¿No sabés que mirar en Halloween? Un menú degustación de películas de terror que están en streaming

Este sábado 31 de octubre es Halloween y todo apunta a que en Uruguay será bajo agua. Es una buena excusa, entonces, para ver alguna de las siguientes películas de terror disponibles en plataformas.

Los hermanos neozeolandeses Danny y Michael Philippou son parte de l a camada de directores de terror contemporáneos que despuntaron en Youtube y ahora lideran la ola. Haz que regrese es su segunda película y es todavía más espeluznante y descorazonadora que la primera, Háblame. En la senda de Cementerio de animales y esas historias donde alguien quiere revivir a un ser querido a como dé lugar, acá la cuestión se pone particularmente infernal y gore. Recomendada para estómagos fuertes. En HBO Max.

Popular y calidad no tienen por qué ir juntas, pero cuando pasa: vaya sorpresa. Ese es el caso de Cuando acecha la maldad , que en 2023 se convirtió en un fenómeno inédito en el cine de género latinoamericano. Esta película del argentino Demián Rugna pone a dos hermanos impulsados por la tragedia a corretear detrás de distintas formas que adopta el "mal" en el campo argentino y los pueblos desperdigados por la pampa, tratando de que se aplaque y la cosa se tranquilice un poco. El "mal", igual, es traicionero y se esconde en todas partes, y la película es un festival de sangre, gritos y violencia que nunca baja la intensidad, con personajes "pasados de rosca" desde el minuto uno, y que incluso dentro de sus tropiezos vale la pena por los riesgos que busca tomar. En Netflix.

La pareja puede ser un entorno terrorífico y de eso ha dado cuenta no solo el mundo real, sino también el cine. Compañera perfecta se mete con esos temas y suma además una capa vinculada al control absoluto y la dependencia emocional, con una historia que pone a una especie de androide como protagonista, que luego de rebelarse contra los abusos de su pareja/propietario decide vengarse. En Netflix.

¡Ayuda!

¿Hay algo peor que tener que fumarte a un jefe insoportable todos los días de tu vida? Sí: quedar varado con él en una isla desierta y tener que colaborar mutuamente para sobrevivir. Ese es el punto de partida de la delirante vuelta del maestro Sam Raimi al cine de género, en una película que pone a Rachel McAdams en uno de sus mejores y más histriónicos papeles del último tiempo. En Disney+.

Adolescencia, sexo y muerte en el Campamento Miasma

La metaficción siempre ha sido amiga del terror, y en este caso forma parte de una de las películas más nuevas de esta lista. En el cine hasta hace algunos días, esta peculiar producción toma el legado de los slashers de campamento, esas películas similares a Viernes 13, para delinear una historia sobre el deseo reprimido y la revelación de la identidad. Lisérgica, por momentos delirante, es un raro tributo a una de las formas del terror. En Mubi.

Color out of space

Adaptar a H.P. Lovecraft y las derivas de su horror cósmico y atávico no es nada sencillo, y de hecho las veces en que se lo intentó salió mal. Quizás por no tomárselo tan en serio es, entonces, la razón por la que esta película sí salió bien. Se trata de la adaptación de El color que cayó del cielo, uno de los relatos más paradigmáticos del escritor de Providence, que tiene a Nicholas Cage como un padre de familia que tiene que combatir a un organismo extraterrestre que cae en su granja y que se manifiesta de extrañas maneras. En Prime Video

Huesera

Body horror latinoamericano en su máxima expresión. Huesera, de Michelle Garza Cervera, toma a la maternidad y los cambios físicos que las mujeres experimentan durante los nueve meses de embarazo y lo transmuta en una película radical que asusta, impresiona y, además, tiene algunas de las imágenes más potentes del cine mexicano reciente. En Prime Video.

Nosferatu

Robert Eggers es el gran arquitecto detrás de algunas de las revisiones de los terrores clásicos en el cine moderno. A varios años ya de su impresionante debut en La bruja, Eggers estrenó el año pasado su versión de Nosferatu, el clásico del cine silente pergeñado por F.W. Murnau, y que luego tuvo una versión firmada por Werner Herzog. En este caso, el Nosferatu de Eggers tiene toda la potencia gótica de un vampiro abominable y un cuidado del diseño de producción y la reconstrucción histórica que ya es marca de la casa. En HBO Max.