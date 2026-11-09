Lazo dio detalles a legisladores de la muerte de tres militares en Fray Bentos: no se había realizado un reconocimiento previo del lugar

La ministra Sandra Lazo se reunió con los legisladores que integran la comisión de defensa para ofrecerles detalles de la muerte de tres soldados durante un ejercicio de nado nocturno en Fray Bentos (Río Negro).

Lazo dijo que la investigación de urgencia realizada por el Ejército fue catalogada como “reservada” por el “respeto que debemos a las familias” y para que la investigación administrativa que está en curso se haga con “rigurosidad y objetividad”.

“No es concluyente y por eso damos los tiempos necesarios, pero se van arrojando datos que (entendimos) era relevante que Fiscalía supiera”, agregó en relación a la documentación que fue enviada al Ministerio Público.

Los soldados que nadaban en Fray Bentos se toparon con una o dos boyas cuya existencia desconocían y allí se desencadenó la tragedia

Madre de uno de los soldados ahogados se queja de falta de información sobre qué ocurrió en el ejercicio fatal de nado en Fray Bentos

El encuentro duró aproximadamente una hora y media. Junto a Lazo estuvo el subsecretario Joel Rodríguez y el comandante en jefe del Ejército, Mario Stevenazzi.

La senadora oficialista Bettiana Díaz valoró que Defensa haya hecho un “abordaje muy respetuoso” del caso y destacó la “comunicación rápida y efectiva con las familias y los vínculos más cercanos de los oficiales”, mientras que su par opositor Javier García pidió a la ministra que informe oficialmente sobre lo ocurrido para evitar la circulación pública de “rumores o información distorsionada”.

Según supo El Observador por fuentes políticas, en la reunión Lazo y Stevenazzi reiteraron que la “hipótesis principal” de la tragedia es que los soldados se enredaron con dos boyas.

Los tres fallecidos fueron el cabo de primera Carlos Leandro Gómez, el alférez Matías Vasella y el cabo de primera Juan Rocha. Este último revistaba en el Batallón de Infantería Mecanizado N.º 2, mientras Vasella lo hacía en el Batallón de Infantería Mecanizado N.º 6, y Gómez en el Regimiento de Caballería Blindado N.º 2. El cuarto accidentado, el teniente segundo Braian Ruiz, viene recuperándose tras haber estado en CTI.

Los jerarcas señalaron que no hubo un “reconocimiento previo” del lugar por lo que las boyas no habían sido detectadas y que no todos llevaban cuchillos para cortar la cuerda de la que iban sujetados.

Hasta el momento, el Ejército no ha adjudicado responsabilidades debido a que la investigación de urgencia no fue concluyente. Se esperará el final de la investigación administrativa, que puede demorar hasta tres meses.

Lazo y Stevenazzi reconocieron que hay varias preguntas abiertas y que faltan datos, los cuales surgirán también de la investigación fiscal y el trabajo de un “grupo de expertos” nombrado por el Ejército.

La conclusión de las boyas como hipótesis principal ya había sido manifestada la semana pasada a los familiares de los tres soldados muertos, tal como informó El Observador.

El paso a paso de los sucesos

En esa reunión, el comandante afirmó que el curso no fue “improvisado”, que había sido planificado y organizado. Agregó que todos llevaban una luz de marcación y un traje de neopreno que ayuda a flotar. Iban atados con una cuerda con un gancho que se abre. “La primera pregunta, es qué pasó que no se soltó”, le dijo el comandante según relataron allegados a los familiares.

Dos botes y dos kayaks acompañaban el grupo. También estaban en el agua “ocho o nueve instructores” que iban nadando con ellos.

Stevenazzi relató que iban nadando de espaldas, rápido porque iban a favor de la corriente y que ya estaban terminado el recorrido, por lo cual estaban cansados. Que era de noche y no se veía nada.

Ante los legisladores, el comandante planteó que por eso muchas veces estos ejercicios se hacen de día y con los ojos vendados.

El grupo se encontró con dos boyas que no sabía que estaban en ese lugar. Las boyas –con una lata de pintura arriba– tenían una cuerda hacia el fondo del río. Los primeros pasaron, pero uno de los participantes del ejercicio debió engancharse con una de esas boyas y desencadenar el accidente trágico, dijo el comandante.

El comandante agregó que el primero que se hundió arrastró al fondo a seis más. Dos lograron abrir el gancho que los ataba a la cuerda. “La pregunta es, ¿por qué no se desengancharon?”, los cuatro que se hundieron, preguntó otra vez el comandante.

Afirmó que la maniobra de desengancharse había sido entrenada, pero admitió que en la noche, sin ver y con la cuerda tirante, se torna “muy difícil”.

El comandante relató que los instructores se tiraron para intentar rescatar a quienes se estaban ahogando, pero que no llegaron a alcanzarlos porque se fueron rápido para abajo.

El que se salvó fue porque se logró cortar la cuerda y sacarlo, explicó.