Condenaron al comunicador Rody Silva por difamar a la periodista de Canal 10 Silvia Techera, que había hecho un descargo en redes

La Justicia condenó al comunicador y exmovilero de Canal 4 Rody Silva a cuatro meses de prisión con libertad a prueba por el delito de difamación.

Según informó el Ministerio del Interior, Silva fue denunciado por la periodista Silvia Techera, corresponsal de Canal 10 en Cerro Largo, luego de que se difundiera un audio haciendo referencia a una presunta situación sexual que la involucra.

La periodista había hecho un descargo público en su cuenta de Facebook hace algunos días, sin mencionar a Silva directamente y con el título "Mi dignidad no está en discusión".

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"Sobre mi trabajo profesional podrán opinar siempre, con respeto y libertad. Pero mi vida personal tiene límites que nadie tiene derecho a traspasar", comenzó la periodista.

"No aceptaré que se pretenda humillarme o descalificarme mediante expresiones misóginas, discriminatorias y machistas, propias de mentalidades que parecen haberse quedado ancladas en los tiempos más primitivos. La libertad de expresión no es una licencia para humillar. Y tener un micrófono no otorga superioridad moral ni impunidad. No acepto estas conductas. Y lamento profundamente que quienes las protagonizan no reflexionen sobre el daño que pueden causar, incluso a sus propias familias", sigue la publicación.

"Cada persona debe hacerse responsable de sus palabras y de sus actos. Cuando existen pruebas, lo que corresponde es dar la cara, asumir las consecuencias y no intentar escapar de las responsabilidades", agrega luego.

Silva ya estuvo en una situación vinculada a la Justicia este mismo año, cuando él denunció penalmente al intendente de Cerro Largo, Christian Morel, por presuntas amenazas recibidas.

Los mensajes que Morel le envió a Silva decían “Que yo no te agarre mal parado viejo atrevido de mierda hdmp. Y te lo dejo escribo para que lo muestres. Vas a morirte como una rata”, algo que el intendente reconoció a Montevideo Portal, pero en lo que prefirió no ahondar.

En el programa de streaming Hacemos lo que podemos, Silva reconoció que las amenazas recibidas podrían haberse dado luego de que él dijera que en Melo era "sabido" que el intendente había sufrido una "fisura anal" producto de actividades sexuales.