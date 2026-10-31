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Comandate en jefe del Ejército descartó negligencia en muerte de militares pese a que se desconocen resultados de investigación de urgencia

Tres militares murieron en el río Uruguay mientras hacían un ejercicio de buzos tácticos y hay un cuarto que está internado en el CTI

31 de octubre de 2026 16:48 hs
Mario Stevenazzi, comandante en jefe del Ejército Nacional

Mario Stevenazzi, comandante en jefe del Ejército Nacional

Foto: Gastón Britos / FocoUy

El comandante en jefe del Ejército Nacional, Mario Stevenazzi, descartó negligencia en el caso de los tres militares que murieron en río Uruguay mientras realizaban una prueba de nado en superficie del curso de Buzos Tácticos, durante la noche del jueves.

Además, el general contó el viernes por la noche que dispuso una investigación de urgencia sobre el caso que tiene un plazo de 48 horas. "Dentro de dos días yo tengo que tener resultados", dijo Stevenazzi en una conferencia de prensa, consignada por Telemundo de Canal 12, que también contó con la presencia de la ministra de Defensa Sandra Lazo.

"Tengo un grupo de expertos del ejército tratando de identificar si las medidas de seguridad eran adecuadas y qué es exactamente lo que pasó", añadió el militar, además detalló que "está trabajando la Justicia".

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El hecho ocurrió en las cercanías de Fray Bentos, departamento de Río Negro. El general Stevenazzi contó que ya han utilizado esta zona para esta clase de entrenamientos sin que ocurrieran "incidentes tan graves como este".

Mario Stevenazzi y Sandra Lazo en conferencia de prensa

Mario Stevenazzi y Sandra Lazo en conferencia de prensa

En primera instancia, el Ejército confirmó que había dos militares fallecidos; el alférez Matías Vasella perteneciente al Batallón de Infantería Mecanizado N.º 6 y el cabo de primera Carlos Leandro Gómez del Regimiento de Caballería Blindado Nº2.

Horas después confirmaron que encontraron el cuerpo sin vida del cabo Juan Rocha. El cuarto efectivo involucrado, el teniente segundo Braian Ruiz del Batallón de Infantería Mecanizado Nº6, logró ser rescatado y reanimado antes de ser trasladado al hospital local. Este efectivo será trasladado al Hospital Militar en Montevideo.

"Ellos estaban realizando la quinta prueba de nado en superficie, no era inmersión", detalló el jerarca, como también puntualizó que contaban con equipamiento de buzo.

Eran 20 efectivos que iban enganchados de una cuerda de seguridad, 10 de un lado y 10 del otro, según recapituló, además de la presencia de profesionales en la materia y embarcaciones.

"Se desata un problema que es el que estamos investigando: cuatro de esos buzos se sumergen. Yo podría decir algunos indicios, pero no los voy a decir porque la ministra lo acaba de mencionar. Acá hay una investigación administrativa, una investigación de urgencia que yo dispuse (en curso)", afirmó Stevenazzi.

"Cuando se produce el hundimiento de los primeros efectivos, se tiene que cortar la cuerda de seguridad para que el resto no sea arrastrado", sentenció.

Sandra Lazo, ministra de Defensa

Sandra Lazo, ministra de Defensa

Al igual que el presidente Yamandú Orsi y otras autoridades, la ministra Lazo se solidarizó con las familias de las víctimas. "Es un día de luto para las familias, para el Ejército y para la sociedad uruguaya en su conjunto", dijo la secretaria de Estado en la misma conferencia de prensa.

"Se están llevando a adelante las actuaciones correspondientes, herramientas con las que contamos para tener una investigación rigurosa y objetiva", añadió la ministra de Defensa.

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