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Repercusión total: Luis Suárez posó con la camiseta de Boca Juniors y la imagen recorrió el mundo

El delantero uruguayo recibió con gusto la casaca del equipo xeneize en Estados Unidos

27 de octubre de 2026 17:28 hs
Luis Suárez posó con la camiseta de Boca Juniors

Luis Suárez posó con la camiseta de Boca Juniors

Luis Suárez volvió a captar la atención del planeta futbolístico en las últimas horas tras mostrarse con la camiseta de Boca Juniors, una postal que no tardó en volverse viral en las principales redes sociales por el peso indiscutido de su trayectoria y su figura.

El actual delantero de Inter Miami, perteneciente a la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, sorprendió a los fanáticos al posar con la indumentaria xeneize en un marco distendido pero de gran resonancia mediática.

Luis Suárez acompañó a Lionel Messi

El momento de la fotografía de Luis Suárez con la camiseta de Boca Juniors se produjo en el contexto de la Messi Cup, certamen juvenil que se desarrolla en suelo estadounidense.

El delantero uruguayo presenció desde la tribuna el compromiso que disputaron Boca Juniors y Flamengo, un encuentro de alto nivel formativo que concitó miradas estelares.

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Luis Suárez posó con la camiseta de Boca Juniors

Luis Suárez posó con la camiseta de Boca Juniors

Suárez no estuvo solo: compartió la jornada junto a su compañero de equipo y amigo personal Lionel Messi, y al mediocampista argentino Rodrigo De Paul.

La presencia de las tres figuras mundiales observando las alternativas del juego juvenil generó revuelo inmediato entre los presentes y los aficionados.

Sin embargo, el detalle que terminó de desatar las interacciones virtuales fue el gesto del goleador charrúa con los colores del conjunto de La Ribera, club con el que ha tenido elogios mutuos a lo largo de su carrera.

En cuestión de minutos, la imagen recorrió diversos portales internacionales, dejando una de las fotos más comentadas de la semana deportiva.

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