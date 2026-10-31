Qué es Halloween, cuál es su origen y por qué se celebra cada 31 de octubre

Como cada 31 de octubre, este sábado se celebrará Halloween , una tradición que combina disfraces, decoraciones y actividades relacionadas con el terror.

También conocida como Noche de Brujas, la efeméride tiene sus raíces en antiguas celebraciones europeas y, con el paso de los siglos, incorporó elementos religiosos y costumbres populares hasta convertirse en un fenómeno cultural de alcance internacional.

El origen de Halloween se encuentra en el festival celta de Samhain, una festividad que se celebraba hace aproximadamente 2000 años en territorios que actualmente corresponden a Irlanda , Reino Unido y el noroeste de Francia . Para esos pueblos, la fecha marcaba el final de la temporada de cosechas y el comienzo del invierno, una etapa asociada con la oscuridad y la muerte.

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De acuerdo a la información recopilada por la National Geographic , durante esa celebración, los celtas creían que la frontera entre el mundo de los vivos y el de los muertos se volvía más débil, por lo que los espíritus podían regresar a la Tierra. Para protegerse de esas presencias, encendían grandes hogueras en las colinas y utilizaban máscaras o disfraces con los que buscaban evitar ser reconocidos por las almas que, de acuerdo con sus creencias, recorrían el mundo durante esa noche.

Con la expansión del cristianismo en Europa, las antiguas costumbres comenzaron a mezclarse con las festividades religiosas. La Iglesia estableció el 1° de noviembre como el Día de Todos los Santos, una fecha dedicada a recordar a los santos y mártires, mientras que el 2 de noviembre quedó asociado con la conmemoración de los Fieles Difuntos.

De esa manera, la noche anterior a la primera celebración pasó a conocerse como "All Hallows' Eve", una expresión en inglés antiguo que significa víspera de Todos los Santos. Con el tiempo, el nombre se transformó hasta llegar a la palabra Halloween.

¿Por qué se celebra Halloween cada 31 de octubre?

La elección del 31 de octubre responde, precisamente, a su ubicación en la víspera de esa festividad religiosa y a la continuidad de las antiguas tradiciones vinculadas con Samhain.

La celebración adquirió una nueva dimensión durante el siglo XIX, cuando miles de inmigrantes irlandeses llegaron a Estados Unidos y llevaron consigo sus costumbres. Allí se popularizó progresivamente hasta convertirse en una de las festividades más reconocidas del país y, posteriormente, extenderse a otras partes del mundo.

¿Por qué se celebra Halloween cada 31 de octubre?

También se incorporaron algunos de los símbolos que hoy identifican a la fecha. Uno de ellos es la calabaza tallada con un rostro iluminado desde adentro, conocida como Jack-o'-lantern. La tradición tiene raíces en Irlanda y Escocia, donde originalmente se utilizaban nabos y otras verduras para fabricar linternas.

Otra de las costumbres más conocidas es el trick or treat, traducido al español como "¿Dulce o truco?". La práctica consiste en que los chicos recorran las casas disfrazados para pedir golosinas y recibirlas a cambio de no realizar alguna travesura. Sus antecedentes se relacionan con antiguas tradiciones europeas en las que las personas visitaban hogares para recibir alimentos durante las festividades dedicadas a los muertos.

Con información de www.nationalgeographicla.com/ciencia/2022/10/el-origen-halloween-mitos-historia-y-los-datos-mas-escalofriantes