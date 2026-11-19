Mirian E. Casco, doctora en Ciencia de Materiales e investigadora de la Universidad Católica del Uruguay (UCU), se consagró como la ganadora de la edición 2026 del Premio Nacional L’Oréal-Unesco “Por las Mujeres en la Ciencia” . Este reconocimiento distingue a investigadoras eméritas cuyos logros hayan contribuido al progreso del conocimiento científico y beneficiado a la sociedad.

En su investigación Casco desarrolla un método para almacenar hidrógeno de forma sólida, segura y eficiente , con materiales carbonosos obtenidos a partir de residuos de biomasa nacional. Esto podría reducir la energía necesaria para almacenar el hidrógeno y avanzar hacia sistemas de almacenamiento más seguros y económicos.

“ Financiar investigación es una de las formas más directas de apostar por las oportunidades de mujeres en la ciencia. Nuestro compromiso es seguir brindando a las investigadoras recursos para que sus trabajos lleguen a ofrecer soluciones a los problemas de la sociedad”, comentó Nicolás Oberti, director general de L’Oréal Groupe en Uruguay.

La trayectoria de la científica

Casco nació en Balcarce, provincia de Buenos Aires, Argentina, tiene 41 años y desde 2019 reside en Uruguay. La ganadora del premio es licenciada en Química por la Universidad Nacional de Mar del Plata (2009), y máster (2011) y doctora (2015) en Ciencia de Materiales por la Universidad de Alicante, España. Además, fue becaria posdoctoral de la Fundación Alexander von Humboldt en la Universidad Técnica de Dresde, Alemania, e hizo estadías de investigación en Europa, Asia y Estados Unidos.

En el 2019, se incorporó a la Universidad Católica del Uruguay (UCU) con una beca posdoctoral de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y desde el 2021 trabaja como profesora investigadora grado 4, donde dirige el Departamento de Biosistemas y lidera el Grupo de Materiales, Energía y Medio Ambiente. Asimismo, integra el Sistema Nacional de Investigadores y es investigadora grado 4 de Pedeciba Química.

“Hacer ciencia requiere curiosidad, esfuerzo y, sobre todo, perseverancia. Detrás de cada logro hay años de trabajo, desafíos y personas que nos acompañan y ayudan a crecer. La ciencia es una construcción colectiva, y espero que este reconocimiento inspire a más mujeres a ser parte de ella", cerró Casco.

El proyecto: almacenar hidrógeno como un sólido

Uruguay trazó una hoja de ruta para descarbonizar su economía al 2050. Con una matriz eléctrica que ya es mayoritariamente renovable, el desafío se traslada a los sectores que todavía dependen de combustibles fósiles, como el transporte pesado y la industria. El hidrógeno verde, producido con energía renovable, es una de las apuestas para esa segunda etapa de la transición.

Uno de los nudos de esa cadena de valor es el almacenamiento. El hidrógeno es un gas muy liviano y ocupa mucho volumen. Para almacenarlo y transportarlo hoy se comprime a altas presiones (700 bar) o se licua a temperaturas criogénicas (-253ºC), procesos que exigen mucha energía e infraestructura costosa.

De esta manera, la investigación propone confinar el hidrógeno en hidratos, estructuras sólidas de agua similares al hielo, que se forman dentro de los poros de carbones activados. La principal ventaja de esta estrategia es la posibilidad de almacenar hidrógeno a temperaturas mucho más moderadas (cercanas 2ºC) y presiones considerablemente inferiores (alrededor de 100 bar) que las tecnologías convencionales. Esto podría reducir la energía necesaria para almacenar el hidrógeno y avanzar hacia sistemas de almacenamiento más seguros y económicos.

Los carbones activados pueden obtenerse a partir de residuos agroindustriales, como hueso de aceituna, cáscara de nuez, restos de eucalipto e incluso, de residuos domésticos, como la yerba mate usada. De este modo, subproductos de la producción nacional adquieren un uso tecnológico de mayor valor. El proyecto suma así en dos frentes de la sustentabilidad, aporta una solución a uno de los cuellos de botella del hidrógeno y abre una vía de economía circular para la biomasa que genera el agro uruguayo.