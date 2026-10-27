MGAP realizó el primer encuentro regional para familias productoras del Programa Procría

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) destacó que más de 400 personas participaron el sábado 24 de octubre en el primer encuentro regional para familias productoras del Programa Procría correspondiente a la zona sur y este del país.

Se realizó en instalaciones de la Sociedad Agropecuaria de Lavalleja (SAL), en Minas, y convocó a productores que llegaron desde distintos puntos del territorio, en muchos casos recorriendo cientos de kilómetros para ser parte de esta instancia.

Fue una oportunidad para conocerse, intercambiar experiencias y compartir los avances, las expectativas y los desafíos de quienes participan en Procría, una iniciativa del ministerio, coordinada por el Instituto Plan Agropecuario (IPA), que promueve el acompañamiento técnico y el aprendizaje entre familias productoras.

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La jornada fue conducida por Juan Carlos López y se organizó en torno a las experiencias de quienes construyen el programa desde el territorio, se indicó.

La primera presentación estuvo a cargo del Ing. Agr. Mag. Santiago Scarlato, presidente del Plan Agropecuario y Coordinador del Programa Procría.

Se refirió al estado actual del Programa, como se viene trabajando, quienes son parte de la propuesta, quienes los financian, lo ejecutan y las características de las y los productores y predios.

Historias de familias que construyen Procría

Uno de los momentos centrales fue la presentación de cuatro experiencias de establecimientos y familias productoras de la región.

A través de sus historias, los participantes pudieron conocer distintas realidades de la ganadería de cría, las decisiones que se toman cotidianamente y los desafíos que enfrentan quienes viven y trabajan en el medio rural.

Quimberli Martinena y Gerardo Rodríguez, de Treinta y Tres; Timoteo Carrasco y Mónica Molina, de Maldonado; Yisel Figueredo, de Lavalleja; y Sandra Pereyra y Franco Rodríguez, de Rocha, compartieron parte de sus recorridos y experiencias productivas.

Las historias permitieron acercarse a diferentes formas de vivir y producir en el campo, desde familias jóvenes que buscan consolidarse en la actividad hasta productores con una larga trayectoria y una fuerte integración familiar.

También mostraron la importancia del arraigo rural, el compromiso con la producción y las posibilidades que se abren al trabajar junto a técnicos y extensionistas.

La propuesta buscó ir más allá de los números para poner en primer plano a las personas, sus decisiones y sus expectativas. Porque detrás de cada establecimiento hay una familia, una historia y un proyecto de vida.

La mirada de productores y técnicos

Durante la tarde, productores y técnicos participaron de una conversación sobre el trabajo que se viene desarrollando en el marco de Procría.

El intercambio permitió reflexionar sobre el acompañamiento técnico, la confianza que se construye a lo largo del tiempo y el aporte de los grupos de productores como espacios para compartir problemas, conocimientos y posibles soluciones.

Participaron una productora de Capilla del Sauce, Florida; el productor José Grela de Treinta y Tres; la extensionista Paula Trelles de Lavalleja; y Matías Puentes de Durazno.

También se abordó la importancia de registrar información y analizar lo que sucede en cada establecimiento como herramientas para tomar decisiones junto con las familias productoras.

A esto se suma el intercambio entre técnicos, las instancias de formación y el acompañamiento del equipo del programa, que contribuyen a fortalecer el trabajo en el territorio.

La jornada incluyó, además, una mirada hacia el futuro, con una reflexión sobre los desafíos y las oportunidades que tiene por delante Procría y sobre la importancia de sostener una propuesta cercana a las realidades de quienes participan, estando a cargo del Ing. Agr. Alejandro Terra, técnico del Plan en Durazno.

Los más pequeños protagonistas

El encuentro tuvo un espacio destinado al cuidado de los niños que acompañaron a sus familias. Mientras los adultos participaban de las actividades, los más pequeños pudieron jugar, compartir y ser atendidos en un espacio pensado para ellos.

Como parte de la propuesta, recibieron una consigna: "Ustedes, sus familias y el campo": a partir de ella, realizaron dibujos que fueron compartidos con todos los presentes durante el cierre de la jornada.

La presentación de esos trabajos aportó un momento especial al encuentro y recordó que la vida rural no se limita a la actividad productiva: también está hecha de familias, vínculos, infancia y proyectos que se construyen en el campo.

Incorporar este espacio fue, además, una forma de contemplar las necesidades de las familias y facilitar su participación en una jornada de intercambio y aprendizaje.

Familias de productores en el centro

La actividad culminó con una instancia de intercambio entre representantes de las instituciones vinculadas al programa, que compartieron sus miradas sobre el desarrollo de Procría y los desafíos de la ganadería de cría y del trabajo con las familias productoras.

Participaron el intendente de Lavalleja, Daniel Ximenez; el vicepresidente del Instituto Nacional de Carnes (INAC), Leonardo Bove; el presidente del Instituto Nacional de Colonización (INC), Alejandro Henry; el presidente del Plan Agropecuario, Santiago Scarlato; y el subsecretario del MGAP, Matías Carambúla.

El encuentro dejó como principal valor la posibilidad de reunir a cientos de personas que, desde distintas realidades, forman parte de una misma iniciativa. Productores, productoras, técnicos, extensionistas e instituciones pudieron encontrarse, escuchar otras experiencias y reconocer el trabajo que se viene construyendo en el territorio.

La amplia participación, incluida la de quienes recorrieron largas distancias para llegar a Minas, reafirmó la importancia de generar espacios de encuentro que fortalezcan los vínculos y permitan aprender colectivamente.

Encontrarse para compartir experiencias, aprender de otras realidades y construir respuestas en conjunto es parte del camino de Procría: una propuesta que pone a las familias productoras en el centro y apuesta al desarrollo de una ganadería de cría sostenible, se concluyó desde el MGAP.