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BCU resolvió la disolución y liquidación de GBU Sociedad de Bolsa

Tras un fraude con falsificación de estados contables y un faltante superior a los US$ 21 millones originado en maniobras del año 2019, el regulador decretó el cierre definitivo de la firma vinculada a Álvaro Correa

9 de noviembre de 2026 18:17 hs
20250324 Fachada del Banco Central del Uruguay, BCU.
Foto: Inés Guimaraens

La medida marca el cierre de un proceso que comenzó en enero de 2025, cuando el BCU ordenó la intervención preventiva de la empresa, suspendió sus operaciones, sustituyó a sus autoridades e inmovilizó tanto sus activos propios como los de sus clientes. Más adelante, en marzo de ese mismo año, el regulador le retiró la autorización para funcionar tras constatar diversos incumplimientos normativos.

La decisión de disolver la entidad responde a una crítica situación de insolvencia patrimonial. Según las investigaciones de la Superintendencia de Servicios Financieros, las maniobras que originaron el agujero financiero ocurrieron en 2019, pero recién se detectaron tras la cancelación de sus actividades. Esto ocurrió porque la firma falsificó estados de cuenta de clientes —en particular de la empresa Gorriti S.A.— y cambió su sistema operativo para borrar el rastro de las operaciones pasadas.

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Al lograr recuperar y poner en marcha el sistema informático original, las autoridades pudieron reconstruir los movimientos reales. Allí se confirmó la sustracción de U$S 21.150.000 a Gorriti S.A., lo que generó un descalce financiero por el mismo monto. Como los fondos propios y el patrimonio de GBU no alcanzan para saldar esa deuda, el BCU advirtió que la devolución de los valores a los afectados estará sujeta a las disponibilidades existentes.

Finalmente, el Banco Central encomendó notificar formalmente esta resolución a la liquidadora designada, a la propia sociedad de bolsa y a sus accionistas, Álvaro Correa y María Lestido.

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