo”, sostuvo.

La inauguración contó con una importante presencia de autoridades políticas y representantes del sector logístico y de transporte.

Foto: Andrea Hernández

Entre ellos estuvo el presidente Yamandú Orsi, quien en diálogo con El Observador señaló que el proyecto implica seguir creciendo y confiar en los empresarios uruguayos. También destacó el potencial del transporte ferroviario y afirmó que elste sector es una oportunidad que fue pasado, pero será futuro.

Por su parte, la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, insistió en la necesidad de garantizar a los operadores ferroviarios, como Grupo RAS, “la gestión de la infraestructura (ferroviaria)” y destacó la cooperación entre el sector público y el privado. La jerarca describió como un “hito” el proyecto del nuevo servicio.

“Este proyecto implica una apuesta muy fuerte de nuestra empresa, redoblando lo que creemos en el país. Somos una empresa uruguaya que sale a competir al mundo y reinvierte en Uruguay la mayoría de los ingresos que obtiene afuera”, cerró Azar.

Actualmente la empresa tiene presencia directa en 50 ciudades y puertos de 12 países. Su facturación anual supera los US$ 500 millones y más del 80% proviene de sus operaciones en el exterior, mientras que el 95% de sus inversiones se concentra en Uruguay.

Además, adelantó que la compañía prevé desarrollar nuevos proyectos, entre ellos una terminal ferroviaria y de contenedores en Rivera y otra especializada en graneles líquidos con visión regional. A esas iniciativas se suman inversiones en zonas francas y en la flota de transporte, que en conjunto superarían los US$ 600 millones en los próximos dos años.