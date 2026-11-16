El Directorio del Banco Central del Uruguay (BCU) resolvió este lunes mantener la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 6%.

“La decisión es consistente con mantener la inflación y sus expectativas en torno a la meta de 4,5% anual en el Horizonte de Política Monetaria (HPM)”, señaló el organismo.

En su comunicado, el Comité de Política Monetaria (Copom) señaló que la variación interanual del IPC se ubicará transitoriamente por encima de la meta en los próximos meses, como consecuencia del traslado a los precios de los aumentos ya registrados en el petróleo y algunos alimentos.

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No obstante, el organismo sostuvo que esas subas se mantienen concentradas en un número reducido de productos de la canasta, sin que se adviertan presiones inflacionarias generalizadas . En ese escenario, prevé que la inflación permanezca dentro del rango de tolerancia de entre 3% y 6% , comience a descender durante el próximo año y retorne a la meta de 4,5% anual dentro del Horizonte de Política Monetaria.

El Comité evaluó que el balance de riesgos para la trayectoria esperada de la inflación se mantiene equilibrado, aunque persiste un elevado nivel de incertidumbre asociado, entre otros factores, a las tensiones geopolíticas y los riesgos climáticos. También consideró que el aumento de la TPM dispuesto en la reunión anterior se está transmitiendo adecuadamente a las tasas de mercado.

Con estos elementos, el Directorio resolvió mantener la tasa en 6%, dando continuidad a la instancia expansiva de la política monetaria.

Por último, el BCU indicó que seguirá atento a los riesgos derivados del contexto externo y su impacto en la economía local, así como a posibles señales de generalización de las presiones inflacionarias y a la evolución de las expectativas.

“La evolución del entorno global y regional en los próximos meses permitirá dilucidar la relevancia de los distintos riesgos y la instancia adecuada para asegurar que la inflación se mantenga dentro del rango de tolerancia y converja al objetivo dentro del HPM”, concluyó el comunicado.

Tasas de interés y política monetaria

Una de las principales funciones del Banco Central es preservar la estabilidad de precios y, de esta manera, contribuir a mantener el valor de la moneda y la capacidad de compra del peso uruguayo.

Actualmente, Uruguay aplica un esquema de metas de inflación basado en tasas de interés. La principal variable de referencia es la tasa del mercado de dinero interbancario —la tasa call— a un día de plazo.

A través de esta tasa, la política monetaria busca transmitir una señal al resto de las tasas de interés de la economía, de forma consistente con el objetivo de inflación. De esta manera, las decisiones del BCU inciden sobre el costo del dinero en los distintos segmentos de la economía doméstica.