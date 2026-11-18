El Banco de Previsión Social ( BPS ) pagará una partida especial de $ 3.293 por concepto de canasta de fin de año a casi 166.000 jubilados y pensionistas que cumplan con los requisitos establecidos por el organismo.

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La presidenta del BPS, Jimena Pardo , confirmó este miércoles 18 de noviembre, en declaraciones al programa 8AM (Canal 4), que el beneficio se abonará junto con el pago de las pasividades, que comenzará el 2 de diciembre de 2026 .

La partida está destinada a jubilados y pensionistas de menores ingresos y, según informó el organismo, podría alcanzar a otras 9.000 personas que deberán acreditar su situación económica.

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El beneficio está dirigido a jubilados con pasividades de hasta $ 21.888 , así como a determinados pensionistas que cumplan las condiciones establecidas.

Entre los beneficiarios se encuentran:

Jubilados que perciben pasividades de hasta $ 21.888.

Pensionistas por supervivencia.

Pensionistas por vejez.

Pensionistas por invalidez.

Personas que cobran el subsidio a la vejez.

El beneficio está sujeto a las condiciones de edad e ingresos correspondientes, entre ellas el requisito de ser mayor de 65 años informado para esta partida.

Cuándo se paga la canasta de fin de año y de cuánto es

El monto de la partida especial es de $ 3.293 y se pagará junto con las pasividades correspondientes al calendario de diciembre.

El BPS comenzará a efectuar los pagos el miércoles 2 de diciembre, por lo que los beneficiarios recibirán el dinero de acuerdo con el calendario de cobros del organismo.

Cómo pueden acceder otras 9.000 personas al beneficio

Además de los casi 166.000 beneficiarios previstos, el BPS informó que otras 9.000 personas que cobran pensiones por sobrevivencia podrían acceder a la partida.

Para recibirla, deberán presentar una declaración jurada que acredite que el promedio de ingresos de su núcleo familiar no supera los $ 21.888.

El trámite podrá realizarse a través de los servicios en línea del BPS o de manera presencial en las oficinas del organismo.