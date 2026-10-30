Sube la faena de vacunos y el precio de los novillos marcó un nuevo récord

Por primera vez en la historia en la grilla de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) se alcanzó la marca de US$ 6 por kilo de carcasa como precio promedio para todos los novillos . Superó el máximo anterior de US$ 5,98 en un escenario de incremento de faena de vacunos y estabilidad en los precios de exportación de carne .

En ese nivel récord de valores el mercado se estabilizó en los últimos días.

Los negocios por el ganado gordo se cierran a precios similares a la semana pasada, aunque con disparidad en las propuestas de los frigoríficos para los próximos días, se indicó.

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Las industrias que se están concentrando en la faena de corral con destino a cuota 481 proponen una baja de US$ 0,10 a US$ 0,15 y entradas a planta más largas, de entre 10 y 15 días, en tanto otras siguen con entradas en torno a una semana y valores estables.

Novillos, vacas y vaquillonas

Los negocios por novillos bien terminados fluctúan entre US$ 6 y US$ 6,10 por kilo.

Para las vacas los valores se ubican entre US$ 5,70 y US$ 5,80 por kilo.

La vaquillona sigue muy demandada por el abasto con negocios por lotes de punta en torno a los US$ 5,90 por kilo.

Más faena de vacunos

Si bien apareció algo más de oferta de ganado de pasto, la mayor participación de animales de corral no tendrá mayor incidencia sobre los precios, apuntó Pablo Sánchez, consignatario del escritorio WH Abelenda.

Sí empuja en el volumen de faena, como ya se vio en la última semana que mostró la cifra la más alta desde mayo, con 46.736 vacunos.

Fue destacado el incremento en la participación de novillos a 54% desde un promedio de 45% en las cinco semanas anteriores.

De hecho, fue la única categoría que creció respecto a la semana anterior con un aumento de 21% mientras que bajó 15% el número de vaquillonas y 6% el de vacas.

Precio de exportación de carnes vacunas estable

Los valores internacionales por la carne vacuna siguen firmes, aunque se registró una estabilización en el último mes levemente por debajo de los US$ 6.000 por tonelada.

En los últimos 30 días móviles fue de US$ 5.965 y en la última semana de US$ 5.803 la tonelada.

El promedio general de 2026 hasta la fecha es de US$ 5.813 por tonelada, con una suba interanual de 17,5%.

El dato de Relación Hacienda-Exportación que publica el Instituto Nacional de Canes (INAC) se situó en 1,032 en la última semana, por encima del promedio histórico de 0,936, aunque por debajo del pico alcanzado exactamente un año atrás de 1,156.

Reposición a dos velocidades

En el mercado de reposición los remates por pantalla y los negocios particulares van por carriles distintos, comentó Sánchez.

Los valores a los que aspiran los productores en los negocios de campo se encuentran con una demanda más cautelosa en precio, en un escenario de falta de agua en algunas zonas del sur del país.

Se sigue esperando el empuje forrajero de la primavera, retrasado por la inédita sucesión de semanas con poco sol y temperaturas por debajo de lo habitual para la época.

La última referencia de la ACG para el ternero se situó en US$ 4,58 por kilo, siete centavos por encima de la semana anterior y la vaca de invernada subió de US$ 2,60 a US$ 2,63 mientras que las terneras se mantuvieron en US$ 4,38.

La exportación en pie sigue activa y comienza a darse mayor movimiento en la operativa de los corrales, con entradas algo más largas, en torno a 20 días.

Así cierra una semana con la industria dinamizando la faena, firmeza de precios, buena colocación de ganados y fluidez tanto para el gordo como para la reposición.