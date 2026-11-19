Cristian Hernández-Cuevas se define como científico, aunque su título actual lo menciona como General Partner de Zentynel Frontier Investments, un fondo de venture capital especializado en biotecnología que invierte en etapas tempranas en América Latina.

Es de la primera generación que se permitió pensar en la ciencia en formato startup y, según recuerda, era demasiado torpe para moverse en el laboratorio, aunque su visión y su intelecto lo impulsaban para no quedarse afuera del fructífero mundo que combinaba la ciencia con el negocio.

Quien le abrió paso en ese escenario fue su tutor, el ilustre bioquímico chileno Pablo Valenzuela , pionero en la industria biotecnológica y co-creador, en su startup Chiron, de la primera vacuna recombinante contra la Hepatitis B.

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Esa fue su “primera encarnación” como define Hernández-Cuevas a su etapa focalizada en la ciencia, particularmente en biología molecular, que llegó hasta 2009. Luego llegó el giro que lo haría distinto a sus colegas del laboratorio.

Participó como fundador, cofundador, advisor y miembro de equipo de diversas startups biotecnológicas, como Andes Biotechnologies. “Algunas fueron exitosas, otras no tanto, otras fueron grandes viajes de aprendizaje, pero siempre siguiendo la lógica de que hay una cosa valiosa que existe en un laboratorio que estamos tratando de mover hacia el mercado”, sostiene Hernández-Cuevas.

Al regreso de su máster en Bioscience Enterprise por la Universidad de Cambridge Hernández-Cuevas, nuevamente en alianza con Valenzuela, detectó la necesidad de encontrar en un mismo ecosistema a fundadores de empresas, científicos e inversores para que así pudieran hacer alianzas y crear empresas exitosas. De esa idea nació el instituto de investigación Ciencia & Vida que durante 27 años logró consolidar a más de 35 compañías.

En este camino detectó la posibilidad de multiplicar el impacto en otros emprendedores haciendo foco en el capital y escalarlo desde Chile a la región.

“Hasta ahora no había pasado, en América Latina completo, que científicos operadores de ciencia, emprendedores, sumaran fuerzas con expertos administradores, gestoras de fondos, para ponerse a invertir en biotecnología”, rememora en conversación con Café y Negocios. De esa sinergia nació Zentynel Frontier Investments.

“¿Por qué no existe un fondo de venture capital, de inversión en biotecnología en Latam? Porque no es una buena idea hacerlo”, le decían quienes, condicionados por los sesgos, le advertían sobre “la locura” “autodestructiva” de tomar ese desafío en un escenario en el que desconocían, incluso, si habría la suficiente cantidad de empresas del sector para financiar.

Sus credenciales le ayudaron a convencer a los primeros inversores y descubrieron que había “deal flow”, talento y que se podía “hacer muchísimo con muy poco” en Latinoamérica. “El dinero hacía la diferencia y empezamos a convertirnos, que es como estamos hoy día, en el fondo de VC biotech más reconocido por los grandes fondos biotecnológicos del mundo" por acercar oportunidades que están fuera del radar, "que son muy interesantes, que están bien calibradas y con valorizaciones correctas”.

En términos de volumen era evidente que el foco de Zentynel Frontier Investments estaría en capitalizar a las startups biotecnológicas de Argentina y de Brasil, pero en el camino se encontraron con algunas sorpresas. “En lugares que, por estadística, deberían tener densidad interesante como México o como Colombia, tenían muy poquito y la calidad no era tan buena”.

“Y de repente aparecen unas gemas, de esas que dices ´aquí hay un rubí maravilloso´ en Uruguay”. Los fundadores del fondo inversor sabían de la buena ciencia del país, del prestigio del Institut Pasteur y de sus investigaciones, pero al hacer un roadshow (gira) se impresionaron. “Aparecía una cosa buena, otra cosa buena, otra cosa buena. Entonces la proporción de calidad por cantidad de desarrollo es altísima, a un punto que, siendo chilenos y conociendo todo lo que pasa, invertimos fuerte en Brasil, porque había cosas buenas, bastante en Argentina, porque también había cosas buenas, una cosita chiquitita en México, una cosita chiquitita en Colombia, dos en Uruguay y cero en Chile”, sostiene Hernández-Cuevas que el año pasado saldó las cuentas con su país natal invirtiendo en startups locales.

El ticket de las inversiones de Zentynel Frontier Investments en ronda seed varía entre US$ 500.000 y un millón de dólares ”y doblamos lo que invertimos la primera vez en la próxima inversión de esa misma compañía”, destaca su cofundador. Su cheque más alto fue de US$ 6 millones y estuvo destinado a Autem Medical, una startup brasileña que combate el cáncer avanzado.

En total, el fondo ha invertido desde su creación, en 2022, US$ 25 millones en 17 compañías.

El futuro salvaje de las inversiones en Uruguay

En el marco de Endeavor Talk: Emprender desde la ciencia y llegar a la empresa organizado por Endeavor Uruguay en la Universidad ORT Uruguay Hernández-Cuevas conversó con Café y Negocios y explicó que el fondo de inversión va creciendo “en escala y en profundidad” con cheques más grandes en empresas más maduras, lo que les demanda desplegar más dinero. En este sentido, apuesta por alimentar las cadenas de valor en las que se encuentran las empresas en las que ya invirtieron.

En Uruguay, las dos startups elegidas por Zentynel Frontier Investments fueron Antarka en la que invirtieron este año en conjunto con la corporación Natura US$ 3.5 millones y Xeptiva Therapeutics en la que lideraron en 2024 una ronda de inversión de US$2.4 millones.

“Y lo que estoy buscando en este viaje es un experimento”, confesó el científico que además de las inversiones previstas para su segundo fondo de inversión tienen bajo la manga algunas “wild cards”, apuestas de inversión más salvajes en las que el riesgo es altísimo “pero si llega a resultar bien…”, sostiene el inversor con la ilusión en los ojos.

Desde su mirada al menos dos de esas wilds cards de inversión y apoyo para startups extremadamente innovadoras y que piensan por fuera de la caja pueden destinarse a firmas uruguayas.

“De una forma desproporcionada” en Uruguay se presenta un pool de talento en el que “muchas tienen este perfil de wild card, que tienen algo muy disruptivo, que es difícil de calibrar, pero es que si llegase a funcionar, te preguntarías ¿cómo esta gente de este lugar en el mundo pudo llegar a tener esta solución?", subrayó el referente que afirma estar cautivado por esos perfiles. “Es muy probable que terminemos haciendo una especie de fondo de transición entre el uno y el dos que ya viene, de apuestas de alto riesgo concentradas”, destacó.

Startups biotech con sabor latino

Los emprendimientos locales tienen, desde la óptica de Hernández-Cuevas un “sabor latino” que las distingue de las del resto del mundo.

Para él los fundadores de startups biotecnológicas en Latinoamérica han desarrollado una identidad latina forzada en parte porque no pueden conseguir las cantidad de dinero que sería ideal y que solo se consiguen “en lugares con bolsillos muy profundos como los de las costas de Estados Unidos o algunos países europeos”.

Eso las lleva a cumplir con tres reglas clave: “avanzar muchísimo con muy poco”, “abrir de manera forzada la necesidad de poder generar algo de caja” y “darse cuenta de que no tienen que llegar a ser el súper unicornio final”, lo que les permite una venta a más corto plazo y que les resulte suficiente con eso.